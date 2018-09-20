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 Операция НАБУ против Розенблата была противоправной. Апелляционный суд Киева развалил дело депутатов Розенблата и Полякова. ДОКУМЕНТ

Окружной административный суд Киева признал противоправными оперативно-розыскные действия НАБУ в так называемом "янтарном деле".

Об этом говорится в решении суда от 20 сентября, копию которого опубликовал в Facebook адвокат Петр Бойко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судовой репортер".

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Решение принято по иску подозреваемого народного депутата Борислава Розенблата.

Противоправными признаны операции по контролируемому совершению коррупционных деяний, негласное выявление и фиксация преступления или возможных следов преступления, документов и других предметов, которые могут быть доказательствами совершения преступления.

Суд обязал детективов НАБУ и прокуроров САП, которые согласовывали их действия, соблюдать законодательство касательно гарантий депутатской неприкосновенности по уголовному делу.

Решение принял судья Руслан Арсирий без вызова сторон, в закрытом режиме.

Операция НАБУ против Розенблата была противоправной. Апелляционный суд Киева развалил дело депутатов Розенблата и Полякова 01
Операция НАБУ против Розенблата была противоправной. Апелляционный суд Киева развалил дело депутатов Розенблата и Полякова 02

19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. По версии детективов, за эти деньги нардеп обещал повлиять на получение лицензий на добычу янтаря.

Годом ранее в рамках расследования о нелегальной добыче янтаря на нардепа вышла агент НАБУ. Она назвалась представителем компании "Фуджейра" из ОАЭ, которая якобы намеревалась добывать и экспортировать янтарь из Житомирской области. Депутат должен был помочь агенту получить лицензию на пользование недрами и внести законодательные поправки в Таможенный и Налоговый кодекс специально под "Фуджейру", в том числе чтобы компания платила меньшую ренту за добычу янтаря.

Агент НАБУ передала также 7,5 тыс. долларов для депутата Полякова за изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.

Всего с ноября 2016 и по 19 июня 2017 специальный агент НАБУ вручила посредникам шесть взяток на сумму 311 тыс. долларов США за посредничество в решении ряда вопросов, связанных с добычей янтаря в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3087220
 
 
 Топ комментарии
 
хороший блат у розенблата )))
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Правильно. Воров и коррупционеров из власти нельзя трогать. Порошенко их крыша,и именно с этой целью и поставлен Порошенко олигархами и ворьём на пост президента.
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Розенблат не первый, и далеко не последний! Ну право, чем он хуже брильянтовых прокуроров.
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да понятное дело что он Яхве за писюн мацает, своими длинными волосатыми руками, но не он один ведь. феодальный строй, хуле.
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Правильно. Воров и коррупционеров из власти нельзя трогать. Порошенко их крыша,и именно с этой целью и поставлен Порошенко олигархами и ворьём на пост президента.
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ну да да, он одел на себя мантию и подписал бумаги, конечно. цена вопроса не его масштаба.
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Противоправным является даже взгляд на пана любым прикосновенным.
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не маленькая, я думаю. когда говорят "судей на вилы", в нашей стране их отправляют на вилы в испании и францукзской ривьере, а не на сельскохозяйственный инструмент ляшко
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Ну, вот и всё проясняется... То есть- Абсолютно Всё. Хороший ресурс Цензор, позволяет выпустить пар, поболтав... Но! Я отлично помню КАК(!!!) тут осуждали и эту эпопею, и с Насировым... Мы, ребятки, все-все не только пох... Всё ещё хуже. Во, творят, бесы! Правда, мне странно- почему так торопятся? Хотя, им- виднее... Это- звиздец.
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Не всё еще пропало , пока не меркнет свет ,пока горит свеча !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Операция НАБУ против Розенблата была противоправной. Апелляционный суд Киева развалил дело депутатов Розенблата и Полякова - Цензор.НЕТ 6711
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Это все, что вам надо знать о "жити по-новому". Отдыхайте.
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странно????????? уже нет все закономерно(((((((( псевдоборьба закончилась псевдорезультатом
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Вам давно уже за 30-ть,
Годі мчатся по-пятам....
Не пора-ли застрелиться?
Господин штабс-капитан........

