 Рада отправила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности на доработку

В четверг, 20 сентября, парламент 274 голосами принял проект постановления №7203-П1, который устанавливает сроки подачи предложений и поправок к законопроекту (до 19 октября включительно) и обработки их комитетами (до 21 ноября включительно), передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Рассмотрение законопроекта должно состояться не позже, чем через 7 дней после того, как народные депутаты получат выводы парламентских комитетов.
Кроме того, нардепы отклонили аналогичный проект постановления, касающийся альтернативного депутатского проекта (№ 6773) конституционных изменений. Его поддержали 213 народных депутатов, при 226 минимально необходимых голосов.
Измененный законопроект №7203 нужно будет снова направить в Конституционный Суд для получения вывода, и только после получения положительного заключения его можно будет рассматривать.
Президентским законопроектом предлагают исключить из ст.80 Конституции положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность. В случае утверждения в целом конституционных изменений в данной статье останется лишь одна норма – о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Предусмотрено, что закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
И спалить всех к е..м!
А актуальность со снятием недоторканости отпадет...
До следующих выборов как минимум.
Соевым не напрягаться
Узурпація (від лат. usurpare - використовувати) - захоплення влади в монархії без законного права. Узурпація може відбуватися збройним шляхом, або в результаті змови.
Термін може застосовуватися також для позначення неконституційного захоплення влади певним посадовцем чи групою посадовців у немонархічній державі, перевищення повноважень або привласнення собі чужих прав.
где признаки узурпации?
Я уже вижу, чем это минисрач закончится и мне это не интересно, не напрягайся.
Законы на голосование: не укради, не убей
ВР работает над поправками
уверен,шо депутаты мигом бы проголосовали-то ж их не касается
С этими навозными жуками мы страну не поменяем в лучшую сторону. Априори.
А другим, эти кучки говна, пройти в Высшую государственную институцию - не дают, разлагая все вокруг себя коррупцией, блатом/кумовством и полнейшем безразличием к судьбе самой Украины.
А шо им нервничать за нашу страну, если у кажного из их по три паспорта чужой страны приховано?
-Куме,собор будувався 100 рокiв.
-А я про що
Вот вам яркий пример.