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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:Венгрия (672) Закарпатье (1412) МИД (4722) паспорт (621) Сийярто (36)

 Венгрия обещает "еще больше затормозить" движение Украины в ЕС

В Будапеште обиделись на видео с незаконной раздачей венгерских паспортов дипсотрудниками в Берегово.

Из-за паспортного скандала, возникшего после публикации видео раздачи венгерских паспортов в Берегово, Венгрия собирается замедлить движение Украины к интеграции с ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал правительства Венгрии.

В Будапеште признают, что на видео действительно запечатлена раздача паспортов венгерскими дипломатами. Но говорят, что не понимают, почему у украинской стороны возникли претензии. Ведь клятву на верность Венгрии получившие венгерский паспорт украинцы произносили абсолютно верно.

"Двойное гражданство для стран ЕС – что часть повседневной практики. Возражения украинской стороны указывают на то, что Киев не относится серьезно к перспективам европейской интеграции и вступления в НАТО", – заявил Сийярто.

Глава Венгерского МИД также предположил, что видео было снято скрытой камерой и выложено в интернет по чьему-то заказу, в рамках предвыборной политической борьбы.

"Венгрия постоянно следит за развитием событий, и возможно, в будущем могут понадобиться меры по замедлению интеграции Украины", добавил Петер Сийярто.

По словам Сийярто, Киев давно запугивает венгров, живущих на Закарпатье, и ущемляет их права. Министр иностранных дел Венгрии также подчеркнул, что если Киев вышлет из Берегово венгерского консула, эти действия в Будапеште расценят как недружественные.

"Такой шаг перенесет отношения между двумя странами в другую плоскость и не останется без ответа. Впрочем, пока министерство иностранных дел и торговли не получило официальных указаний на этот счет", – добавил Сийярто.

Напомним, накануне, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцем. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Источник: https://censor.net.ua/n3087223
 
 
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 Топ комментарии
 
Безвиз есть? Есть.
ЗСТ есть? Есть.
Вот и ладненько. Бриты считают что этого вполне достаточно. А кочующих евробюрократов пусть оставят себе.
ПС - Венгров самих ЕС на счетчик ставит.
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Вполне ожидаемо после поездки Орбана в Москву.
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Подвійне громадянство законо, а подвійна клятва це як ?
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Помойка еБеНІАН @unian все глубже погружается в гавно.
Венгрия обещает "еще больше затормозить" движение Украины в ЕС - Цензор.НЕТ 8581
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в том-то и дело, что украинцы не дают клятвы, получая паспорт гражданина.
А я бы ввел, как и клятву госслужащего, например.
Слова, типа, "и пусть меня постигнет суровая кара украинского народа" бы ли бы в ней очень в тему.
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Хуже, чем йоббики. В ЕС нет правовой нормы об обязательном признании двойного гражданства. Каждая страна ЕС этот вопрос решает индивидуально.Мы скоро пойдём на официальный референдум о допустимости двойного гражданства
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Безвиз есть? Есть.
ЗСТ есть? Есть.
Вот и ладненько. Бриты считают что этого вполне достаточно. А кочующих евробюрократов пусть оставят себе.
ПС - Венгров самих ЕС на счетчик ставит.
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Большинство членов исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовали за восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом говорится в сообщении в Twitter WADA.

Вот такая на западе борьба с рашкой, теперь там снова можно проводить международные соревнования.
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Очікувана неповна інформація, вата така вата......WADA обещало восстановить РУСАДА, в случае если российская сторона примет выводы комиссии Ричарда Макларена и предоставит доступ к вызывающим подозрения пробам из Московской антидопинговой лаборатории, тобто явка плюс визнання себе винними.
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«Сегодня большинство членов исполкома WADA приняли решение восстановить РУСАДА в соответствии с кодексом комитета по рассмотрению соблюдения правил агентства (КПР) и в соответствии с согласованным процессом», - заявил Риди.
Глава WADA отметил, что до конца года агентство должно получить доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории. «Если до конца года база данных не будет предоставлена, РУСАДА вновь будет лишено своего статуса», - добавил он.
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Вполне ожидаемо после поездки Орбана в Москву.
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и еще они просят скрыть наличие йобиковского гражданства от властей Украины. ну ну. очень жду реакцию ес на этот беспредел. Я бы поддал на венгрию в суд за это
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А нужно ли Украине в ЕС пока там такие страны (с президентами проститутками как Орбан)? Можно и подождать, ведь свой БАРЫГА тоже не "подарок"!
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мы сами решим без тебя мокшанин)ты смотри оно советы дает
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Предлагаю симметричный ответ: раздавать венграм украинские паспорта. Представляю, какая там давка начнётся.. Венгрия обещает "еще больше затормозить" движение Украины в ЕС - Цензор.НЕТ 9418
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напрасный стёб
в предверии начала продажи земель с/х назначения
ОЧЕНЬ МНОГО ЖЕЛАЮЩИХ БУДЕТ
в Европе все давно продано - а тут ......
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Никто их к этой земля не подпустит. Тут своего гадья хватает..
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чего это ?
при наличии денег и украинского гражданства - аж бЁгом
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Незнание законов ЕС посадило в лужу украинских журналистов и службы. Венгры,грамотные черти ))
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в Закарпатье действуют в первую очередь ЗАКОНЫ УКРАИНЫ
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Дозволяємо сусідам подібні речі, а вони потім нахабніють і вже на голову вилазять.
Потрібно було одразу діяти і припиняти цю сепаратистську катавасію.
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"Двойное гражданство для стран ЕС - что часть повседневной практики"