Операція НАБУ проти Розенблата була протиправною. Апеляційний суд Києва розвалив справу депутатів Розенблата і Полякова - Цензор.НЕТ 2872 ХОТЯ.... О чем это я?????
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Это решение суда - прецедент. Сегодня праздник коррупции в Украине
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а вчера, год назад, было по-другому?
Коррупция в Украине как амброзия, вроде борятся, но ее еще больше становится.
Одних только сАпов, нАбов, нАзк, и подобных контрор напридумывали, "антикоррупционеров" понабирали, всем з/п нормальную платят - а толку????
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Розенблат не первый, и далеко не последний! Ну право, чем он хуже брильянтовых прокуроров.
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Щодня зарядочка ..пробіжка зі *зверем* та збалансоване харчування (правда не завжди !) ..і пика не така. як у Броника ..Тим більше його пику бачу часто .
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Осталось Розенбляди и Холодницкому, собрать совместный брифинг и рассказать, какие мерзавцы НАБУ.
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священные коровы..., не будем их трогать и все останется как было - тихо, спокойно и безнадежно...
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Я знал.
Человек с таким искренним и интеллигентным лицом, а тем более - с такой красивой фамилией - не может быть вором.
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"Повоняют и разойдутся" (Зорян, Шкиряк)
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Чекаємо на справжній суд- антикорупційний, бо те, що зараз є більше схоже на адвокатуру багатих крадіїв.
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розеньляти вместе с гопами и гепами купили себе суд
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Так я же сразу сказал : Куй вам , а не розенблат, шолом вам у хату, поцыки! пэтя , я уже дома! СПС!Операция НАБУ против Розенблата была противоправной. Апелляционный суд Киева развалил дело депутатов Розенблата и Полякова - Цензор.НЕТ 2506
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Потужно... Дуже потужно.. Саме під сьогоднішню полум'яну промову найсолодшого..
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наплодили кучу нерабочих органов, бесполезных! Кому от этого легче? Санэпидстанции сократили, эпидемии то тут то там. Продукты некачественные куда нести, в НАБУ?
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Отдайте добрым котам. Право же- это лучшее им применение... Чем в НАБУ.
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Ахаха мартышки уже облепили ветку...чё вы ссыте, НАБУ карманниками не занимаются, бананы и блестящие побрекушки в сфере деятельности полиции))))
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А я с самого начала говорил.....розенблюд честнейшие человек...ну посмотрите в эти глаза...
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представителя власти снова отмазали продажные судьи ...и кто в этом виноват ??? мы сами ... еа самом деле у нас две беды :
во первых власть , которая считает народ дебилами , которые будут всё терпеть пока не сдохнут и во вторых - это правда
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Ну ничего, думаю будущее таких как этот рОзенБЛЯДЬ, и ему подобных будет как песне И. Талькова "Бывший подесаул":
...когда щелкнул затвор, и 9 граммов свинца,
отпустили на СУД его грешную душу...
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в Украине ж нет антисемитизма..ули!))))
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Барыга своих не бросает!( граждане, голосуйте за оффшорно-мальдивскую мразь и будет вам счастье.!!!
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оце тобі Галько й реформи... потужні....
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оце тобі Галько й реформи... потужні....
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Конечно,когда на взятках ловят ЭТО БЕСПРЕДЕЛ!!!! Що за люди эти НАБУ,честных взяточников записуют в уголовку. Никак низзя! Кто ж страной"урководить" будет если сажать начнут? Заслуженных янтарщиков,обижать? Не дело! Бюджет,ВВП как упадет если пять миллионов дармоедов посадят! Кто машины женам будет покупать,стройматериалы,кто? Кто попилит на металл сахарные заводы на Винничинне? Кто? Не легкое это дело страну в Европу затаскивать. Дано сие только ИЗБРАННЫМ.
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Спрашивается, и нахрен Западу было тратить стоко денег на финансирование этих двух клоунов, с их галимым цырком? - когда апелляционный суд "на раз" рушит любые расследования.
Да нихто в Украине никогда не сядет из ЖИРНЫХ урок еб...ми нашу страну как последнюю шлюху, пока нами керуют эти мрази и мы, на следующих выборах, сами не выберем очередной мрази, подобной нынешней.
И не внесем опять в раду своими голосами пидорасовцев шляшка (вот же проститутка!), вместе с жопоблоком (старыми ворюгами и лизателями кремля).
Пока мы нах не вычистим эти авгиевы конюшни - все будет повторятся. А наша жизнь - будет токо ухудшатся.
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в стране война и по закону военного времени, розенблата четвертовать в назидание всем шидам- воровайкам
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по закону военного времени надо четвертовать агентшу которая сувала ему взятки.
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Руки прочь от Розеннблата! Сейчас не 37 год. Не поддавайся, Розенблатушка, мы с тобой!
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ну шо...набу опять в плюсах.отмазали и розенблата тоже.кто следующий на индульгенцию?
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НАБУ должна разоблачать сущесвующие схемы а не создавать новые.
Может им и убивать можно для пользы дела??
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Наверняка решение суда заказное. Но тут есть один важный момент - даже заказное решение (а точнее - особенно заказное) должно быть безукоризненно обосновано. А когда смотришь на этих клоунов (руководители НАБУ, САП), на их войнушки друг с другом, то понимаешь, что из себя представляют их подчиненные. Поэтому уверен, что судья свое решение обоснует безукоризненно. Давайте честно признаем, что проекты "НАБУ" и "САП" следует закрыть как неоправдавшие надежды.
PS
Лично мне Розенблат тоже, мягко говоря, несимпатичен. Природа постаралась так, что физический облик, фамилия и т.д. этого человека являются настоящим олицетворением украинской коррупции. Но в его случае была явная провокация преступления. И с этим сложно спорить. В нашей стране (которая погрязла в коррупции) нужно ловить совершивших преступления, а не мечтающих их совершить.
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крылья этому гнилому жиду не забудьте приделать,.....
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Перед следующими выборами внимательно изучайте списки, на предмет наличия знакомых мразей,чтобы случайно не ошибиться и не выбрать незнакомого, НОРМАЛЬНОГО кандидата.Если конечно такой будет вообще присутствовать... Операція НАБУ проти Розенблата була протиправною. Апеляційний суд Києва розвалив справу депутатів Розенблата і Полякова - Цензор.НЕТ 6237
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОперация НАБУ против Розенблата была противоправной. Апелляционный суд Киева развалил дело депутатов Розенблата и Полякова. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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