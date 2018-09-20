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Все про:ВР (22300) ЦИК (2752)

 Рада назначила новый состав ЦИК. ВИДЕО

Перед голосованием Представитель президента в Верховной Раде, нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко назвала имена 14 кандидатов в обновленную Центральную избирательную комиссию.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

...
Она подчеркнула, что среди предложенных кандидатур нет тех, кто работал в предыдущем составе ЦИК.

"Среди предложенных кандидатур нет тех, кто работал в предыдущем составе Центризбиркома, определенные кандидаты обладают значительным практическим опытом и совершенным знанием украинского и международного избирательного права. Все предложенные лица являются профессиональными юристами. Кроме того, в представлении президента соблюден принцип гендерного равенства среди кандидатов представлены 8 женщин и 6 мужчин", - рассказала Луценко.

В свою очередь, глава  комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич отметил, что в ходе проверки не выявлено оснований для недоверия кандидатам в ЦИК.

Новые члены ЦИК и количествот голосов, поданых за каждую кандидатуру: Алла Басалаева (280 голосов); Наталья Бернацкая (307); Михаил Бербенский (286); Андрей Евстигнеев (309); Ирина Ефремова (307); Ольга Желтова (305); Олег Конопольский (288); Светлана Кустова (306); Ольга Лотюк (296); Виталий Плукарь (302); Евгений Радченко (289); Татьяна Слипачук (317); Леонтий Шепилов (308); Татьяна Юзькова (307).

На следующей пленарной недели депутаты проголосуют за снятие с некоторых новых членов ЦИК депутатских полномочий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада уволила 13 членов ЦИК, срок полномочий которых завершился. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3087252
 
   
 Топ комментарии
 
Як, я не побачу Жанну Усенко-Чорну!Як таке може бути? З дитинства свого її пам'ятаю
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Ну,да. В стране же одно процветание и инновации. Можно и расслабиться,дураку ))
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зрадаботы и тут умудрились завыть свою заунывную канитель...
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БПП+НФ 9 із 13. Вони ж призначать і нового охендовського
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Як, я не побачу Жанну Усенко-Чорну!Як таке може бути? З дитинства свого її пам'ятаю
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головне-не буде підрахуя,який чомусь не рукавиці в тюрязі шиє а слимаком лазить по Верховній Раді! Рада призначила новий склад ЦВК - Цензор.НЕТ 1377
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На манеже, одни и те же! Наталья Илларионовна Севостьянова и другие, печалька..
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Підкажіть, а це не те стерво з мінюсту, що в програмі Шустера на всіх дивилось, як онук Бланка на буржуазію.
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Именно, из-за неё весь Минюст сидит на взятках, а она имеет до сих пор с этого свою выгоду, так сказать дань!
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Дякую. Голосування за неї підтвердило, що в ВРУ не менше ніж 307 нардепів, яким доля держави та народу України байдужа.
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Наталья Бернацкая = Наталья Севастьянова
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Морды новые ,манеры старые ? )) Без одобрения и проверки США - не верю !
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не сомневаюсь, шо це самые гарные сыны и дочери матки-батькивщины, достойные столь высокого доверия
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люэс, следи за транскрипцией
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Ок, буду, но лишь при условии, что ты в своем погоняле заменишь пошлое "тр" на лаконичное Мэ Рада призначила новий склад ЦВК - Цензор.НЕТ 57
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люэс, ты конгениально мыслишь, но ты не лаконичен, а всего лишь вторичен, и твои, типа, ядовитые слюнки всего лишь нектар из писсуара Рада призначила новий склад ЦВК - Цензор.НЕТ 3648
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В результате прежних цик мы имеем жопоблок и парашенку. А последние не уйдут без боя и махлежа.
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зрадаботы и тут умудрились завыть свою заунывную канитель...
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Ну,да. В стране же одно процветание и инновации. Можно и расслабиться,дураку ))
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Подскажу.

Он в Крым через Роисю ездил в это время и вобще ничего не делал, кроме высеров на форуме.
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теперь усе будет гарно
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а ты гарный усячок Рада призначила новий склад ЦВК - Цензор.НЕТ 9201
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уррррррааааа, ну теперь в Украине будут "самые честные" выборы за всю ее историю!!!! Рада призначила новий склад ЦВК - Цензор.НЕТ 361
Тем более, что их озвучила сама жЭнщЫна 3 тысячелетия
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6-от БПП и 3- от НФ.Всё по честному Рада призначила новий склад ЦВК - Цензор.НЕТ 4341 Рада призначила новий склад ЦВК - Цензор.НЕТ 9955.
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ну що панове,можемо порадіти за вибраних-в них і їхніх дітей в житті тепер все буде добре)))
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знов буде в адінтур і ардіна "чесним" члєнам цвк + нові собачі будки.
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Вам не вгодиш. Багато грошей - ворують. Немає коштів на "приличний зал" - нікчеми.
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Зрада прізвища майже в у всих тайожне
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Одних ублюдков убрали,других поставили
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ВР неоднократными подходами к сегодняшнему голосованию очень наглядно
продемонстрировала,как же важно для подведения итогов выборов, кто будет считает
голоса.
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Одне ББП. Олігархів перемогти неможливо.
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...і тільки одне українське призвище... Рада призначила новий склад ЦВК - Цензор.НЕТ 4605
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Ничего о старых холуях - ничего о новых...
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Центральная избирательная комиссия должна формироваться
общественными организациями, которые не связаны с действующей в данный момент
властью...
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Начинается соревнование, у кого из "новых" дом в 2019-м будет круче:
Рада призначила новий склад ЦВК - Цензор.НЕТ 220
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада назначила новый состав ЦИК. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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