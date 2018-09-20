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 Политика Украины
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Все про:ВР (22300) ЦИК (2752)

 Рада уволила 13 членов ЦИК, срок полномочий которых завершился. ВИДЕО

Парламент поддержал увольнение членов Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК), срок полномочий которых истек

Об этом сообщает парламентский  корреспондент Цензор.НЕТ.

Такое решение поддержали 278 депутатов ВР.

...
Согласно проекту постановления №4789-д, с должности членов ЦИК уволены 13 человек: Тамара Астахова;Юрий Данилевский; Игорь Жиденко; Татьяна Лукаш; Андрей Магера; Александр Осадчук; Михаил Охендовский; Бронислав Райковский; Жанна Усенко-Черная; Александр Чупахин; Юлия Швец; Александр Шелестов; Валерий Шелудько.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3087230
 
   
 Топ комментарии
 
дали и еще дадут. Героя страны, не меньше. А может и дважды, чтоб наверняка.
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в смысле?
бессмертный бессменный охендовский... фсе? не верю!
(ой, сейчас начнется возня за места нагретые... (ой нагреет кто-то ручечку....не хило) )
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И не говори! Аж не верится, не с нашим счастьем...
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был цик, станет чик
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срок полномочий которых истек - КОЛИ?
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+ пожизненное спецмедобслуживание в поликлинике кабинета министров...
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дали и еще дадут. Героя страны, не меньше. А может и дважды, чтоб наверняка.
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Треба третій...зафіксований на лобі.... бетонною палею Ф 250мм.
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шаз, 13 членов обжалуют через суд увольнение ))))
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Зачем.
Их легко могут переизбрать.
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в смысле?
бессмертный бессменный охендовский... фсе? не верю!
(ой, сейчас начнется возня за места нагретые... (ой нагреет кто-то ручечку....не хило) )
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через пару-тройку дней печерский суд их снова восстановит - найдут нарушения при голосовании!
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Всім стройовими колонами на вибори.
Тепер оберемо - ччччєєєєєєєєєєссссссннннииииииххххххххх
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада уволила 13 членов ЦИК, срок полномочий которых завершился. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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