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 Сотрудник военно-врачебной комиссии Ривненского военкомата уличен во взяточничестве. Изъято 15 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями Нацполиции разоблачили на взятке члена военно-врачебной комиссии Ривненского облвоенкомата.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центр СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что врач-кардиолог требовала от местного жителя неправомерную выгоду за предоставление заключения о непригодности к прохождению военной службы в Вооруженных Силах Украины.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленницу в служебном кабинете после получения взятки в размере двести долларов США. Во время санкционированных следственных действий по месту работы задержанного оперативники спецслужбы дополнительно изъяли денежные средства в эквиваленте почти пятнадцать тысяч гривен, источник происхождения которых устанавливается.

Решается вопрос об объявлении злоумышленнице о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия с целью установления других возможных фактов получения злоумышленницей неправомерной выгоды".

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Сотрудник военно-врачебной комиссии Ривненского военкомата уличен во взяточничестве. Изъято 15 тыс. грн, - СБУ 01
Сотрудник военно-врачебной комиссии Ривненского военкомата уличен во взяточничестве. Изъято 15 тыс. грн, - СБУ 02
 

Источник: https://censor.net.ua/n3087226
 
 
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Если у него фамилия розенбляд или подобная сразу же отпускайте...это противозаконно
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капец, или призывайте ВСЕХ, или контракт или официальный откуп, как в Грузии, ну доколе этот бардак???
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агенты путена берут только баксы. ну, или евро...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСотрудник военно-врачебной комиссии Ривненского военкомата уличен во взяточничестве. Изъято 15 тыс. грн, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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