 Автомобиль начальника облполиции Ивано-Франковщины Голубоша насмерть сбил велосипедиста

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Ивано-Франковской области.
"Сегодня служебный автомобиль начальника полиции Прикарпатья под управлением полицейского водителя столкнулся с велосипедистом, который пересекал проезжую часть дороги", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате столкновения велосипедист погиб.
Начальник областной полиции Голубош находился в автомобиле в качестве пассажира и ехал в Рожнятовский район на запланированный прием граждан.
По факту случившегося начато досудебное расследование и проверка. Водитель отстранен от исполнения служебных обязанностей. Во избежание конфликта интересов расследование проводит прокуратура области.
Водитель главмусора рукожоп и не может ездить так, шоб кого-то не убить.
А у меня из зарплаты государство отбирает бабло, шоб заплатить водителю и главмусору.
За главмусора мне не так обидно, он наверное и не помнит, какая у него зарплата, он долларовый миллионер уже давно.
А вот за водителя мне обидно, потому шо у меня отобрали деньги, и отдали их дебилу рукожопому, который людей убивает.
Мені один отак упав під колеса. Добре що на очах у лягавих і відеореєстратор виручив.
сумно.