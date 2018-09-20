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 Политика Украины
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Все про:запрет (1272) культура (611) Львовщина (1511) русский язык (348) Ващук Роман (50) Гоф Джудит (33)

 Посол Канады Ващук назвал запрет Львовским облсоветом русскоязычного культпродукта дискриминационным и недалеким, его поддержала посол Великобритании

Посол Канады в Украине Роман Ващук раскритиковал принятие Львовским областным советом решения о введении моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Принятый во Львовской области запрет в сформулированном виде недалекий, дискриминационный и просто глупый. И я говорю это как носитель языка украинского языка в диаспоре и последовательный защитник утверждения культурного продукта на этом языке, но также и разнообразия", - написал Р.Ващук в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Его поддержала посол Великобритании в Украине Джудит Гоф. "Не могу не согласиться. Львовская область, ты можешь быть лучше, чем сейчас демонстрируешь… (И я говорю это, как фанат и изучающая как украинский, так и русский языки)", - написала она в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщалось, решение "установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины" на заседании 18 сентября поддержали 57 депутатов облсовета из 84.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львовский облсовет ввел мораторий на русскоязычный культурный продукт

Также депутаты рекомендовали органам местного самоуправления области принять аналогичные решения по введению на соответствующей территории моратория на публичное использование русскоязычного продукта в любых формах до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

В решении Львовского облсовета отмечается, что депутаты приняли его "во избежание эскалации напряженности в обществе и недопущения разжигания межнациональной розни; для защиты украинского информационного пространства от гибридных воздействий государства-агрессора и преодоления последствий длительной языковой русификации; принимая во внимание многочисленные обращения патриотических и ветеранских общественных организаций".

Источник: https://censor.net.ua/n3087208
 
   
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 Топ комментарии
 
когда пиарашка выведет свои войска из Крыма и Донбасса, извинится перед Украиной, выплатит репарации, возможно Львовский облсовет и передумает..
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Все вірно.Нєфіг під час війни кацапську попсу крутити по радіо! Посол Канады Ващук назвал запрет Львовским облсоветом русскоязычного культпродукта дискриминационным и недалеким, его поддержала посол Великобритании - Цензор.НЕТ 877 кацапи в 1941році чомусь не служали по гучномовцях в москві німецькі марші? Чому? Це ж явна дискримінація? Посол Канады Ващук назвал запрет Львовским облсоветом русскоязычного культпродукта дискриминационным и недалеким, его поддержала посол Великобритании - Цензор.НЕТ 3847
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Их можно понять: у них глупость и пошлость традиционно считаются дурным тоном.
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Запрєт матюкацца ета діскрімінационний нєдальокій і проста глупий фашизм? бо по суті єдиним російським культурним продуктом є матюки...Роман Ващук не пробував агітувати за французьку мову в англомовній частині Канади та за англійську у франкомовній?
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когда пиарашка выведет свои войска из Крыма и Донбасса, извинится перед Украиной, выплатит репарации, возможно Львовский облсовет и передумает..
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блажен кто верует...Вы наверное из команды ПОПа,тот тоже сегодня с трибуны вещал что-то о Крыме.
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я знаю, что так будет, вопрос только времени, а посол какой-то стремный, любитель рюзьге культпродукта?
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Певно автор мав на увазі що мораторій довічно , в крайньому разі на дуже тривалий час . Ці толерасти ще мало хлебтали арабської мови і звичаїв , а тут 378 років ярма . Маятник пішов в зворотну сторону.
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Все вірно.Нєфіг під час війни кацапську попсу крутити по радіо! кацапи в 1941році чомусь не служали по гучномовцях в москві німецькі марші? Чому? Це ж явна дискримінація? Посол Канады Ващук назвал запрет Львовским облсоветом русскоязычного культпродукта дискриминационным и недалеким, его поддержала посол Великобритании - Цензор.НЕТ 3847
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А що таке російськомовний культпродукт? Посол Канады Ващук назвал запрет Львовским облсоветом русскоязычного культпродукта дискриминационным и недалеким, его поддержала посол Великобритании - Цензор.НЕТ 7511
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матрешка, балалайка, песни шансон, сериалы про бандитов и ментов, ничего не забыл?
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Для кого - "разнообразие", а для кого - дело принципа!
Я сама всю жизнь живу во Львове. Мои родители русскоязычные и дома мы говорили на русском. Да и вне дома часто тоже. Сейчас мы с дочкой между собой говорим на русском, но к ее детям обращаемся исключительно на украинском или на английском.
Мы теперь внушаем детям, что мы имеем два родных языка - украинский и английский.
А русский - просто пережиток прошлого и он иностранный.
И я рада, что на официальном уровне запретили все, что связано с русней!
Мы и так помним, что идет война. Мы частые посетители волонтерской комнаты на Чехова.
На фиг нам лишний раз напоминать, что пока еще существует это недоразумение педерация???
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"запрет в сформулированном виде", "ban as formulated"

