 Автомобиль начальника облполиции Ивано-Франковщины Голубоша насмерть сбил велосипедиста

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

"Сегодня служебный автомобиль начальника полиции Прикарпатья под управлением полицейского водителя столкнулся с велосипедистом, который пересекал проезжую часть дороги", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате столкновения велосипедист погиб.

Начальник областной полиции Голубош находился в автомобиле в качестве пассажира и ехал в Рожнятовский район на запланированный прием граждан.

По факту случившегося начато досудебное расследование и проверка. Водитель отстранен от исполнения служебных обязанностей. Во избежание конфликта интересов расследование проводит прокуратура области.

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