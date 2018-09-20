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 WADA восстановило статус Российского антидопингового агентства

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) восстановило статус Российского антидопингового агентства (RUSADA) на заседании исполкома организации.

За восстановление статуса RUSADA проголосовали большинство членов исполкома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter организации.

"Сегодня подавляющее большинство исполнительного комитета WADA приняло решение восстановить статус RUSADA в соответствии с Кодексом, четкими условиями, а также согласно рекомендациям независимого Комитета по проверке соответствия и в согласованном порядке. Это решение предусматривает четкий срок, до которого WADA должен быть предоставлен доступ к данным и образцам закрытой ранее московской антидопинговой лаборатории. В случае если эти временные рамки не будут соблюдены, исполком обязуется поддержать рекомендацию Комитета вновь лишить RUSADA статуса", - заявил президент WADA, сэр Крейг Риди.

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Напомним, статус RUSADA был приостановлен осенью 2015 года после доклада комиссии WADA о системе массового употребления допинга в российском спорте. Тогда же приостановили работу московской антидопинговой лаборатории.

Из-за отзыва статуса RUSADA и последующего расследования WADA российских легкоатлетов и паралимпийцев отстранили от летних Олимпийских игр в 2016 году в Рио-де-Жанейро. На зимней Олимпиаде-2018 российские спортсмены выступали под нейтральным флагом.

Источник: https://censor.net.ua/n3087237
 
 
 Топ комментарии
 
Еще извинения кацапам принесите.
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що, вже і позаздрити новоспеченим мільйонерам не можна ? ))
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Євгеній, ви ж маєте розуміти, що ваші хочуть його вбити.
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решение предусматривает четкий срок, до которого WADA должен быть предоставлен доступ к данным и образцам закрытой ранее московской антидопинговой лаборатории. В случае если этот временные рамки не будут соблюдены, исполком обязуется поддержать рекомендацию Комитета вновь лишить RUSADA статуса


и де тут зрада?
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Прогнулись, раньше было условие признать выводы комиссии Макларена но потом убрали и оставили только допуск к лаборатории до конца года.
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Неужели Русада раздавила весь мельдоний трактором?
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За восстановление статуса RUSADA проголосовали большинство членов исполкома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter организации.

Источник: https://censor.net.ua/n3087237

Комментарии в Твиттере:

Martin Vickers. ♏
@martinpvickers 1 ч.
В ответ @wada_ama

Shame. Shame. Shame. RIP WADA. Посмотреть переписку · WADA восстановило статус Российского антидопингового агентства - Цензор.НЕТ 316 WADA восстановило статус Российского антидопингового агентства - Цензор.НЕТ 316 WADA восстановило статус Российского антидопингового агентства - Цензор.НЕТ 316 WADA восстановило статус Российского антидопингового агентства - Цензор.НЕТ 316 αитнσиу
@ant1188 1 ч.
В ответ @wada_ama

Did they pay in dollars or rubles? Посмотреть переписку · WADA восстановило статус Российского антидопингового агентства - Цензор.НЕТ 316 WADA восстановило статус Российского антидопингового агентства - Цензор.НЕТ 316 WADA восстановило статус Российского антидопингового агентства - Цензор.НЕТ 316
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"...подавляющее большинство исполнительного комитета..." Ха! Видимо, все они разъехались после заседания на "новеньких мерседесах"! )Источник: https://censor.net.ua/n3087237
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))) Гроші закінчуються! Ну? І є десь межі мерзотності?
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Это, кстати, о санкциях. Пока что все санкции против эрэф именно так и заканчиваются.
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Не сцыте мельдонием, кацапы, это ненадолго.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомWADA восстановило статус Российского антидопингового агентства
 
 
 
 
 
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