а неуважение законов страны пребывания - это часть повседневной практики венгров ?
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Пусть задвинут себе эту плоскость в жопу, фашистские прихвостни.
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сами свои прихвостни? или прихвостни Муссолини?
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расквартировать в Берегово часть нацгвардии, пусть делают новых украинцев...вообще йобики страх потеряли! Венгрия обещает "еще больше затормозить" движение Украины в ЕС - Цензор.НЕТ 172
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Вспомнился Жванецкий..."Разве на Дерибасовской спешат..На Дерибасовской гуляют постепенно"... (с)
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нахрен послать мадяр, заипали своим шантажом. пусть себе мозг заблокируют.
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Ну,вот. И первые ласточки про то,а зачемнам ЕС. Наше же болото такое совершенное )))
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нет, просто их запугивания выглядят шантажом...
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через тернии к уграм
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Хочешь посмотреть перевал Дятлова?
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А де це? Якщо у мокшів, то не хочу, я в Карпатах живу, меня доста перевалів, хоча якщо файний і не в москалів то подивився би.
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а у вас там кругляк не весь еще на евры обменяли?
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Ні, з 10 вагонів з лісом 9 везуть російський ліс.
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а откудова там российский лис? в карпатах рубят?
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Видача паспортів це акт агресії по відношенню до нашої держави. Так закрийте консульство в Закарпатті та вигоніть посла з Києва
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І що воно дасть? Ці паспорти видають етнічним угорцям. Ці угорці по українському закордонному паспорту перетнуть кордон і в місті Ніредьхазі отримають знову ж паспорт громадянина Угорщини.
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ну что...нет у нас методов против Кости Сапрыкина?
а надо же что-то с этим делать...
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"Двойное гражданство для стран ЕС - что часть повседневной практики"

І заклики приховувати це подвійне громадянство від держструктур країни першого громадянства - це теж "чазть павсіднєвнай практікі"? Тьху, кацапство з угрів так і пре.
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Видача паспортів це акт агресії по відношенню до нашої держави. Так закрийте консульство в Закарпатті та вигоніть посла з Києва
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Давно этих однимговноммазанных одиннонародников с кацапами нужно в стойло ставить и не стесняться, и без оглядки на Евросоюз. Евросоюз это всего лишь ориентир, а самое главное для Украины это реформы, экономика, союзы. Уверен, что на яйца мадьярам Украина в состоянии наступить и очень больно. А вообще, Украина должна смотреть на мир более шире, не только в свете противостояния с кацапней и учится политике , и делать так, что б никто и гавкать не смел.
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А давайте все примем венгерское гражданство! И в ес и НАТО попадём. А Венгрию любить будем по прежнему
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Сначала я угорську вивчу - потом они гопак
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Може будемо дотримуватися чинного в Україні законодавства, бляха?..
- Нашо ж ви в борщ насцяли?!!
- Злі ви, піду я від вас... (с)

