 Операция НАБУ против Розенблата была противоправной. Апелляционный суд Киева развалил дело депутатов Розенблата и Полякова. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в решении суда от 20 сентября, копию которого опубликовал в Facebook адвокат Петр Бойко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судовой репортер".
Решение принято по иску подозреваемого народного депутата Борислава Розенблата.
Противоправными признаны операции по контролируемому совершению коррупционных деяний, негласное выявление и фиксация преступления или возможных следов преступления, документов и других предметов, которые могут быть доказательствами совершения преступления.
Суд обязал детективов НАБУ и прокуроров САП, которые согласовывали их действия, соблюдать законодательство касательно гарантий депутатской неприкосновенности по уголовному делу.
Решение принял судья Руслан Арсирий без вызова сторон, в закрытом режиме.
19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. По версии детективов, за эти деньги нардеп обещал повлиять на получение лицензий на добычу янтаря.
Годом ранее в рамках расследования о нелегальной добыче янтаря на нардепа вышла агент НАБУ. Она назвалась представителем компании "Фуджейра" из ОАЭ, которая якобы намеревалась добывать и экспортировать янтарь из Житомирской области. Депутат должен был помочь агенту получить лицензию на пользование недрами и внести законодательные поправки в Таможенный и Налоговый кодекс специально под "Фуджейру", в том числе чтобы компания платила меньшую ренту за добычу янтаря.
Агент НАБУ передала также 7,5 тыс. долларов для депутата Полякова за изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.
Всего с ноября 2016 и по 19 июня 2017 специальный агент НАБУ вручила посредникам шесть взяток на сумму 311 тыс. долларов США за посредничество в решении ряда вопросов, связанных с добычей янтаря в Украине.
Годі мчатся по-пятам....
Не пора-ли застрелиться?
Господин штабс-капитан........
ХОТЯ.... О чем это я?????
Коррупция в Украине как амброзия, вроде борятся, но ее еще больше становится.
Одних только сАпов, нАбов, нАзк, и подобных контрор напридумывали, "антикоррупционеров" понабирали, всем з/п нормальную платят - а толку????
Человек с таким искренним и интеллигентным лицом, а тем более - с такой красивой фамилией - не может быть вором.
во первых власть , которая считает народ дебилами , которые будут всё терпеть пока не сдохнут и во вторых - это правда
...когда щелкнул затвор, и 9 граммов свинца,
отпустили на СУД его грешную душу...
Да нихто в Украине никогда не сядет из ЖИРНЫХ урок еб...ми нашу страну как последнюю шлюху, пока нами керуют эти мрази и мы, на следующих выборах, сами не выберем очередной мрази, подобной нынешней.
И не внесем опять в раду своими голосами пидорасовцев шляшка (вот же проститутка!), вместе с жопоблоком (старыми ворюгами и лизателями кремля).
Пока мы нах не вычистим эти авгиевы конюшни - все будет повторятся. А наша жизнь - будет токо ухудшатся.
Может им и убивать можно для пользы дела??
PS
Лично мне Розенблат тоже, мягко говоря, несимпатичен. Природа постаралась так, что физический облик, фамилия и т.д. этого человека являются настоящим олицетворением украинской коррупции. Но в его случае была явная провокация преступления. И с этим сложно спорить. В нашей стране (которая погрязла в коррупции) нужно ловить совершивших преступления, а не мечтающих их совершить.