 Израиль улучшит координацию с Россией после инцидента с Ил-20, но нанесение авиаударов по Сирии не прекратит, - министр обороны Либерман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы сделаем все необходимое для обеспечения безопасности израильских граждан, - сказал в четверг А.Либерман в интервью радиостанции Армии обороны Израиля. - Но мы не будем проводить обсуждения в радио эфире".
А.Либерман отверг причастность Израиля к катастрофе с российским самолетом и заявил, что Ил-20 был сбит в результате "безответственных действий сирийских ПВО".
Министр подчеркнул, что израильские самолеты, участвовавшие в авиаударе по целям к востоку от сирийского города Латакия, уже находились в воздушном пространстве Израиля, когда сирийская С-200 по ошибке атаковала российский самолет, заходивший на посадку.
Со своей стороны министр образования Израиля Нафтали Беннетт, член военно-политического кабинета Израиля, в который входят ключевые министры правительства, говоря о российско-израильской "горячей линии", предназначенной для предотвращения столкновений с российскими силами в Сирии, также заявил, что "механизм деконфликтации" будет улучшен.
"Мы, конечно же, упрочим эти механизмы. Мы сделаем все, чтобы не нанести вреда тому, кому мы этого не хотим", - сказал Н.Беннетт в отдельном интервью армейскому радио.
Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".
Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.
Позже Израиль назвал причиной катастрофы российского военного самолета Ил-20 беспорядочный огонь сирийских систем противовоздушной обороны (ПВО).
С ИГИЛ воюет НАТО и Израиль.
Или с моря ИГИЛ собирался на Латакию и Хмеймим напасть?
Вопрос хера ли там делал Израиль?
Какой блин в море ИГИЛ???!!!!
Израиль там находится. А вот какого хера там делает Роися?
Россия там по официальному приглашению от правительства Сирии.
Разведчик над морем ИГИЛ разведывал, а не следил за теми, кто реально борется с терроризмом.
И ваш "Пытливый" тоже с ИГИЛ в море боролся, а не французский "Овернь" пас.
Поправив, не дякуй
- 15 военных государства спонсора терроризма;
- 15 убийц мирного населения;
- 15 идиотов, не способных оценить обстановку.
Никаких сожалений.
Але Пальміру ІГІЛу в другий раз хто здав? І купу зброї там лишили, як тікали...
Чувствуешь разницу, кацап?
ОМП вы сбрасывали на мирные города, а не на ИГИЛ.
ИГИЛу вы сдавали населенные пункты, оставляя им вооружение.
Есть большая разница между тем, что вы говорите и тем, что вы делаете.
Для вас война с ИГИЛ - это постави оружия Хезболле и уничтожение населения Сирии.
Мы радуемся смертям террористов и спонсоров терроризма - вашим смертям. Все логично.
А вот США и Израиль совсем другого мнения о вашем участии. Поэтому трагически булькнул Ил-20, поэтому трагически покрошили вагнеровцев.
Поэтому НАТО пока что не может разгромить ИГИЛ. Но НАТО активно работает над этим.
В Сирии вы поубивали мирняка, поубивали оппозицию, но с ИГИЛЛ у вас любовь и согласие. Все основные потери ИГИЛЛ понес именно от НАТО.
Роися только оружие ИГИЛЛ постоянно подбрасывает. И пока НАТО занято террористами из ИГИЛЛ, Роися и Иран вооружают других (Хезболлу). Но тут вас спутал карты Израиль.
Да - вы знатные борцы с терроризмом.
За 4 года против ИГИЛЛ Роися не сделала ровным счетом ничего.
Фактически Путин не только спас Асада, но и проложил Ирану путь для строительства его "шиитского полумесяца" на территории Сирии. При этом возможности по сокращению влияния Ирана в Сирии у Кремля минимальны. В реальности Путина терпят в Сирии только до тех пор, пока у него остается даже гипотетическая возможность влиять на иранское присутствие. Как только такая возможность станет равна нулю, от Путина избавятся и "партнеры", и "союзники". Без малейшего почтения к его мультипликационным секретным ракетам на ядерном ходу.
Собственные задачи Путин в Сирии не решил. И уже никогда не решит - конфигурация конфликта стабилизировалась.
Нужно понимать, что Россия в этой войне понесла самые тяжелые потери относительно задействованных в ней сил. Только официально потеряно 27 летательных аппаратов (плюс пять не признаваемых потерь на авиазабе Т-4 в мае 2016 года), Потеряно порядка 2 тысяч человек ("федеральных" сил, военной полиции, частных военных). Достаточно крупные потери понесла бронетехника и артиллерия, переданная (естественно, безвозмезно) союзным бандформированиям. Итог войны - невозможность выхода на северную границу Сирии и сдача почти всей зоны оккупации под контроль Ирана.
С такими плачевными результатами единственный разумный выход - выходить из Сирии. Причем не затягивая. Переломить ситуацию имеющимися силами невозможно, усиливать группировку тоже. Однако пока нет ни одного признака на такого рода решение, скорее, наоборот. Выход из Сирии неизбежно вызовет вопрос: а что мы, собственно, там делали? Положение Путина внутри России и без того выглядит достаточно плачевным, чтобы допустить возникновение такого рода вопросов. Поэтому Кремль будет сидеть в Сирии в расчете на то, что пронесет. А вдруг ничего не случится.
6 декабря 2017, 22:45
Как в мультике: "Шо! Опять?"
Гриша (з московським акцентом). Как пагодка в Маскве?
Владімір. Я что-то юмоpа-то нє пооонял…
Опанас. Хуйня якась… Кацапи всєгда такі понятливі - а не понімають…
Опанас (гpізно підходить до Владіміра). Знімай штани! Їбати тебе буду!
Ємєльян. Пазвольтє, ви ж нє у сєбя дома!
Разбомбить, нах.. там все до последнего болта, что хоть как-то касается педерации,
и вопрос закроется сам собой.
Сообщение от кацапов: Вы чё блть творите, жиды пархатые?! По нашему самолёту ракету пустили! Ну вот. Кажись, его сбили. Он падает. Они сдыхают... Всё.
Ответ оператора ЦАХАЛ: Ой.
что бы захватить с собой пару винтокрылых кацаполетов.
- а я откуда знаю ? они всем сказали что ихтамнет, Абраша...
- а что это за отрыжка Шаб-Ниггурата там копошится среди арабов ?
- хватит болтать, сбрасывай бомбы
"ваши всё тчк"
А здесь речь идёт о евреях здорового человека - и они НЕ СОЮЗНИКИ ХУЙЛА.
Ничего они вам не сделают. Сглотнут свои сопли и утрутся рукавом. Они "храбрые" и "грозные" токо против тех, хто их боится, хто с ими торгует, у кого в кацапии свой бизнес и ему от туда текут ручейки плюшек(денег).
боевого овценосца "Ашота" - магу павтарить если чё...
А как хорошо начиналось...
"Одесса, суд, иск от Рабиновича к Кацу за то, что тот назвал его вором и подлецом, судья присуждает обвиняемому принести публичные извинения.
Кац встает и произносит: Рабинович - не вор??? Рабинович - не подлец???,- на что судья ему резонно заявляет, что так извинения не приносят.
Кац: Господин судья, мы договоривались о словах а не о музыке..."