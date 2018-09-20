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Все про:Израиль (881) ПВО (115) Россия (70512) самолет (2105) Сирия (2721)

 Израиль улучшит координацию с Россией после инцидента с Ил-20, но нанесение авиаударов по Сирии не прекратит, - министр обороны Либерман

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в четверг заявил, что его страна не прекратит нанесение ударов по Сирии, но приложит больше усилий для того, чтобы они "не создавали конфликтную ситуацию" с российскими вооруженными силами после инцидента с Ил-20.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смотрите: Уничтоженный израильской авиацией завод в Сирии, производивший оружие. ФОТО

"Мы сделаем все необходимое для обеспечения безопасности израильских граждан, - сказал в четверг А.Либерман в интервью радиостанции Армии обороны Израиля. - Но мы не будем проводить обсуждения в радио эфире".

А.Либерман отверг причастность Израиля к катастрофе с российским самолетом и заявил, что Ил-20 был сбит в результате "безответственных действий сирийских ПВО".

Министр подчеркнул, что израильские самолеты, участвовавшие в авиаударе по целям к востоку от сирийского города Латакия, уже находились в воздушном пространстве Израиля, когда сирийская С-200 по ошибке атаковала российский самолет, заходивший на посадку.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Россия вправе снести даже не один, а два аэродрома плюс пару алюминиевых заводов", - на росТВ обсуждают месть Израилю за сбитый войсками Асада российский Ил-20. ВИДЕО

Со своей стороны министр образования Израиля Нафтали Беннетт, член военно-политического кабинета Израиля, в который входят ключевые министры правительства, говоря о российско-израильской "горячей линии", предназначенной для предотвращения столкновений с российскими силами в Сирии, также заявил, что "механизм деконфликтации" будет улучшен.

"Мы, конечно же, упрочим эти механизмы. Мы сделаем все, чтобы не нанести вреда тому, кому мы этого не хотим", - сказал Н.Беннетт в отдельном интервью армейскому радио.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне", - Шойгу

Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Позже Израиль назвал причиной катастрофы российского военного самолета Ил-20 беспорядочный огонь сирийских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Источник: https://censor.net.ua/n3087202
 
   
 Топ комментарии
 
Улучшит это как? Теперь россияне будут сами себя сбивать больше?
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Так ІДІЛ це росіяни, чого б їх підтримувати?
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Улучшить - это прислать 50 разведывательных самолётов на базе Ил-76. Туда больше кацапов помещается... И пацанам из 53 бригады легче попадать...
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Улучшит это как? Теперь россияне будут сами себя сбивать больше?
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Улучшить - это прислать 50 разведывательных самолётов на базе Ил-76. Туда больше кацапов помещается... И пацанам из 53 бригады легче попадать...
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хуйло в приказном порядке объязало ЦАХАЛ поставить транспондеры "свой-чужой" на все сирийское ПВО и свои лаптелеты.А иначе-ядерній пепел.... Израиль улучшит координацию с Россией после инцидента с Ил-20, но нанесение авиаударов по Сирии не прекратит, - министр обороны Либерман - Цензор.НЕТ 2383
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ага, не за 1 минуту до атаки предупредят, а за 2.
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Так ІДІЛ це росіяни, чого б їх підтримувати?
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ІДІЛ це росія. Тому це тут не підтримують.
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Погибшие воевали с населением Сирии, а не с ИГИЛ.

С ИГИЛ воюет НАТО и Израиль.
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Если НАТО уже лет восемь (или сколько?) воюет с ИГИЛ, то почему он до сих пор не уничтожен? НАТО не умеет воевать или не хочет воевать? Или НАТО нужна такая фишка как ИГИЛ?
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Ну вы ж активно мешаете. Вам же не нужно, чтобы ИГИЛ был разгромлен.

Или с моря ИГИЛ собирался на Латакию и Хмеймим напасть?
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В смысле? Там над морем летал самолёт-разведчик. Израиль с моря наносил удары по борцам против ИГИЛ. Произошел дружественный огонь, так бывает на войне.

Вопрос хера ли там делал Израиль?
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Израиль с моря наносил удар по террористам Хезболлы, которых прикрывал ваш разведчик с моря.

Какой блин в море ИГИЛ???!!!!

Израиль там находится. А вот какого хера там делает Роися?
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Не понял? Я тебя не понял. С моря наносился авиационный удар ракетами... Ракеты летят, долетают до суши и взрывают борцов с ИГИЛ. При этом это израильские ракеты. Странно, да?

