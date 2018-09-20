 Венгрия обещает "еще больше затормозить" движение Украины в ЕС

Из-за паспортного скандала, возникшего после публикации видео раздачи венгерских паспортов в Берегово, Венгрия собирается замедлить движение Украины к интеграции с ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал правительства Венгрии.

В Будапеште признают, что на видео действительно запечатлена раздача паспортов венгерскими дипломатами. Но говорят, что не понимают, почему у украинской стороны возникли претензии. Ведь клятву на верность Венгрии получившие венгерский паспорт украинцы произносили абсолютно верно.

"Двойное гражданство для стран ЕС – что часть повседневной практики. Возражения украинской стороны указывают на то, что Киев не относится серьезно к перспективам европейской интеграции и вступления в НАТО", – заявил Сийярто.

Глава Венгерского МИД также предположил, что видео было снято скрытой камерой и выложено в интернет по чьему-то заказу, в рамках предвыборной политической борьбы.

"Венгрия постоянно следит за развитием событий, и возможно, в будущем могут понадобиться меры по замедлению интеграции Украины", добавил Петер Сийярто.

По словам Сийярто, Киев давно запугивает венгров, живущих на Закарпатье, и ущемляет их права. Министр иностранных дел Венгрии также подчеркнул, что если Киев вышлет из Берегово венгерского консула, эти действия в Будапеште расценят как недружественные.

"Такой шаг перенесет отношения между двумя странами в другую плоскость и не останется без ответа. Впрочем, пока министерство иностранных дел и торговли не получило официальных указаний на этот счет", – добавил Сийярто.

Напомним, накануне, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцем. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.