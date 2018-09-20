 Венгрия обещает "еще больше затормозить" движение Украины в ЕС

Из-за паспортного скандала, возникшего после публикации видео раздачи венгерских паспортов в Берегово, Венгрия собирается замедлить движение Украины к интеграции с ЕС.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал правительства Венгрии.
В Будапеште признают, что на видео действительно запечатлена раздача паспортов венгерскими дипломатами. Но говорят, что не понимают, почему у украинской стороны возникли претензии. Ведь клятву на верность Венгрии получившие венгерский паспорт украинцы произносили абсолютно верно.
"Двойное гражданство для стран ЕС – что часть повседневной практики. Возражения украинской стороны указывают на то, что Киев не относится серьезно к перспективам европейской интеграции и вступления в НАТО", – заявил Сийярто.
Глава Венгерского МИД также предположил, что видео было снято скрытой камерой и выложено в интернет по чьему-то заказу, в рамках предвыборной политической борьбы.
"Венгрия постоянно следит за развитием событий, и возможно, в будущем могут понадобиться меры по замедлению интеграции Украины", добавил Петер Сийярто.
По словам Сийярто, Киев давно запугивает венгров, живущих на Закарпатье, и ущемляет их права. Министр иностранных дел Венгрии также подчеркнул, что если Киев вышлет из Берегово венгерского консула, эти действия в Будапеште расценят как недружественные.
"Такой шаг перенесет отношения между двумя странами в другую плоскость и не останется без ответа. Впрочем, пока министерство иностранных дел и торговли не получило официальных указаний на этот счет", – добавил Сийярто.
Напомним, накануне, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцем. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.
А я бы ввел, как и клятву госслужащего, например.
Слова, типа, "и пусть меня постигнет суровая кара украинского народа" бы ли бы в ней очень в тему.
ЗСТ есть? Есть.
Вот и ладненько. Бриты считают что этого вполне достаточно. А кочующих евробюрократов пусть оставят себе.
ПС - Венгров самих ЕС на счетчик ставит.
Вот такая на западе борьба с рашкой, теперь там снова можно проводить международные соревнования.
Глава WADA отметил, что до конца года агентство должно получить доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории. «Если до конца года база данных не будет предоставлена, РУСАДА вновь будет лишено своего статуса», - добавил он.
в предверии начала продажи земель с/х назначения
ОЧЕНЬ МНОГО ЖЕЛАЮЩИХ БУДЕТ
в Европе все давно продано - а тут ......
при наличии денег и украинского гражданства - аж бЁгом
Потрібно було одразу діяти і припиняти цю сепаратистську катавасію.
а неуважение законов страны пребывания - это часть повседневной практики венгров ?
а надо же что-то с этим делать...
І заклики приховувати це подвійне громадянство від держструктур країни першого громадянства - це теж "чазть павсіднєвнай практікі"? Тьху, кацапство з угрів так і пре.
- Нашо ж ви в борщ насцяли?!!
- Злі ви, піду я від вас... (с)
И такое дерьмо опустило нашего Климнинда - приезжало туда на ЗК, а кагтавенький каглик напрашивался к нему на прием - так это Сиярто даже не ответило, тупо проигнорировало дурачка) Помазал гуляшом Климкинда по губам)
Дивися, не переграй сам себе.
От же ж йобик гидотний, ну ...
Кроме этого СБУ, СВР, ГУР МО Украины, Национальная полиция - принять меры по противодействию разведывательной и подрывной деятельности спецслужб Венгрии ан приграничных территориях, резко усилить работу по гражданам Венгрии, находящимся на территории Украины, провести рейды по т.н. пунктам выдачи паспортов.
Вегры - это мрази, тихо гадят и ждут возможности больно укусить. Нужно работать на упреждение, а не крышевать контрабас и морально разлагаться.
что ето не иобики говорят, а кацапы.
все замашки скрепанутые и риторика один в один.