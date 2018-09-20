 WADA восстановило статус Российского антидопингового агентства

За восстановление статуса RUSADA проголосовали большинство членов исполкома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter организации.

"Сегодня подавляющее большинство исполнительного комитета WADA приняло решение восстановить статус RUSADA в соответствии с Кодексом, четкими условиями, а также согласно рекомендациям независимого Комитета по проверке соответствия и в согласованном порядке. Это решение предусматривает четкий срок, до которого WADA должен быть предоставлен доступ к данным и образцам закрытой ранее московской антидопинговой лаборатории. В случае если эти временные рамки не будут соблюдены, исполком обязуется поддержать рекомендацию Комитета вновь лишить RUSADA статуса", - заявил президент WADA, сэр Крейг Риди.

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Напомним, статус RUSADA был приостановлен осенью 2015 года после доклада комиссии WADA о системе массового употребления допинга в российском спорте. Тогда же приостановили работу московской антидопинговой лаборатории.

Из-за отзыва статуса RUSADA и последующего расследования WADA российских легкоатлетов и паралимпийцев отстранили от летних Олимпийских игр в 2016 году в Рио-де-Жанейро. На зимней Олимпиаде-2018 российские спортсмены выступали под нейтральным флагом.