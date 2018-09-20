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 Кольченко провел три дня в ШИЗО якобы за несоблюдение формы одежды, - мать

Украинский политзаключенный Александр Кольченко провел 3 дня на прошлой неделе в штрафном изоляторе Копейской колонии в Челябинской области.

Об этом Громадському сообщила мать Александра Лариса Кольченко, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что формальной причиной содержания в штафному изоляторе стало "несоблюдение формы одежды".

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Также мама Кольченко указала, что незадолго до содержания в изоляторе он написал заявление о встрече с украинским консулом и уполномоченным по правам человека.

"Формально - за несоблюдение формы одежды, но незадолго до этого он написал заявление, в котором просил о встречи с украинским консулом и уполномоченным по правам человека", - рассказала Лариса Кольченко.

"Сейчас его уже выпустили", - добавила она.

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Напомним, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 г российский суд признал Кольченко виновным якобы в подготовке терактов в Крыму.

31 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

Источник: https://censor.net.ua/n3087209
 
 
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Як можна на зоні порушити форму одягу? Ушльопки кацапські. Сашкові, міцного здоров"я, мужності і якнайшвидшого повернення в Україну.
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Судя по количеству коментов эта тема общество не волнует. После Нади никому не верят.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКольченко провел три дня в ШИЗО якобы за несоблюдение формы одежды, - мать
 
 
 
 
 
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