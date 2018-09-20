 Посол Канады Ващук назвал запрет Львовским облсоветом русскоязычного культпродукта дискриминационным и недалеким, его поддержала посол Великобритании

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Принятый во Львовской области запрет в сформулированном виде недалекий, дискриминационный и просто глупый. И я говорю это как носитель языка украинского языка в диаспоре и последовательный защитник утверждения культурного продукта на этом языке, но также и разнообразия", - написал Р.Ващук в своем микроблоге в соцсети Twitter.

The Lviv oblast ban as formulated is narrow-minded, discriminatory and #justplaindumb. And I say this as a diasporic native speaker of Ukrainian, and consistent advocate of affirmative action for cultural products in that language - but also #diversity https://t.co/ywDjnOSUeM — Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 19 сентября 2018 г.

Его поддержала посол Великобритании в Украине Джудит Гоф. "Не могу не согласиться. Львовская область, ты можешь быть лучше, чем сейчас демонстрируешь… (И я говорю это, как фанат и изучающая как украинский, так и русский языки)", - написала она в своем микроблоге в Twitter.

I couldn’t agree more. C’mon Lviv oblast, you’re better than this... (And I say this as a fan/student of both the Ukrainian and Russian languages) #tolerance #diversity https://t.co/ltKULHMMeP — Judith Gough (@JudithGoughFCO) 19 сентября 2018 г.

Как сообщалось, решение "установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины" на заседании 18 сентября поддержали 57 депутатов облсовета из 84.

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Также депутаты рекомендовали органам местного самоуправления области принять аналогичные решения по введению на соответствующей территории моратория на публичное использование русскоязычного продукта в любых формах до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

В решении Львовского облсовета отмечается, что депутаты приняли его "во избежание эскалации напряженности в обществе и недопущения разжигания межнациональной розни; для защиты украинского информационного пространства от гибридных воздействий государства-агрессора и преодоления последствий длительной языковой русификации; принимая во внимание многочисленные обращения патриотических и ветеранских общественных организаций".