 Передам Холодницкому все известные мне факты злоупотреблений, на которые до сих пор отсутствует реакция НАБУ, - Омелян

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Поскольку в САП сегодня день открытых дверей, кабель не проложили, а воду в аквариуме поменяли, официально записался на прием к господину Холодницкому на 17.00. Передам все известные мне факты злоупотреблений, на которые до сих пор отсутствует реакция Национального антикоррупционного бюро. Планирую также высказать свое видение о том, как фабриковалось мое дело и для чего это было нужно", – сообщил министр.

Он рассказал, что в НАБУ не борются с коррупцией, как там об этом заявляют.

"НАБУ уверяет: борьба с коррупцией в инфраструктурной отрасли беспощадная, а результаты поражают. Я так не считаю, потому что даже в "Укрзализныци" охотятся исключительно на "стрелочников", которые в лучшем случае просто выполняют команды сверху и не являются организаторами или настоящими бенефициарами таких "процессов", – отметил Омелян.

Министр добавил, что сегодня он также отправится в НАБУ для допроса.

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Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.

В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами".

14 сентября Соломенский районный суд города Киева решил отпустить министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на поруки.