 В течение суток террористы 5 раз обстреляли позиции ВСУ возле Крымского, Широкино и Лебединского, потерь нет, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Днем противник открывал прицельный огонь из-гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское и Широкино. А опорные пункты наших войск вблизи Лебединского враг обстрелял также из минометов 82-го калибра.

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет. В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.

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