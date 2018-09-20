 Рада отправила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности на доработку

В четверг, 20 сентября, парламент 274 голосами принял проект постановления №7203-П1, который устанавливает сроки подачи предложений и поправок к законопроекту (до 19 октября включительно) и обработки их комитетами (до 21 ноября включительно), передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Рассмотрение законопроекта должно состояться не позже, чем через 7 дней после того, как народные депутаты получат выводы парламентских комитетов.

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Кроме того, нардепы отклонили аналогичный проект постановления, касающийся альтернативного депутатского проекта (№ 6773) конституционных изменений. Его поддержали 213 народных депутатов, при 226 минимально необходимых голосов.

Измененный законопроект №7203 нужно будет снова направить в Конституционный Суд для получения вывода, и только после получения положительного заключения его можно будет рассматривать.

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Президентским законопроектом предлагают исключить из ст.80 Конституции положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность. В случае утверждения в целом конституционных изменений в данной статье останется лишь одна норма – о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Предусмотрено, что закон вступает в силу с 1 января 2020 года.