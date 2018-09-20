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Все про:налоги (2481) налоговая милиция (1335) ГФС (2782)

 Черкасское предприятие, которое проводило махинации при импорте товаров, возместило в бюджет более 4 млн грн нанесенного ущерба

Благодаря действиям сотрудников налоговой милиции ГУ ГФС в Черкасской области предприятие, которое уклонилось от уплаты налогов и таможенных платежей, возместило в бюджет нанесенный ущерб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч. 2 и ч. 3 ст. 212 УК Украины было установлено местное предприятие-импортер, должностные лица которого в период 2016-го и 2017 годов ввозили на таможенную территорию Украины текстильные материалы технического назначения, бумагу и т.д. из Германии, Польши, Франции и Австрии. При этом для уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей указанные товары импортировались с пересортицей и сокрытием от контролирующих органов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Схема уклонения от уплаты налогов при импорте и дальнейшей реализации товаров хозназначения разоблачена в Одесской области: изъято продукции на 18,5 млн грн. ФОТОрепортаж

В дальнейшем, с целью легализации ввезенных таким образом ТМЦ, фигуранты документально отражали их приобретение у предприятий с признаками фиктивности.

По результатам принятых мер компания-фигурант возместила в бюджет более 4 млн грн нанесенного ущерба.

Источник: https://censor.net.ua/n3087235
 
 
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интересно а вчей бюджет - государства или государственных мужей?
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Черкасское предприятие, которое проводило махинации при импорте товаров, возместило в бюджет более 4 млн грн нанесенного ущерба - Цензор.НЕТ 2845
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украинцы зажигают на всех спортивных направлениях. Молодцы! А вот русские спортсмены имеют тенденцию покидать сборные рашастана.
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По той же схеме как и рюкзаки?
1 экспертиза - 14 лямов убытков
2 - 5 лямов!
Прибыль - 9 лямов
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А яке покарання за це? Ну не пройшло і не треба, сказала фірма.
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Если бы писать новость о каждом предприятии. которое пресует налоговая и СБУ и требует "заплатить наперед", то Цензору бы пришлось каждый день толстый буклет издавать
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Черкащане оне такие. Ежели поймали, отдают деньгу.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЧеркасское предприятие, которое проводило махинации при импорте товаров, возместило в бюджет более 4 млн грн нанесенного ущерба
 
 
 
 
 
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