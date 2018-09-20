 Черкасское предприятие, которое проводило махинации при импорте товаров, возместило в бюджет более 4 млн грн нанесенного ущерба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч. 2 и ч. 3 ст. 212 УК Украины было установлено местное предприятие-импортер, должностные лица которого в период 2016-го и 2017 годов ввозили на таможенную территорию Украины текстильные материалы технического назначения, бумагу и т.д. из Германии, Польши, Франции и Австрии. При этом для уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей указанные товары импортировались с пересортицей и сокрытием от контролирующих органов.

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В дальнейшем, с целью легализации ввезенных таким образом ТМЦ, фигуранты документально отражали их приобретение у предприятий с признаками фиктивности.

По результатам принятых мер компания-фигурант возместила в бюджет более 4 млн грн нанесенного ущерба.