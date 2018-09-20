 Бурбак требует от СБУ расследовать обнародованные в СМИ факты о получении Мураевым денег от Дерипаски

"Вчера журналисты телеканала "Эспрессо" обнародовали документы, которые свидетельствуют, что Мураев получал, а, возможно, и далее получает, миллионы долларов от российского якобы олигарха Дерипаски. Перечисления осуществлялись через фирмы-прокладки в Европейском Союзе", - заявил он с трибуны парламента на пленарном заседании в четверг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
М.Бурбак выразил убеждение, что таким образом фактически эти деньги были получены от российских спецслужб, поскольку в РФ нет независимых бизнесменов.
"Мы можем утверждать, что кремлевские миллионы долларов шли на финансирование телеканала Newsone, которым до недавних пор якобы владел Мураев", - сказал глава фракции "Народный фронт".
Он также призвал считать, данное его заявление обращением в СБУ.
"Надеюсь, в этот раз СБУ результативно расследует эти факты, а не так, как это было с нашими обращениями относительно телеканала "Интер", - заявил М.Бурбак.
начнется такой хай типа: "Шакалад наступает на свободу слова!!!", и государства будут неприятные последствия, ввиде санкций, ограничений финансирования, и под шумок Рашка попробует снять с себя санкции (полностью или частично)..
Кстати, именно эти самые Рашкины лоббисты депутаты Европарламента, регулярно приглашают выступать в Европарламенте блогера Коцабу, ипанутую Монтян, Бондаренко "большой рот", коммуниста-анониста Симоненко, и других уродцев помельче..
Кстати, именно из-за неофициального давления парламента ЕС, пришлось освободить украинофоба Коцабу...
от така херня, малята!
блокировать эти каналы нужно, но сделать это надо хитрее, умнее, дальновиднее..
хорошо усвоили принцип:
"Для лохов реальность - это слова"...
Там история - нельзя за подлинность ее ручаться, - но вот согласно даже всем официальным источникам, хроникам и мемуарам вроде Рабичева вполне возможна и вполне даже банальна для тех дней. В 44-м году немцы оставили городишко. И словаки встречали советских освободителей пирогами, стопками и цветами. Солдатики принимали пироги и стопки и сразу переходили к делу. Тогда на глазах у Анны Колесаровой были изнасилованы несколько женщины и зачем-то после этого расстреляны. Она бросилась бежать. Освободители ее выловили, но девчонка настолько яростно и отчаянно сопротивлялась целой роте, которая стояла со спущенными шагами наготове, что с ней решили не возиться, а просто расстреляли - вот по вашим сведениями двумя выстрелами, по моим - очередью ППШ.===
придуманные к очередным выборам.Каждый депутат должен избираться персонально на округе,то ли как представитель своей партии, то ли как независимый
(внепартийный) кандидат.
Вовочка: - Я голосую, он голосует, она голосует, мы голосуем, ты голосуешь, вы голосуете оно голосует...
Учительница:- Вовочка, а ОНИ?...
Вовочка: А ОНИ МарьИвановна на нас срать хотели!!!