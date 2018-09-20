 Посол Канады Ващук назвал запрет Львовским облсоветом русскоязычного культпродукта дискриминационным и недалеким, его поддержала посол Великобритании

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Принятый во Львовской области запрет в сформулированном виде недалекий, дискриминационный и просто глупый. И я говорю это как носитель языка украинского языка в диаспоре и последовательный защитник утверждения культурного продукта на этом языке, но также и разнообразия", - написал Р.Ващук в своем микроблоге в соцсети Twitter.
The Lviv oblast ban as formulated is narrow-minded, discriminatory and #justplaindumb. And I say this as a diasporic native speaker of Ukrainian, and consistent advocate of affirmative action for cultural products in that language - but also #diversity https://t.co/ywDjnOSUeM— Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 19 сентября 2018 г.
Его поддержала посол Великобритании в Украине Джудит Гоф. "Не могу не согласиться. Львовская область, ты можешь быть лучше, чем сейчас демонстрируешь… (И я говорю это, как фанат и изучающая как украинский, так и русский языки)", - написала она в своем микроблоге в Twitter.
I couldn’t agree more. C’mon Lviv oblast, you’re better than this... (And I say this as a fan/student of both the Ukrainian and Russian languages) #tolerance #diversity https://t.co/ltKULHMMeP— Judith Gough (@JudithGoughFCO) 19 сентября 2018 г.
Как сообщалось, решение "установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины" на заседании 18 сентября поддержали 57 депутатов облсовета из 84.
Также депутаты рекомендовали органам местного самоуправления области принять аналогичные решения по введению на соответствующей территории моратория на публичное использование русскоязычного продукта в любых формах до момента полного прекращения оккупации территории Украины.
В решении Львовского облсовета отмечается, что депутаты приняли его "во избежание эскалации напряженности в обществе и недопущения разжигания межнациональной розни; для защиты украинского информационного пространства от гибридных воздействий государства-агрессора и преодоления последствий длительной языковой русификации; принимая во внимание многочисленные обращения патриотических и ветеранских общественных организаций".
Я сама всю жизнь живу во Львове. Мои родители русскоязычные и дома мы говорили на русском. Да и вне дома часто тоже. Сейчас мы с дочкой между собой говорим на русском, но к ее детям обращаемся исключительно на украинском или на английском.
Мы теперь внушаем детям, что мы имеем два родных языка - украинский и английский.
А русский - просто пережиток прошлого и он иностранный.
И я рада, что на официальном уровне запретили все, что связано с русней!
Мы и так помним, что идет война. Мы частые посетители волонтерской комнаты на Чехова.
На фиг нам лишний раз напоминать, что пока еще существует это недоразумение педерация???
Тобто не те, щоб сама заборона, а формулювання тієї заборони погане?
самопомичь можно распускать
дебилы, как вы думаете ассимилировать население Кубани, Белгородщины, Брянщины?
во власти должны быть вменяемые люди, которые просчитывают шаги
Садовый в этом не замечен, следовательно его место на мусорной свалке