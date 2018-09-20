 Старшеклассница после звонка родителям выбросилась из "Пизанской башни" в Мариуполе

Перед тем, как уйти из жизни, девушка позвонила родителям. Пока мать вызывала "скорую", отец отправился на место. Но было уже поздно, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный сайт 0629.
В школе, где училась девочка, не связывают трагедию с переходом в другую школу. Как выяснилось, в данное учебное заведение она перешла полтора года назад.
"Девочка была из хорошей семьи. Она была творческим человеком, писала пародии, участвовала в школьных мероприятиях", - отметили в администрации школы.
По словам одной из 11-классниц, в прошлом году у погибшей школьницы был конфликт с одноклассницей. Но в администрации школы этот факт не подтверждают. Более того, эта девочка уже ушла из школы.
Полицейские установили, что девушка выпрыгнула с 14-го этажа заброшенного здания. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась на месте.
"Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и причины, которые подтолкнули школьницу к такому радикальному шагу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) с пометкой "Самоубийство" Уголовного кодекса Украины", - сообщили в пресс-службе Центрального отдела полиции.
Издание отмечает, что это не первый случай, когда эта "башня" становилась местом, где сводили счеты с жизнью молодые люди. До сих пор никак не решен вопрос о ее снесении и перекрытии доступа.