Россия там по официальному приглашению от правительства Сирии.
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Да, разведчик никого прикрывать не может. Ни с суши, ни с моря.
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Ага.
Разведчик над морем ИГИЛ разведывал, а не следил за теми, кто реально борется с терроризмом.
И ваш "Пытливый" тоже с ИГИЛ в море боролся, а не французский "Овернь" пас.
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К сожалению, подохли всего лишь 15-ть борцунов

Поправив, не дякуй
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Убито 15 сотрудников ГРУ Роиси:
- 15 военных государства спонсора терроризма;
- 15 убийц мирного населения;
- 15 идиотов, не способных оценить обстановку.

Никаких сожалений.
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Толя ти взагалі з головю дружиш? Ваше ПВО збило свого оператора, що це за керування боєм, якщо хтось може надурити таке ПВО, а раптом бджілка залетит чи пташка?
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НАТО жодного разу не оглосило про перемогу над ІДІЛ, на відміну від 3, 4, 6,7-го президента росії, який вже три раза переміг ІДІЛ і чотири рази вивів війська.
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Ну допустим, НАТО не може вибити ІГІЛ...

Але Пальміру ІГІЛу в другий раз хто здав? І купу зброї там лишили, як тікали...
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Так Пальмиру снова освободили. Или ты думаешь на войне не бывает отступлений? Умение отступать не менее важнее чем умение наступать.
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Отож-бо, що "умение отступать". Умение отступать - це значить не залишати ворогові озброєння і техніку...
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Это был печальный факт. Видимо что-то не умели и затупили. Но ничего критичного им там не попало, хотя...
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А стосовно хто проти кого воює - можна згадувати ситуацію з обстрілом вагнерівців. Американці їм прямим текстом кілька разів сказали - ІГІЛ там нема, там опозиція Асаду і американські воєнні, які їм допомагають. Але ж ні, вагнерівці все рівно туди влізли і закономірно відгрібли...
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Погибшие это операторы разведывательного лаптелета .Скорее всего выдавали координаты на пво и шпионили за другими самолетами
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Російські найманці з обох боків, але їх замало на фоні загальної кількості учасників, вони швидше провокують подальший розвиток конфлікту.
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Какой такой игил-шмигил. Кацапы ж их (игил) уже 100500 раз уничтожили, по их словах (кацапских). И за что щас там кацапы рыбу кормят и землю удобряют я не знаю.
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мы за пополнения слушателей хора Александрова...!)))
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Ватан, ИГИЛ детище хуйла и паРашки, почему мы должны его поддерживать, да и лаптеносная группировка кацманавтов против Игила не воюет.
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Ващето мы поддерживаем Израиль, который бомбит Хезболлу, которую поддерживает Роися.

Чувствуешь разницу, кацап?
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Не людей а свинособак , которые приперлись на чужую землю убивать .
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Кто и когда воевал с ИГИЛ?
ОМП вы сбрасывали на мирные города, а не на ИГИЛ.
ИГИЛу вы сдавали населенные пункты, оставляя им вооружение.

Есть большая разница между тем, что вы говорите и тем, что вы делаете.
Для вас война с ИГИЛ - это постави оружия Хезболле и уничтожение населения Сирии.

Мы радуемся смертям террористов и спонсоров терроризма - вашим смертям. Все логично.
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Это вам так на Роисе рассказывают? Израиль улучшит координацию с Россией после инцидента с Ил-20, но нанесение авиаударов по Сирии не прекратит, - министр обороны Либерман - Цензор.НЕТ 3593

А вот США и Израиль совсем другого мнения о вашем участии. Поэтому трагически булькнул Ил-20, поэтому трагически покрошили вагнеровцев.
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Чтобы разгромить ИГИЛ, надо разгромить его основного спонсора - Роисю.

Поэтому НАТО пока что не может разгромить ИГИЛ. Но НАТО активно работает над этим. Израиль улучшит координацию с Россией после инцидента с Ил-20, но нанесение авиаударов по Сирии не прекратит, - министр обороны Либерман - Цензор.НЕТ 7984
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Зачем Роисе резать дойную корову? Ізраїль покращить координацію з Росією після інциденту з Іл-20, але авіаударів по Сирії не припинить, - міністр оборони Ліберман - Цензор.НЕТ 3676 Не фантазируй.

В Сирии вы поубивали мирняка, поубивали оппозицию, но с ИГИЛЛ у вас любовь и согласие. Все основные потери ИГИЛЛ понес именно от НАТО.
Роися только оружие ИГИЛЛ постоянно подбрасывает. И пока НАТО занято террористами из ИГИЛЛ, Роися и Иран вооружают других (Хезболлу). Но тут вас спутал карты Израиль. Ізраїль покращить координацію з Росією після інциденту з Іл-20, але авіаударів по Сирії не припинить, - міністр оборони Ліберман - Цензор.НЕТ 691

Да - вы знатные борцы с терроризмом.
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Так ИГИЛ какраз в пустыне был, а не в больницах и школах, которые бомбили химическим оружием вы.

