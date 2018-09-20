 Израиль улучшит координацию с Россией после инцидента с Ил-20, но нанесение авиаударов по Сирии не прекратит, - министр обороны Либерман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смотрите: Уничтоженный израильской авиацией завод в Сирии, производивший оружие. ФОТО

"Мы сделаем все необходимое для обеспечения безопасности израильских граждан, - сказал в четверг А.Либерман в интервью радиостанции Армии обороны Израиля. - Но мы не будем проводить обсуждения в радио эфире".

А.Либерман отверг причастность Израиля к катастрофе с российским самолетом и заявил, что Ил-20 был сбит в результате "безответственных действий сирийских ПВО".

Министр подчеркнул, что израильские самолеты, участвовавшие в авиаударе по целям к востоку от сирийского города Латакия, уже находились в воздушном пространстве Израиля, когда сирийская С-200 по ошибке атаковала российский самолет, заходивший на посадку.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Россия вправе снести даже не один, а два аэродрома плюс пару алюминиевых заводов", - на росТВ обсуждают месть Израилю за сбитый войсками Асада российский Ил-20. ВИДЕО

Со своей стороны министр образования Израиля Нафтали Беннетт, член военно-политического кабинета Израиля, в который входят ключевые министры правительства, говоря о российско-израильской "горячей линии", предназначенной для предотвращения столкновений с российскими силами в Сирии, также заявил, что "механизм деконфликтации" будет улучшен.

"Мы, конечно же, упрочим эти механизмы. Мы сделаем все, чтобы не нанести вреда тому, кому мы этого не хотим", - сказал Н.Беннетт в отдельном интервью армейскому радио.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне", - Шойгу

Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Позже Израиль назвал причиной катастрофы российского военного самолета Ил-20 беспорядочный огонь сирийских систем противовоздушной обороны (ПВО).