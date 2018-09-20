 Рада уволила 13 членов ЦИК, срок полномочий которых завершился. ВИДЕО

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Такое решение поддержали 278 депутатов ВР.

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Согласно проекту постановления №4789-д, с должности членов ЦИК уволены 13 человек: Тамара Астахова;Юрий Данилевский; Игорь Жиденко; Татьяна Лукаш; Андрей Магера; Александр Осадчук; Михаил Охендовский; Бронислав Райковский; Жанна Усенко-Черная; Александр Чупахин; Юлия Швец; Александр Шелестов; Валерий Шелудько.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

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