 У России назревает желание выйти из Совета Европы, - спикер Совета федерации Матвиенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом передают РИА "Новости".
"У нас назревает решение выйти из Совета Европы, я говорю искренне. Если Совет Европы с этим смирится, если ему не ценно участие Российской Федерации, ну значит так тому и быть. Дальше затягивать паузу бессмысленно", - сказала Матвиенко.
По ее словам, стороны ведут переговоры четыре года, однако так и не сдвинулись с мертвой точки.
В 2015 году Россия решила прекратить участие в деятельности Парламентской ассамблеи Совета Европы в ответ на ограничение полномочий в организации. Кроме того, Россия прекратила выплату части взносов в бюджет ПАСЕ.
Чо вони взагалі в Раду Європи пішли, якщо вони не хочуть вести себе по її правилах??