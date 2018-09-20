 Из воинской части ВСУ в Житомирской области похитили 5 пистолетов и 5 автоматов

В ночь на четверг после проведения учебных стрельб в отдельной разведывательной роте одной из мотострелковых бригад ВСУ, дислоцированных в г. Новоград-Волынский, группа неустановленных лиц похитила 5 пистолетов, 5 автоматов АКС-74 и боеприпасы. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

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"На месте совершения этого дерзкого преступления работает группа прокуроров во главе с военным прокурором Житомирского гарнизона, оперативно-следственная группа ГУ Нацполиции в Житомирской области, сотрудники отдела военной контрразведки Департамента КР СБУ и военной службы правопорядка", – говорится в обнародованном прокуратурой сообщении.

Также к проведению следственных действий привлечены специалисты криминалистической и кинологической служб полиции и сотрудники УСБУ в Житомирской области. От военной прокуратуры Центрального региона Украины для раскрытия преступления на место происшествия оперативно выехал начальник следственного управления и группа прокуроров.

Военная прокуратура Житомирского гарнизона Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины ("Похищение, присвоение, вымогание военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также овладение ими путем мошенничества или злоупотребление служебным положением").

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