За 4 года против ИГИЛЛ Роися не сделала ровным счетом ничего.
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Немає нічого гіршого за ваших "освободітєлєй"...
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Якби ви не вбивали сирійців, то ваші коментарі були би смішними. А так схоже, що ви ретранслюєте російську пропаганду.
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Карта показывает контроль территории иранских сил (КСИР и прокси-формирований) в зависимости от его степени: от тотального до минимального присутствия.

Фактически Путин не только спас Асада, но и проложил Ирану путь для строительства его "шиитского полумесяца" на территории Сирии. При этом возможности по сокращению влияния Ирана в Сирии у Кремля минимальны. В реальности Путина терпят в Сирии только до тех пор, пока у него остается даже гипотетическая возможность влиять на иранское присутствие. Как только такая возможность станет равна нулю, от Путина избавятся и "партнеры", и "союзники". Без малейшего почтения к его мультипликационным секретным ракетам на ядерном ходу.

Собственные задачи Путин в Сирии не решил. И уже никогда не решит - конфигурация конфликта стабилизировалась.

Нужно понимать, что Россия в этой войне понесла самые тяжелые потери относительно задействованных в ней сил. Только официально потеряно 27 летательных аппаратов (плюс пять не признаваемых потерь на авиазабе Т-4 в мае 2016 года), Потеряно порядка 2 тысяч человек ("федеральных" сил, военной полиции, частных военных). Достаточно крупные потери понесла бронетехника и артиллерия, переданная (естественно, безвозмезно) союзным бандформированиям. Итог войны - невозможность выхода на северную границу Сирии и сдача почти всей зоны оккупации под контроль Ирана.

С такими плачевными результатами единственный разумный выход - выходить из Сирии. Причем не затягивая. Переломить ситуацию имеющимися силами невозможно, усиливать группировку тоже. Однако пока нет ни одного признака на такого рода решение, скорее, наоборот. Выход из Сирии неизбежно вызовет вопрос: а что мы, собственно, там делали? Положение Путина внутри России и без того выглядит достаточно плачевным, чтобы допустить возникновение такого рода вопросов. Поэтому Кремль будет сидеть в Сирии в расчете на то, что пронесет. А вдруг ничего не случится.
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Не смотри рус тв, здоровее будешь. Из вашего тв россия уже три раза освободила всю Сирию, трижды вывела все войска и вообще вас там нет. Вот правда, с регулярной стабильностью ваших ихтамнетов пи#дят американцы /три сотни вагнеровцев/, Израиль и местные ополченцы. Единственные с кем не воюют российские призрачные ихтамнеты это с ИГИЛ. ИГИЛ вас не трогает и вы его.
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Сбитый самими рашен-вояками борт в 2014 году нарушил границу и 1 минуту был в воздушном пространстве Эстонии. В Сирии давал целеуказания на варварские бомбежки мирного населения. После зверств в Донбассе и вероломного захвата Крыма, массовых нарушений Правил ведения войны от 1907 года, подписанных и рашкой, говорить о борьбе с "жидобендеровцами" и "игил" - цинизм по отношению массовым жертвам от рук рашен-рейха. Любой военный рашист относится не к группе "люди", а есть законной целью,чтобы как раз и спасти людей.
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Какой ИГИЛ? Президент России Владимир Путин объявил о полном разгроме террористов ИГ* на берегах Евфрата в Сирии. Российский лидер отметил, что далее нужно переходить к укреплению зон деэскалации и процессу мирного политического урегулирования.

6 декабря 2017, 22:45
Как в мультике: "Шо! Опять?"
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Предупреждения от Израиля путинцы сразу передают сирийцам. Какой смысл предупреждать ?
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Специалистам без лишней хромосомы это вполне достаточно для принятия адекватного решения
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Наступного разу буде смска - "вам пи...." Израиль улучшит координацию с Россией после инцидента с Ил-20, но нанесение авиаударов по Сирии не прекратит, - министр обороны Либерман - Цензор.НЕТ 3389
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Отмазка зачетная )) Разговаривают как с дуракми.
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Миша. О, диви… Кацапи…
Гриша (з московським акцентом). Как пагодка в Маскве?
Владімір. Я что-то юмоpа-то нє пооонял…
Опанас. Хуйня якась… Кацапи всєгда такі понятливі - а не понімають…
Опанас (гpізно підходить до Владіміра). Знімай штани! Їбати тебе буду!
Ємєльян. Пазвольтє, ви ж нє у сєбя дома!


