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 В течение суток террористы 5 раз обстреляли позиции ВСУ возле Крымского, Широкино и Лебединского, потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Днем противник открывал прицельный огонь из-гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское и Широкино. А опорные пункты наших войск вблизи Лебединского враг обстрелял также из минометов 82-го калибра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки террористы 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский воин, - пресс-центр ОС

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет. В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.

Читайте также: Воины Владимир Матвиенко и Владимир Ткачев погибли при минометном налете противника на Донетчине, - пресс-центр ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3087269
 
 
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на счет термина "террористы", может Порошенко пора определиться
https://www.interpol.int/notice/search/wanted

а то какая то непонятка получается - база есть, а террористов нет
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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.Источник:https://censor.net.ua/n3087269, перемирие продолжается!!!! ........торгівля вирує.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ течение суток террористы 5 раз обстреляли позиции ВСУ возле Крымского, Широкино и Лебединского, потерь нет, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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