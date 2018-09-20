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 Политика Украины
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Все про:Дерипаска (43) Бурбак (313) Мураев (58)

 Бурбак требует от СБУ расследовать обнародованные в СМИ факты о получении Мураевым денег от Дерипаски

Глава парламентской фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, ссылаясь на обнародованные в СМИ документы, призвал Службу безопасности Украины расследовать информацию о получении народным депутатом из "Оппозиционного блока" Евгением Мураевым денег от известного российского бизнесмена, совладельца "РусАла" Олега Дерипаски.

"Вчера журналисты телеканала "Эспрессо" обнародовали документы, которые свидетельствуют, что Мураев получал, а, возможно, и далее получает, миллионы долларов от российского якобы олигарха Дерипаски. Перечисления осуществлялись через фирмы-прокладки в Европейском Союзе", - заявил он с трибуны парламента на пленарном заседании в четверг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

М.Бурбак выразил убеждение, что таким образом фактически эти деньги были получены от российских спецслужб, поскольку в РФ нет независимых бизнесменов.

"Мы можем утверждать, что кремлевские миллионы долларов шли на финансирование телеканала Newsone, которым до недавних пор якобы владел Мураев", - сказал глава фракции "Народный фронт".

Он также призвал считать, данное его заявление обращением в СБУ.

"Надеюсь, в этот раз СБУ результативно расследует эти факты, а не так, как это было с нашими обращениями относительно телеканала "Интер", - заявил М.Бурбак.

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Источник: https://censor.net.ua/n3087267
 
 
 Топ комментарии
 
Newsone є пропагандистським телеканалом росії і дивно, що в умовах фактичної війни ВР і президент не забрали у нього ліцензію.
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только перед віборами расчехлились.. Глава фракции "Народного фронта" в Раде Бурбак призвал СБУ расследовать обнародованные в СМИ факты о получении Мураевым денег от Дерипаски - Цензор.НЕТ 9767
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===А.Невзоров― Но известно об этом стало только сейчас. При сходе примерно в 30 тысяч верующих была официально беатифицирована, то есть канонизирована некая Анна. Ну, с Анной связаны там экстаз, чудеса, молитвы. И всё бы это было ничего, но загогулина, как говорил Борис Николаевич, заключается в том, что святой, объектом поклонения стала некая Анна Колесарова, девушка, которая так отчаянно и отважно сопротивлялась изнасилованию советскими солдатами, что те ее расстреляли на месте. Это произошло в 44-м году.
Там история - нельзя за подлинность ее ручаться, - но вот согласно даже всем официальным источникам, хроникам и мемуарам вроде Рабичева вполне возможна и вполне даже банальна для тех дней. В 44-м году немцы оставили городишко. И словаки встречали советских освободителей пирогами, стопками и цветами. Солдатики принимали пироги и стопки и сразу переходили к делу. Тогда на глазах у Анны Колесаровой были изнасилованы несколько женщины и зачем-то после этого расстреляны. Она бросилась бежать. Освободители ее выловили, но девчонка настолько яростно и отчаянно сопротивлялась целой роте, которая стояла со спущенными шагами наготове, что с ней решили не возиться, а просто расстреляли - вот по вашим сведениями двумя выстрелами, по моим - очередью ППШ.===
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Совет форумчанПравила форума
 
На это и народных денёг не жалко... Не убийство же Гонгадзе... в самом деле...
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Newsone є пропагандистським телеканалом росії і дивно, що в умовах фактичної війни ВР і президент не забрали у нього ліцензію.
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Рашка платит бешенные бабки своим лобистам - депутатам в Европарламенте..
начнется такой хай типа: "Шакалад наступает на свободу слова!!!", и государства будут неприятные последствия, ввиде санкций, ограничений финансирования, и под шумок Рашка попробует снять с себя санкции (полностью или частично)..
Кстати, именно эти самые Рашкины лоббисты депутаты Европарламента, регулярно приглашают выступать в Европарламенте блогера Коцабу, ипанутую Монтян, Бондаренко "большой рот", коммуниста-анониста Симоненко, и других уродцев помельче..
Кстати, именно из-за неофициального давления парламента ЕС, пришлось освободить украинофоба Коцабу...
от така херня, малята!
блокировать эти каналы нужно, но сделать это надо хитрее, умнее, дальновиднее..
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мертветчук подвердил..что его женка добівает нефть в раисе..
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А гибридный Президент имеет в рашке кондитерский бизнес. И почему то это никого как то не волнует.
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та скорее бы уже добила...не нефть-рашку Глава фракції "Народного фронту" в Раді Бурбак закликав СБУ розслідувати оприлюднені в ЗМІ факти про отримання Мураєвим грошей від Дерипаски - Цензор.НЕТ 6944
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После мочилова Лукаш Яйценюка я бы не только в СБУ обратился, но и в спортлото
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може потому,шо ты нагло брешешь? Глава фракції "Народного фронту" в Раді Бурбак закликав СБУ розслідувати оприлюднені в ЗМІ факти про отримання Мураєвим грошей від Дерипаски - Цензор.НЕТ 1957я ж тебя сержык уже тыкал твоим носом в брехню...но-неймется.
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Эти проходимцы
хорошо усвоили принцип:

"Для лохов реальность - это слова"...
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===А.Невзоров― Но известно об этом стало только сейчас. При сходе примерно в 30 тысяч верующих была официально беатифицирована, то есть канонизирована некая Анна. Ну, с Анной связаны там экстаз, чудеса, молитвы. И всё бы это было ничего, но загогулина, как говорил Борис Николаевич, заключается в том, что святой, объектом поклонения стала некая Анна Колесарова, девушка, которая так отчаянно и отважно сопротивлялась изнасилованию советскими солдатами, что те ее расстреляли на месте. Это произошло в 44-м году.
Там история - нельзя за подлинность ее ручаться, - но вот согласно даже всем официальным источникам, хроникам и мемуарам вроде Рабичева вполне возможна и вполне даже банальна для тех дней. В 44-м году немцы оставили городишко. И словаки встречали советских освободителей пирогами, стопками и цветами. Солдатики принимали пироги и стопки и сразу переходили к делу. Тогда на глазах у Анны Колесаровой были изнасилованы несколько женщины и зачем-то после этого расстреляны. Она бросилась бежать. Освободители ее выловили, но девчонка настолько яростно и отчаянно сопротивлялась целой роте, которая стояла со спущенными шагами наготове, что с ней решили не возиться, а просто расстреляли - вот по вашим сведениями двумя выстрелами, по моим - очередью ППШ.===
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Следует немедленно менять порочную избирательную систему.Хватит избирать под видом "партий" вывески,
придуманные к очередным выборам.Каждый депутат должен избираться персонально на округе,то ли как представитель своей партии, то ли как независимый
(внепартийный) кандидат.
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Учительница: - Вовочка просклоняй глагол "голосовать".
Вовочка: - Я голосую, он голосует, она голосует, мы голосуем, ты голосуешь, вы голосуете оно голосует...
Учительница:- Вовочка, а ОНИ?...

Вовочка: А ОНИ МарьИвановна на нас срать хотели!!!
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А вырубку Карпвт расследовать не хочешь, Бурбак?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБурбак требует от СБУ расследовать обнародованные в СМИ факты о получении Мураевым денег от Дерипаски
 
 
 
 
 
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