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Літак-розвідни і 15 членів екіпажу-спеців -- це серйозна втрата...Ех щеби пару десятків таких літаків знищили б...
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Та їх, "літаючих", дай бог щоб у "військово-комічних силах" з десяток набрався... Та й то, вони, за допомогою закуплених за кордоном комплектуючих, встигли лише один літак модернізувать... Його і збили... А решта - корита з "совковською" начинкою...
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Треба, щоб на концертах Александрова були аншлаги.
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Наразі тупорилим сказали, коли ізраільскі літаки в повітрі, всіляка дрібнота має ховатись по капонірам.
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Цікаво, кацапам з ПВО зарахували літак як збитий, намалювали силует ?
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Зачем создавать лишние проблемы себе и всему миру? Координировать....прилагать какие-то усилия с неизвестным финалом...
Разбомбить, нах.. там все до последнего болта, что хоть как-то касается педерации,
и вопрос закроется сам собой.
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Не вийде, ці "славетні вітязі" завжди ховаються за дітьми.
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на кацапских базах ? да ну, бросьте... какие дети могут быть у пидарасов ? только чужие )))
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Улучшенная координация

Сообщение от кацапов: Вы чё блть творите, жиды пархатые?! По нашему самолёту ракету пустили! Ну вот. Кажись, его сбили. Он падает. Они сдыхают... Всё.
Ответ оператора ЦАХАЛ: Ой.
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теперь перед бомбежкой израильтяне будут сами прилетать на кацапский аеродром,
что бы захватить с собой пару винтокрылых кацаполетов.
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- ой вэй, Изя, ихтамнет ?
- а я откуда знаю ? они всем сказали что ихтамнет, Абраша...

- а что это за отрыжка Шаб-Ниггурата там копошится среди арабов ?
- хватит болтать, сбрасывай бомбы
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Они перед вылетом будут передавать -Кто не спрятался мы не виноваты
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- Всем шалом, говорит Метатрон-Главный. Таки будьте мне известны, шо если какого-то шлимазла там в квадрате Р-23 нет, то через 59 секунд его там не будет так, шо совсем не будет Ізраїль покращить координацію з Росією після інциденту з Іл-20, але авіаударів по Сирії не припинить, - міністр оборони Ліберман - Цензор.НЕТ 6830
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телеграмма в кремль, за минуту до бомбардировки :
"ваши всё тчк"


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Одно из самых страшных проклятий: "Да чтобы у тебя Хуйло союзником был!" (С)
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Это какие-то евреи курильщика.
А здесь речь идёт о евреях здорового человека - и они НЕ СОЮЗНИКИ ХУЙЛА.

Израиль улучшит координацию с Россией после инцидента с Ил-20, но нанесение авиаударов по Сирии не прекратит, - министр обороны Либерман - Цензор.НЕТ 2518
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Пацаны, ебаште кацапов и дальше.
Ничего они вам не сделают. Сглотнут свои сопли и утрутся рукавом. Они "храбрые" и "грозные" токо против тех, хто их боится, хто с ими торгует, у кого в кацапии свой бизнес и ему от туда текут ручейки плюшек(денег).
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Ага, так Израиль тоже наносит авиаудары! И сколько же на их счету погибших детей и мирных жителей? Та нет, не может этого быть! - ни одного! У них же высокоточные боеприпасы поражающие исключительно... кого же они поражают-то? А! Врагов Израиля!
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Тепер Ізраїль буде попереджувати кацапів про свій удар не за хвилину, як до тепер, а за 59 секунд!
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перехвачено очередное русофобское сообщение флагмана республики Того,
боевого овценосца "Ашота" - магу павтарить если чё...
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они перестанут жалеть ракеты на рюзьке
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"Израиль улучшит координацию с Россией..."
А как хорошо начиналось...
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Или я что-то пропустил, или уже параша не требует извинений от Израиля? Если опять потребует, они примерно так извинятся:
"Одесса, суд, иск от Рабиновича к Кацу за то, что тот назвал его вором и подлецом, судья присуждает обвиняемому принести публичные извинения.
Кац встает и произносит: Рабинович - не вор??? Рабинович - не подлец???,- на что судья ему резонно заявляет, что так извинения не приносят.
Кац: Господин судья, мы договоривались о словах а не о музыке..."
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Израиль,вы ще не поняли,да?Если пацаки,захотели сделать для себя врагом,весь мир.Их ничто,не остановит Ізраїль покращить координацію з Росією після інциденту з Іл-20, але авіаударів по Сирії не припинить, - міністр оборони Ліберман - Цензор.НЕТ 1007
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Израиль улучшит координацию с Россией после инцидента с Ил-20 /Нетаньяху сообщил, что Ил-20 был сбит сирийскими войсками/ /" это цепь трагических случайных обстоятельств ", - сказал Путин./Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз" /Украинские пограничники сбили российский беспилотник "Застава", он же израильский "Bird Eye 400″, стоимостью в $2 миллиона. Россия продолжит сборку израильских беспилотников еще 10 лет .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИзраиль улучшит координацию с Россией после инцидента с Ил-20, но нанесение авиаударов по Сирии не прекратит, - министр обороны Либерман
 
 
 
 
 
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