 Рада назначила новый состав ЦИК. ВИДЕО

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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Она подчеркнула, что среди предложенных кандидатур нет тех, кто работал в предыдущем составе ЦИК.

"Среди предложенных кандидатур нет тех, кто работал в предыдущем составе Центризбиркома, определенные кандидаты обладают значительным практическим опытом и совершенным знанием украинского и международного избирательного права. Все предложенные лица являются профессиональными юристами. Кроме того, в представлении президента соблюден принцип гендерного равенства среди кандидатов представлены 8 женщин и 6 мужчин", - рассказала Луценко.

В свою очередь, глава комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич отметил, что в ходе проверки не выявлено оснований для недоверия кандидатам в ЦИК.

Новые члены ЦИК и количествот голосов, поданых за каждую кандидатуру: Алла Басалаева (280 голосов); Наталья Бернацкая (307); Михаил Бербенский (286); Андрей Евстигнеев (309); Ирина Ефремова (307); Ольга Желтова (305); Олег Конопольский (288); Светлана Кустова (306); Ольга Лотюк (296); Виталий Плукарь (302); Евгений Радченко (289); Татьяна Слипачук (317); Леонтий Шепилов (308); Татьяна Юзькова (307).

На следующей пленарной недели депутаты проголосуют за снятие с некоторых новых членов ЦИК депутатских полномочий.

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