 Бурбак требует от СБУ расследовать обнародованные в СМИ факты о получении Мураевым денег от Дерипаски

"Вчера журналисты телеканала "Эспрессо" обнародовали документы, которые свидетельствуют, что Мураев получал, а, возможно, и далее получает, миллионы долларов от российского якобы олигарха Дерипаски. Перечисления осуществлялись через фирмы-прокладки в Европейском Союзе", - заявил он с трибуны парламента на пленарном заседании в четверг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

М.Бурбак выразил убеждение, что таким образом фактически эти деньги были получены от российских спецслужб, поскольку в РФ нет независимых бизнесменов.

"Мы можем утверждать, что кремлевские миллионы долларов шли на финансирование телеканала Newsone, которым до недавних пор якобы владел Мураев", - сказал глава фракции "Народный фронт".

Он также призвал считать, данное его заявление обращением в СБУ.

"Надеюсь, в этот раз СБУ результативно расследует эти факты, а не так, как это было с нашими обращениями относительно телеканала "Интер", - заявил М.Бурбак.

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