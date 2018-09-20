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 Рада отправила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности на доработку

Народные депутаты определили порядок дальнейшего рассмотрения президентского законопроекта (№ 7203) о внесении изменений в Конституцию Украины в части отмены депутатской неприкосновенности в связи с рекомендациями, предоставленными Конституционным судом.

В четверг, 20 сентября, парламент 274 голосами принял проект постановления №7203-П1, который устанавливает сроки подачи предложений и поправок к законопроекту (до 19 октября включительно) и обработки их комитетами (до 21 ноября включительно), передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Рассмотрение законопроекта должно состояться не позже, чем через 7 дней после того, как народные депутаты получат выводы парламентских комитетов.

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Кроме того, нардепы отклонили аналогичный проект постановления, касающийся альтернативного депутатского проекта (№ 6773) конституционных изменений. Его поддержали 213 народных депутатов, при 226 минимально необходимых голосов.

Измененный законопроект №7203 нужно будет снова направить в Конституционный Суд для получения вывода, и только после получения положительного заключения его можно будет рассматривать.

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Президентским законопроектом предлагают исключить из ст.80 Конституции положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность. В случае утверждения в целом конституционных изменений в данной статье останется лишь одна норма – о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Предусмотрено, что закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3087197
 
   
 Топ комментарии
 
Кто то удивлен？
Соевым не напрягаться
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А чого цей препиздент не виступив з закликом негайно прийняти закон про імпічмент? Тобто показати особистий приклад? А потім вже трендів про депутатську недоторканість Рада отправила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности на доработку - Цензор.НЕТ 6880
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Подпереть дверь вилами в ВР...
И спалить всех к е..м!
А актуальность со снятием недоторканости отпадет...
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Эта музыка будет вечной!
До следующих выборов как минимум.
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Это точно! "Все преходящее... И только музыка вечна".
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Цікаво, а хтось ті допрацювання ще рахує, чи вже з ліку збились?
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Вони тільки свої мільйони вміють рахувати. А тут в них вже і букви і цифри закінчились... з їх освітою....
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Как же трудно принять для себя такое решение и соломку успеть подстелить если что
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А после принятия, куда бандюк.., тьфу ты дэбудадам деваться, а?
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а если в результате голосования стране будет нанесен ущерб размером с ее бюджет???
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Кто бы сомнавался.Этот закон обещали приять певым после выборов в ВР
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а что за поправки, снять неприкосновенность, быть ответственными не только за оскорбления и клевету, а и за ничегонеделание.
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А вы знаете сколько стоит дэбудадский билет, то есть мандат? И второе, как это "ничегонеделание", мульёны за красивые глазки не подают! Вот почему, уничтожают НАБУ? Кто остался у власти после 4 лет царствования? Только хам и пурпурнорылый шура ефремов сменился...
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Вот так всегда , такие сплочённые эти Депутаты как те тимуровцы Нравится им жить по европейски ,но по законам московской Орды
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Эти наши украинские Депутаты только могут работать как в соседней Думе и петь песни одному Царю ,который их постоянно держит за яйца.
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Нужно бы собраться людям,блокировать входы выходы из ВР,до тех пор,пока не примут нужные законы.Быдлота жирует на народе и плюет на него.Пора бы равенство перед законом установить для всех.
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так блокировали сегодня...правда не за это,а за другое.за предоставление гражданства участникам частных армий олигархов...а вчера-за евробляхи.
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А почему так-"частные армии олигархов"? Разве те кто защищают нашу землю от нашествия кацапни -от олигархов?а что бы мы без них(ребят) делали?
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не знаю почему...в всу или нгу они не хотят.хотят,хотят в частные
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У снятия неприкосновенности есть обратная сторона - припиздент через подконтрольные ему мвд, прокуратуру и суды может добиться узурпации власти. В смысле еще больше, чем есть сейчас.
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а шо,сейчас узурпация?

Узурпація (від лат. usurpare - використовувати) - захоплення влади в монархії без законного права. Узурпація може відбуватися збройним шляхом, або в результаті змови.
Термін може застосовуватися також для позначення неконституційного захоплення влади певним посадовцем чи групою посадовців у немонархічній державі, перевищення повноважень або привласнення собі чужих прав.

где признаки узурпации?
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Какой смысл с тобой вести диалог, если ты свой комент начал с "доебаться до орфографии", через упор на энциклопедическое значение применённого термина? При, том что всем прекрасно понятно, что имелось ввиду по факту.
Я уже вижу, чем это минисрач закончится и мне это не интересно, не напрягайся.
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а я не веду с тобой разговор...я просто тыкаю тебя в твои же кучки брехни. Рада відправила законопроект про зняття депутатської недоторканності на доопрацювання - Цензор.НЕТ 81бо брешешь ,как и любой кацаплянин.
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Как в старом анекдоте:
Законы на голосование: не укради, не убей
ВР работает над поправками
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Мразоты редкие! Кто бы сомневался!)))
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Ура!Ще 217 поправок,189 коректировок і в 2057 році депутатська недоторканість відміниться.100-120 річні депутати посідають за грати.Слава богу дочекалися справедливості!!
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А чого цей препиздент не виступив з закликом негайно прийняти закон про імпічмент? Тобто показати особистий приклад? А потім вже трендів про депутатську недоторканість Рада отправила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности на доработку - Цензор.НЕТ 6880
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вот надо было еще ввести уголовную ответственность за оскорбление всенародно избранных представителей власти.
уверен,шо депутаты мигом бы проголосовали-то ж их не касается
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Это не Верховная Рада, это - Верховная Зрада.
С этими навозными жуками мы страну не поменяем в лучшую сторону. Априори.
А другим, эти кучки говна, пройти в Высшую государственную институцию - не дают, разлагая все вокруг себя коррупцией, блатом/кумовством и полнейшем безразличием к судьбе самой Украины.
А шо им нервничать за нашу страну, если у кажного из их по три паспорта чужой страны приховано?
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Судя по тому,що цей Закон,вже 25 рокiв доробляють.Маэ бути шедевр,накшалт Собора Святого Петра куме.
-Куме,собор будувався 100 рокiв.
-А я про що Рада відправила законопроект про зняття депутатської недоторканності на доопрацювання - Цензор.НЕТ 1380
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Кто бы уже ту Зраду отправил на доработку? Вместе с укр. судами, очень желательно... Ну хоть помечтаю!
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Дорогие форумчане,этот закон профанация и ничего не изменит.Без изменения всей системы он будет как "мёртворожденное дитя".Следствие и суды будут завалены делами и позволит затягивать это на долгие годы,и ни к чему не приведёт.Я,как и вы хочу справедливости для всех,но этот закон пиар акция не более.На фоне повышения тарифов и всех "улучшений" вам (нам) просто "пудрят мозги".
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Окружной административный суд Киева признал противоправными оперативно-розыскные действия НАБУ в так называемом "янтарном деле".Источник: https://censor.net.ua/n3087220

Вот вам яркий пример.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада отправила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности на доработку
 
 
 
 
 
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