 Россия должна вернуть членам экипажа судна "ЯМК-0041" паспорта граждан Украины, - Денисова

Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на сообщение самой Людмилы Денисовой в Facebook.

"Очередная отписка из РФ. На мой запрос пришел ответ ФСБ. Оккупанты утверждают, что члены экипажа "ЯМК-0041" – свидетели по уголовному делу, и к ним не применяются меры процессуального принуждения. Другими словами: Сергея Калиниченко, Руслана Скрипника, Геннадия Отичка и Олега Блока не удерживают и за ними не следят", – написала Денисова на своей странице в соцсети.

Она отметила, что в таком случае не может понять, почему украинцам до сих пор не вернули паспорта.

"Экипаж судна более 4 месяцев хочет вернуться домой, но не может. Нет документов. Именно поэтому требую срочно вернуть паспорта граждан Украины для выезда за границу. Мужчинам должны обеспечить прибытие на их постоянное место жительства за пределами временно оккупированного Крыма", – отметила Уполномоченный Верховной рады по правам человека.

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Напомним, 4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в оккупированном Россией Крыму.

МИД Украины называет задержание украинского судна "узурпацией суверенных дел Украины" относительно прилегающих к полуострову акватории и "нарушением Конвенции ООН по морскому праву и обычного международного права". 8 июня суд оставил под арестом капитана задержанного у берегов Крыма украинского судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого.

В июле остальных четверых рыбаков украинского судна "ЯМК-0041" выпустили из российского пограничного управления в Балаклаве. Однако, по словам адвоката Эмиля Курбединова, из Севастополя они выехать не могут.