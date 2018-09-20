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 Автомобиль начальника облполиции Ивано-Франковщины Голубоша насмерть сбил велосипедиста

В пгт Перегинск Рожнятовского района служебный автомобиль начальника полиции Ивано-Франковской области Владимира Голубоша насмерть сбил велосипедиста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

"Сегодня служебный автомобиль начальника полиции Прикарпатья под управлением полицейского водителя столкнулся с велосипедистом, который пересекал проезжую часть дороги", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате столкновения велосипедист погиб.

Начальник областной полиции Голубош находился в автомобиле в качестве пассажира и ехал в Рожнятовский район на запланированный прием граждан.

По факту случившегося начато досудебное расследование и проверка. Водитель отстранен от исполнения служебных обязанностей. Во избежание конфликта интересов расследование проводит прокуратура области.

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Источник: https://censor.net.ua/n3087255
 
 
 Топ комментарии
 
Велосипедист окажется пьян, ехал со скоростью 100 км/час и вообще был на евробляхах.
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Эх, посадят автомобиль на пять лет.
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Лісапетчики їздять де хочуть і як хочуть.
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следствие выяснит, что шофёр сидел на пассажирском кресле, а значит невиновен (и возможно это правда), дело закроют "за отсутствием состава преступления"!
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автомобиль надо лишить свободы, а водителя - на штрафстоянку
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Велосипедист окажется пьян, ехал со скоростью 100 км/час и вообще был на евробляхах.
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заставят семью покойного ремонтировать авто голубоши
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да, о чём вы: "велосипедист вообще ехал по встечке, без катафот и с не включёнными фарами, протаранил на скорости мирно стоящий на обочине автомобиль, когда водила отошёл отлить" - это безупречная версия (с родственников велосипедиста можно даже потребовать возмещение морального и материального ущерба)!
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У главмусора Ивано-Франковской области есть личный водитель.

Водитель главмусора рукожоп и не может ездить так, шоб кого-то не убить.

А у меня из зарплаты государство отбирает бабло, шоб заплатить водителю и главмусору.
За главмусора мне не так обидно, он наверное и не помнит, какая у него зарплата, он долларовый миллионер уже давно.
А вот за водителя мне обидно, потому шо у меня отобрали деньги, и отдали их дебилу рукожопому, который людей убивает.
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А велосипедист перетинав проїжджу частину у встановленому місці ?
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Лісапетчики їздять де хочуть і як хочуть.
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В нас пункте скорость 50 км \час.Все что выше , называется превышение скорости, не справился с управлением.Короч, труп в наличии, а вот будет ли сидеть убивец , явно непонятно. Личный водитель начальника много чего знает.
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Я б деяких лісапэдістів тупо відстрілював.
Мені один отак упав під колеса. Добре що на очах у лягавих і відеореєстратор виручив.
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на жаль цей бідолашний вже ніколи не розповість: - " Як обганяв, як підрізав...."
сумно.
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Это была попытка покушения на мента, велосипедист выскочил на встречную полосу и пошел на таран, однако ему только удалось повредить авто
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАвтомобиль начальника облполиции Ивано-Франковщины Голубоша насмерть сбил велосипедиста
 
 
 
 
 
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