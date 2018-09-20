 В ПАСЕ хотят усложнить процедуру введения санкций против стран, нарушивших принципы демократии, верховенства права и прав человека, - Арьев о попытках РФ вернуться в Ассамблею

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.

"Результат заседание регламентного комитета ПАСЕ относительно российского шантажа: зрады нет, перемоги тоже. Позитив: пока не сработал худший сценарий, когда Ассамблея полностью отменяет возможность введения санкций против делегаций стран, которые грубо нарушили принципы демократии, верховенства права и прав человека. Негатив: регламентный комитет предлагает проголосовать за усложнения процедуры введения санкций, чтобы типа сделать шаг навстречу шантажистам. Мы сделали все возможное, удалось не все, что хотели. Теперь нам главное мобилизовать здоровые силы на сессию ПАСЕ - основная борьба за поправки и за принятие взвешенного решения впереди. Голосование 9 октября", - рассказал он.

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