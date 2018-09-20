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 Происшествия
  2022  36
Все про:оружие (3538) ВСУ (100)

 Из воинской части ВСУ в Житомирской области похитили 5 пистолетов и 5 автоматов

Оружие исчезло после проведения учебных стрельб в разведроте одной из мотострелковых бригад.

В ночь на четверг после проведения учебных стрельб в отдельной разведывательной роте одной из мотострелковых бригад ВСУ, дислоцированных в г. Новоград-Волынский, группа неустановленных лиц похитила 5 пистолетов, 5 автоматов АКС-74 и боеприпасы. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

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"На месте совершения этого дерзкого преступления работает группа прокуроров во главе с военным прокурором Житомирского гарнизона, оперативно-следственная группа ГУ Нацполиции в Житомирской области, сотрудники отдела военной контрразведки Департамента КР СБУ и военной службы правопорядка", – говорится в обнародованном прокуратурой сообщении.

Также к проведению следственных действий привлечены специалисты криминалистической и кинологической служб полиции и сотрудники УСБУ в Житомирской области. От военной прокуратуры Центрального региона Украины для раскрытия преступления на место происшествия оперативно выехал начальник следственного управления и группа прокуроров.

Военная прокуратура Житомирского гарнизона Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины ("Похищение, присвоение, вымогание военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также овладение ими путем мошенничества или злоупотребление служебным положением").

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Источник: https://censor.net.ua/n3087243
 
 
 Топ комментарии
 
бред...оружие было выдано по книге выдачи оружия...неужели неизвестные люди просто пришли и взяли стволы как водку в магазине
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Несколько вариантов. Из практики.
1. Оружие находилось на огневом рубеже в тире. Смена попёрлась получать очередные боеприпасы. Охрану не выставили. Оружие исчезло. Виноват командир.
2. Всё тоже самое, но чувак из оставленный охранять пошёл поссать. Оружие исчезло. Виноват командир и ссыкун.
3. Оружие находилось в ПБП (полевой пункт боепитания). Личный состав пошёл ужинать. Не важно как, открыт был пункт или закрыт - оружие исчезло. Виноват командир и начальник пункта боепитания.
4. Пацанские разборки. Месть личного состава. Через день-два оружие найдут. Укравших нет. Цель мести будет достигнута. Офицеров уберут. Это самое лучшее. Худшее - подразделение расформируют. Правда в этом случае виновного найдут и посадят. Короче, нет ума - считай калека. Виноваты израильтяне и как всегда Порох, Муженко и Полторак.
5. Самое печальное. Тупой договорняк с местной школотой. Найдут с отягчающими. Могут и до стрельбы на поражение перейти.
Как всегда будут виноваты Порох, Муженко и Полторак. Ой, бля! Забыл! Аваков.
Про остальных ввиду их полной профессиональной непригодности вспоминать не буду. Потому что , здеся и щас появится афигенное количество специалистов по этой теме. Они точно знают \КТО ВИНОВАТ и ЧТО ДЕЛАТЬ.
Удачи зрадофилы))))
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54 орб ?
Ну, і як це ви примудрилися, хлопці ?
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Тоді не знаю, про кого мова. 30- механізована.
54-й батальйон - так, окремий.
Яка є в Новограді мотострілкова бригада ?
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Вот если бы мы были в НАТО.Такого бы не случилось.
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Ось тільки в конституцію петрусь запише і відразу натівський порядок наступить. З військової частини ЗСУ в Житомирській області викрали 5 пістолетів і 5 автоматів - Цензор.НЕТ 4236
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бред...оружие было выдано по книге выдачи оружия...неужели неизвестные люди просто пришли и взяли стволы как водку в магазине
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дебил ты, никто не выдаст тебе оружие, пока ты за него в журнале не распишешься
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я знаю где они
у Медведчука в спальне
под кроватью
желаю успехов СБУ в борьбе с терроризмом
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у медведчука в спальне под кроватью рабинович
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Почерк Фантомаса, не иначе.
Проник в расположение части как неустановленное лицо, спер автоматы и смылся (сначала на вертолете, потом на подлодке).

