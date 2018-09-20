 Из воинской части ВСУ в Житомирской области похитили 5 пистолетов и 5 автоматов

В ночь на четверг после проведения учебных стрельб в отдельной разведывательной роте одной из мотострелковых бригад ВСУ, дислоцированных в г. Новоград-Волынский, группа неустановленных лиц похитила 5 пистолетов, 5 автоматов АКС-74 и боеприпасы. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.
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"На месте совершения этого дерзкого преступления работает группа прокуроров во главе с военным прокурором Житомирского гарнизона, оперативно-следственная группа ГУ Нацполиции в Житомирской области, сотрудники отдела военной контрразведки Департамента КР СБУ и военной службы правопорядка", – говорится в обнародованном прокуратурой сообщении.
Также к проведению следственных действий привлечены специалисты криминалистической и кинологической служб полиции и сотрудники УСБУ в Житомирской области. От военной прокуратуры Центрального региона Украины для раскрытия преступления на место происшествия оперативно выехал начальник следственного управления и группа прокуроров.
Военная прокуратура Житомирского гарнизона Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины ("Похищение, присвоение, вымогание военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также овладение ими путем мошенничества или злоупотребление служебным положением").
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???
Ну, і як це ви примудрилися, хлопці ?
54-й батальйон - так, окремий.
Яка є в Новограді мотострілкова бригада ?
было бы желание
у Медведчука в спальне
под кроватью
желаю успехов СБУ в борьбе с терроризмом
Проник в расположение части как неустановленное лицо, спер автоматы и смылся (сначала на вертолете, потом на подлодке).
1. Оружие находилось на огневом рубеже в тире. Смена попёрлась получать очередные боеприпасы. Охрану не выставили. Оружие исчезло. Виноват командир.
2. Всё тоже самое, но чувак из оставленный охранять пошёл поссать. Оружие исчезло. Виноват командир и ссыкун.
3. Оружие находилось в ПБП (полевой пункт боепитания). Личный состав пошёл ужинать. Не важно как, открыт был пункт или закрыт - оружие исчезло. Виноват командир и начальник пункта боепитания.
4. Пацанские разборки. Месть личного состава. Через день-два оружие найдут. Укравших нет. Цель мести будет достигнута. Офицеров уберут. Это самое лучшее. Худшее - подразделение расформируют. Правда в этом случае виновного найдут и посадят. Короче, нет ума - считай калека. Виноваты израильтяне и как всегда Порох, Муженко и Полторак.
5. Самое печальное. Тупой договорняк с местной школотой. Найдут с отягчающими. Могут и до стрельбы на поражение перейти.
Как всегда будут виноваты Порох, Муженко и Полторак. Ой, бля! Забыл! Аваков.
Про остальных ввиду их полной профессиональной непригодности вспоминать не буду. Потому что , здеся и щас появится афигенное количество специалистов по этой теме. Они точно знают \КТО ВИНОВАТ и ЧТО ДЕЛАТЬ.
Удачи зрадофилы))))