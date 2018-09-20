 Сотрудник военно-врачебной комиссии Ривненского военкомата изобличен на взяточничестве. Изъято 15 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центр СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что врач-кардиолог требовала от местного жителя неправомерную выгоду за предоставление заключения о непригодности к прохождению военной службы в Вооруженных Силах Украины.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленницу в служебном кабинете после получения взятки в размере двести долларов США. Во время санкционированных следственных действий по месту работы задержанного оперативники спецслужбы дополнительно изъяли денежные средства в эквиваленте почти пятнадцать тысяч гривен, источник происхождения которых устанавливается.

Решается вопрос об объявлении злоумышленнице о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия с целью установления других возможных фактов получения злоумышленницей неправомерной выгоды".

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