 Посол Канады Ващук назвал запрет Львовским облсоветом русскоязычного культпродукта дискриминационным и недалеким, его поддержала посол Великобритании

"Принятый во Львовской области запрет в сформулированном виде недалекий, дискриминационный и просто глупый. И я говорю это как носитель языка украинского языка в диаспоре и последовательный защитник утверждения культурного продукта на этом языке, но также и разнообразия", - написал Р.Ващук в своем микроблоге в соцсети Twitter.

The Lviv oblast ban as formulated is narrow-minded, discriminatory and #justplaindumb. And I say this as a diasporic native speaker of Ukrainian, and consistent advocate of affirmative action for cultural products in that language - but also #diversity https://t.co/ywDjnOSUeM