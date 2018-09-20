 Рада назначила новый состав ЦИК. ВИДЕО

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Среди предложенных кандидатур нет тех, кто работал в предыдущем составе Центризбиркома, определенные кандидаты обладают значительным практическим опытом и совершенным знанием украинского и международного избирательного права. Все предложенные лица являются профессиональными юристами. Кроме того, в представлении президента соблюден принцип гендерного равенства среди кандидатов представлены 8 женщин и 6 мужчин", - рассказала Луценко.
В свою очередь, глава комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич отметил, что в ходе проверки не выявлено оснований для недоверия кандидатам в ЦИК.
Новые члены ЦИК и количествот голосов, поданых за каждую кандидатуру: Алла Басалаева (280 голосов); Наталья Бернацкая (307); Михаил Бербенский (286); Андрей Евстигнеев (309); Ирина Ефремова (307); Ольга Желтова (305); Олег Конопольский (288); Светлана Кустова (306); Ольга Лотюк (296); Виталий Плукарь (302); Евгений Радченко (289); Татьяна Слипачук (317); Леонтий Шепилов (308); Татьяна Юзькова (307).
На следующей пленарной недели депутаты проголосуют за снятие с некоторых новых членов ЦИК депутатских полномочий.
Кто есть кто и чей.
Он в Крым через Роисю ездил в это время и вобще ничего не делал, кроме высеров на форуме.
Тем более, что их озвучила сама жЭнщЫна 3 тысячелетия
Дзюдо: українка
Видимо, нет средств на аренду приличного зала... (((
продемонстрировала,как же важно для подведения итогов выборов, кто будет считает
голоса.
Судья Алла Басалаева: «левые» доходы и порочные связи - Антикор
общественными организациями, которые не связаны с действующей в данный момент
властью...