 В течение суток террористы 5 раз обстреляли позиции ВСУ возле Крымского, Широкино и Лебединского, потерь нет, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Днем противник открывал прицельный огонь из-гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское и Широкино. А опорные пункты наших войск вблизи Лебединского враг обстрелял также из минометов 82-го калибра.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет. В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.
https://www.interpol.int/notice/search/wanted
а то какая то непонятка получается - база есть, а террористов нет