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Трясти надо всех в части, начиная с зампотыла.
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Да зам по тылу то тут при каких делах? Ой бля, шо у вас в головах....
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А "зампотыла" какое отношение к этому имеет? Есть дежурный по подразделению... Есть командование роты, есть, в конце-концов, зам. по боевой подготовке...Или они пришли после стрельб, побросали в палатках оружие и боеприпасы, и ушли из расположения? "Муть" какая-то...
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Бывает! У нас тоже было пропало ТРИ!!! автомата. Ротный в шоке. Подняли всех , искали вечер и до самой ночи.....В итоге!! ...Оружейка у нас была в поле в палатке.Караульный только принимал, выдавал другой.Эти три автомата стояли сзади стеллажа и упали под пол палатки. Все офицеры ходили бледные...
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а что нынче оружие не под роспись выдают и в журнале не отмечают? Это же не гранаты или патроны, которые можно всегда списать в расход (типа "бабахнули") ?!
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хто мав доступ до оружейки. кожен ранок одне здае друге приймае .и чого не пишуть де саме сперли зброю
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Ипать мало того что стволы, которые всю жизнь под роспись выдают ушли так ещё и бк который также под розпись выдаёт прапор или кто вместо него по должности под роспись???-Прапор с дежурным по роте или ротный +дежурный ...а это зговор уже...и молитесь что бы с тех стволов никого не хлопнули.
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А что говорят дневальные из наряда по подразделению? Или сейчас оружие хранится в сарае вне расположения?
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Несколько вариантов. Из практики.
1. Оружие находилось на огневом рубеже в тире. Смена попёрлась получать очередные боеприпасы. Охрану не выставили. Оружие исчезло. Виноват командир.
2. Всё тоже самое, но чувак из оставленный охранять пошёл поссать. Оружие исчезло. Виноват командир и ссыкун.
3. Оружие находилось в ПБП (полевой пункт боепитания). Личный состав пошёл ужинать. Не важно как, открыт был пункт или закрыт - оружие исчезло. Виноват командир и начальник пункта боепитания.
4. Пацанские разборки. Месть личного состава. Через день-два оружие найдут. Укравших нет. Цель мести будет достигнута. Офицеров уберут. Это самое лучшее. Худшее - подразделение расформируют. Правда в этом случае виновного найдут и посадят. Короче, нет ума - считай калека. Виноваты израильтяне и как всегда Порох, Муженко и Полторак.
5. Самое печальное. Тупой договорняк с местной школотой. Найдут с отягчающими. Могут и до стрельбы на поражение перейти.
Как всегда будут виноваты Порох, Муженко и Полторак. Ой, бля! Забыл! Аваков.
Про остальных ввиду их полной профессиональной непригодности вспоминать не буду. Потому что , здеся и щас появится афигенное количество специалистов по этой теме. Они точно знают \КТО ВИНОВАТ и ЧТО ДЕЛАТЬ.
Удачи зрадофилы))))
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У нас нет мотострелковых бригад, у нас бригады механизированные. Мотострелковые - в Хуйлостане. З військової частини ЗСУ в Житомирській області викрали 5 пістолетів і 5 автоматів - Цензор.НЕТ 8850
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Я куею... це курва реформа арміі ?? Цікаво чи джавеліни вже всі вкрали ?І це Украіна йде з гідностью в НАТО ...
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как в 90-еЗ військової частини ЗСУ в Житомирській області викрали 5 пістолетів і 5 автоматів - Цензор.НЕТ 18🤔З військової частини ЗСУ в Житомирській області викрали 5 пістолетів і 5 автоматів - Цензор.НЕТ 18🤨еще гуслю и гранату и живешь пол года
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз воинской части ВСУ в Житомирской области похитили 5 пистолетов и 5 автоматов
 
 
 
 
 
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