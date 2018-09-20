 У России назревает желание выйти из Совета Европы, - спикер Совета федерации Матвиенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом передают РИА "Новости".

"У нас назревает решение выйти из Совета Европы, я говорю искренне. Если Совет Европы с этим смирится, если ему не ценно участие Российской Федерации, ну значит так тому и быть. Дальше затягивать паузу бессмысленно", - сказала Матвиенко.

По ее словам, стороны ведут переговоры четыре года, однако так и не сдвинулись с мертвой точки.

В 2015 году Россия решила прекратить участие в деятельности Парламентской ассамблеи Совета Европы в ответ на ограничение полномочий в организации. Кроме того, Россия прекратила выплату части взносов в бюджет ПАСЕ.

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