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Самая стояковая страна!блядь,что в военном плане,так и в экономике!
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Не зарадуются они потом таким венграм. Гибридный ответ.
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А Сийярто не хоче вказать, яка саме норма права (угода, договір чи інший документ), зобов"язує європейські країни вносить у своє національне (внутрішньодержавне) законодавство, право на подвійне громадянство? Здається, подібна вимога відсутня....
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В угаре патриотизма,забыли о том...ПОЧЕМУ люди принимают их гражданство.И ЧЬЯ вина в том,почему украинцы бегут из Украины.
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Шевчук из ДДТ ( имеет Украинские корни кстати) пел - Родина пусть кричат уродина а она нам нравиться..... Так вот: можно в Гондурасе жить и любить Украину и помогать а можно жить в Украине и быть гондурасцем. Тут таких не мало.
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Взагалі то питання вирішується досить просто, прийняттям закону про заборону участі у виборах особам з подвійним громадянством, але прийдеться в Раду довибори проводити. Венгрия обещает "еще больше затормозить" движение Украины в ЕС - Цензор.НЕТ 5684
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Две палки на стене и такое лицемерие. Ах да, вполне себе стандарт, как и у любого верна Венгрия обещает "еще больше затормозить" движение Украины в ЕС - Цензор.НЕТ 6476
И такое дерьмо опустило нашего Климнинда - приезжало туда на ЗК, а кагтавенький каглик напрашивался к нему на прием - так это Сиярто даже не ответило, тупо проигнорировало дурачка) Помазал гуляшом Климкинда по губам)
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Министр иностранных дел Венгрии забыл, что раздавая паспорта Венгрии гражданам Украины - сотрудники дипломатических представительств нарушает действующее Законодательство Украины.
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Сіярто, я думаю, що з тобою одного дня просто щось візьме і станеться: захлинешся своєю жовчю. І ніхто не пожалкує.
Дивися, не переграй сам себе.
От же ж йобик гидотний, ну ...
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он не ёбик, он фидес. Но весь трагизм венгерского вопроса в том, что половина страны ёбики, а половина - фидес. Поэтому Венгрия будет тормозить еще лет двадцать, до полного истирания тормозов. А потом ей будут так же помогать, как и Греции. Это называется "концепция ЕС трёх скоростей". Или, если хотите, пяти.
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Блин...Я вот не пойму - какая в пиз*у разница где человек хочет получить гражданство ? Никому не секрет ,что многие в Польшу удрали. Это же тоже акт враждебности - сманивание рабочей силы. Но,ребята...))) Кто виноват в этом ? Вот в чем вопрос )))
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ключевое слово "сманивание"... Угорщина обіцяє "ще більше загальмувати" рух України в ЄС - Цензор.НЕТ 2473 значит, если кто-то предложит работнику больше, это акт враждебности по отношению к нынешнему работодателю,
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А разве нет ? )) Тебе понравится когда твоих работяг уведут в разгар работ ? )
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В Закарпатье должна быть переброшена группировка войск численностью - две-три бригады с постоянным местом дислокации где-нибудь под Ужгородом или под Мукачево.

Кроме этого СБУ, СВР, ГУР МО Украины, Национальная полиция - принять меры по противодействию разведывательной и подрывной деятельности спецслужб Венгрии ан приграничных территориях, резко усилить работу по гражданам Венгрии, находящимся на территории Украины, провести рейды по т.н. пунктам выдачи паспортов.
Вегры - это мрази, тихо гадят и ждут возможности больно укусить. Нужно работать на упреждение, а не крышевать контрабас и морально разлагаться.
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Там 128 стоїть, її повність вистачає, а там і Львів недалеко .
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Приобретение иностранного гражданства (подданства) должно автоматически лишать украинского гражданства. Не уведомление о получении иностранного гражданства в течении 45 дней должно быть УГОЛОВНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ (совершенное умышлено и с корыстью), думаю от 3 до 6 лет лишения свободы вполне будет достаточно.
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еще одни "братья" нарисовлись с "заботой и любовью"...
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перекрыть границу и пошли они со своими вонючими паспортами, гнать этих йовбаков подсрачниками.
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Да тут вообще все просто решается, ввести крупный налог на второе гражданство для граждан Украины, во первых узакониваем, во вторых наполняем бюджет, в том числе ПФ, а с долгами люди не выездные, так что по любому оплатят. Чего скандалить, тогда каждый подумает нужно ли оно ему и сделает свой выбор. Ведь паспорта эти делают для работы в ЕС, это же понятно.
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Модяри. Ви поняття не маєте, що творите. Гратисмемо будемо ми вас. Але не сьогодні. Суфіксоїди.
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читешь новость и в какой то момент кажется,
что ето не иобики говорят, а кацапы.
все замашки скрепанутые и риторика один в один.
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не люблю будапешт бессознательно. всегда его только после полуночи переезжаю.
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Сиярто дебил что ли или притворяется я посмотрю как он нарушит законодательство Венгрии и что с ним будет И к чему этот провокатор призывает к нарушению законов другого государства да после этого Венгрию саму надо исключать из ЕС и НАТО Угорщина обіцяє "ще більше загальмувати" рух України в ЄС - Цензор.НЕТ 8957
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А на обиженных йобиках - бобиках будут воду возить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВенгрия обещает "еще больше затормозить" движение Украины в ЕС
 
 
 
 
 
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