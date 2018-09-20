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Все про:ПАСЕ (1200) Матвиенко Валентина (21)

 У России назревает желание выйти из Совета Европы, - спикер Совета федерации Матвиенко

Как заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье у "России назревает желание выйти из Совета Европы".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом передают РИА "Новости".

"У нас назревает решение выйти из Совета Европы, я говорю искренне. Если Совет Европы с этим смирится, если ему не ценно участие Российской Федерации, ну значит так тому и быть. Дальше затягивать паузу бессмысленно", - сказала Матвиенко.

По ее словам, стороны ведут переговоры четыре года, однако так и не сдвинулись с мертвой точки.

В 2015 году Россия решила прекратить участие в деятельности Парламентской ассамблеи Совета Европы в ответ на ограничение полномочий в организации. Кроме того, Россия прекратила выплату части взносов в бюджет ПАСЕ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3087239
 
   
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Лучше бы вы вышли из состава планеты.
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БЫВШАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ ШЛЮХА ВАЛЬКА СТАКАН В СВОЁМ РЕПЕРТУАРЕ!
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Налякали їжака голою сракою!

Чо вони взагалі в Раду Європи пішли, якщо вони не хочуть вести себе по її правилах??
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Вышли с ума, то выходите и из СОвета Европы
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скатертью дарога! к такой-то матери на белом катере!
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Вала, неси стакан. я тебе аоловинку плясну за такое умное решение. а дальше выходите из ОБСЕ, ООН и переселяйтесь всем вашим блятским колхозом рассея на Нибиру...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУ России назревает желание выйти из Совета Европы, - спикер Совета федерации Матвиенко
 
 
 
 
 
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