Тобто не те, щоб сама заборона, а формулювання тієї заборони погане?
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Мер до облради не має жодного відношення.
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Кто-то пробовал смотреть результаты голосования? 4 из 13 "ЗА". 9 отсутствовало)). А БПП 16 из 19ти "ЗА". 2 отсутствовало
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дебилы,народу ничего не могут предложить для улучшения качества жизни и вот выдумывают- народу мову, запреты всевозможные, переименование городов, томос а себе- миллиарды
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ти ж русскаязичьний! тєбє ж всьо равно на каком язикє разгаварівать!
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Он хоть один язык знает, в отличие от тебя))))
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...а...ну да...ущімлєніє аднаво русскава язика адной украінскай ж.опай...а нєхрєн савать! русскіі...а що ви взагалі в Україні разом зі своїм язиком робите?...ви заблукали, як ті псковскіє дєсантнікі? спочатку пхають свій русскій язик, а потім вирізають мирних жителів Батурина...потім кріпосне право, репресії, депортації, Голодомори...чєм больше хахлов в Днєпрє утопім, тєм мєньше прідьоцца в Сібірь висилать...ви думаєте, що так вічно буде?
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рускавий не єзик, так якась пародія на мову, його знати не треба.
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Непорядок! Нужно еще бюст Шухевича и Бандеры - в каждую семью в красный угол. Вот тогда уже не будут уезжать. А, на самом деле, скажем правду.
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Народу замыливают глаза, что везде, на всех руководящих постах и в армии и в управлении Украиной - одни евреи. Украиной у нас и не пахнет. Строят ударными темпами Израиль 3.0
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Так це євреї забороняють російську мову в Україні?
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Везёт Львовскому облсовету. Представьте войну между странами у которых один язык. Хрен что запретишь! И как воевать? А тут - артистов запретил, культпродукт запретил, книги, фильмы, спектакли, периодику - запретил и фсё! И Крым почти вернулся и Донбасс... Мощно!
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Крим російський тому, що там розмовляють російською мовою (Дональд Трамп).
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Шо вы хотите от Трампа? Где Крым а где Трамп? Ему эта страна третьего мира не знакома. Ему шо вложат в уши, то он и говорит.
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А якою мовою терористи-сепаратисти на Донбасі розмовляють?
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Какие эти дипломаты вежливые. У нас назвали это проще - решением дебилов.
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то нехай проїдуться кілька годин у маршрутці і послухають цю "культуру"
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Проблема в тому, що україномовні і такого не створили.
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Дивлячись, що ви розумієте під культурою в даному випадку. Шансон? Кіркорави з валєріями?
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такого це якого, лайна як кацапська попсня і блатняк, то й добре, бо роблять і набагато краще.
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А как там с реакцией на запрещение украиномовного продукта в московии, крыму и ордло?
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Да это "Самонемочи", "обделавшейся" до раскола между структурными подразделениями, "пиар" понадобился... Выборы же скоро... Вот и решили "святее Папы римского" прикинуться...
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Хм. Конечно, куда ж нам без Киркорова и Лепса
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во Львове после Вячеслава Чорновола не было ни одного вменяемого политика
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Тоді нехай поважні посли включать собі радіо шансон і руцьке та слухають "милозвучні та змістовні" руцькі пісні та насолоджуються, а ми подивимось коли в них настане рак мізгів.
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"Посол Канады Ващук назвал запрет Львовским облсоветом русскоязычного культпродукта дискриминационным и недалеким, его поддержала посол Великобритании" - а то, что украинцев во власть не допускают и в ВР Украины 47 украинцев, это не дискриминация?
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А чому посли не вазмущаютса щодо закриття Української бібліотеки в мааскві?
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почему молчат о закрытых украинских школах в оккупированном Крыму?
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языковый вопрос накануне выборов поднимают только провокаторы
дебилы, как вы думаете ассимилировать население Кубани, Белгородщины, Брянщины?
во власти должны быть вменяемые люди, которые просчитывают шаги
Садовый в этом не замечен, следовательно его место на мусорной свалке
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По перше, до чого Садовий до облради, по друге, а нащо нам ватні мешканці Кубані?
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Я что-то нигде не слышал чтобы Посол Канады Ващук и посол Великобритании осудили оккупацию части Украины, убийство украинцев. Кроме того, это внутреннее дело Львовского облсовета на что накладывать запрет у себя дома. После того, что Россия творила в Украине в течение сотни лет, я бы вообще запретил использование русскоязычного культпродукта на всей территории Украины.
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Щось його толерантність лише російської сторони торкається...
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Хтось ще не знає, що російська мова є прелюдією та виправданням російської військової агресії?
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Можно и дальше пойти - как при Гитлере - они на больших кострах сжигали книги Толстого, Пушкина, Шиллера, Гете, Эйнштейна.
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Газовую трубу пора бы на металлолом порезать.Москали сколько лет нас ею душат.Жить не дают.
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возможно так и будет, за долбали каждую зиму вентиль перекрывать идиоты..
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Смешно читать)) Садового обливают грязью, при том что его фракция дала всего 4 голоса)) БПП - 16, ляшковцы- 5; БЮТ - 5; НРУ-5; Свобода - 9; Гриценковские -4; УКРОП-4: Народный контроль (?) - 4 ; . Так кто там разжигает языковый вопрос?
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и как только эти отбросы общества могут указывать, шо делать самым интеллектуальным людям европы?
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животных тоже именовать только украинскими кличками, типа Сирко.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосол Канады Ващук назвал запрет Львовским облсоветом русскоязычного культпродукта дискриминационным и недалеким, его поддержала посол Великобритании
 
 
 
 
 
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