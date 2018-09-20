 Дело по факту конфликта под САП будет расследовать СБУ, - прокуратура Киева

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева

"Прокуратурой города Киева принято решение о передаче материалов уголовного производства, начатого в связи с событиями, произошедшими 19.09.2018 г. у здания САП по ул. Шолуденко, 1-Б, от Шевченковского райуправления полиции в ГУ СБУ Украины в г. Киеве и Киевской области для осуществления дальнейшего досудебного расследования. Сведения по факту превышения власти, сопровождавшемся насилием в отношении работника Генеральной прокуратуры Украины с причинением последнему телесных повреждений, внесен в Единый реестр по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК Украины", - говорится в сообщении.

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Процессуальное руководство в данном уголовном производстве осуществлять столичная прокуратура.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 19 сентября руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что НАБУ повторно пыталось установить прослушку в САП.

По его словам, работники Управления государственной охраны обнаружили кабель, который тянули в САП из Охматдета.

"Когда обнаружили кабель, приехал спецназ НАБУ освобождать своих. Побили служебную машину САП. Напали на водителя САП. Он сейчас снимает побои, и это все было на глазах полиции", - отметил Холодницкий.

По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа СБУ.

Директор НАБУ Артем Сытник опроверг информацию о повторном установлении средств для прослушки в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В САП, в свою очередь заявили: "Чтобы спасти своих сотрудников от разоблачения в незаконной прослушке Сытник использовал силовое подразделение НАБУ". А глава САП Холодницкий пообещал: "Буду обращаться в СБУ и Нацполицию, чтобы открыть уголовные производства против НАБУ".

В ответ, глава НАБУ Сытник заявил: "Сотрудники САП без объяснения причин заблокировали автомобиль НАБУ в полукилометре от Антикоррупционной прокуратуры".

Позже были обнародованы кадры с места конфликта: "Драка НАБУ, САП, СБУ и полиции".