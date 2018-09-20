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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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Все про:ГПУ (8861) Луценко (7143) добровольцы (558) Енин (103) Тумгоев (9)

 По факту выдачи Тумгоева открыто уголовное производство, прокурор Енин временно отстранен от должности, - командир 8-го батальона УДА Гергерт

Командир 8-го батальона Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт и командир чеченского добровольческого отряда имени шейха Мансура Муслим провели встречу с Генеральным прокурором Юрием Луценко, представителями СБУ и МВД по делу Тимура Тумгоева.

Об этом Гергерт рассказал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Вместо удовлетворения прихотей спецслужб агрессора ГПУ должна сосредоточиться на расследовании причин Иловайской и Дебальцевской трагедий, - куратор батальона "Кривбасс" Колесник об экстрадиции Тумгоева

Так, по его словам, в результате общения "остановлены экстрадиционные производства по 11-ти бойцам добровольцам и освобожден из-под стражи волонтер батальона чеченец Мовла Тимаров, который вчера должен был быть передан москалям по статье "терроризм" и ингуш Белхароев Зелимхан, которого планировали передать сегодня".

Кроме того, открыто уголовное производство в рамках которого генеральная инспекция ГПУ проведет расследование уголовных правонарушений со стороны Генеральной прокуратуры Украины, СБУ и МВД Украины, которые привели к выдаче Тимура Тумгоева. На время расследования прокурор Евгений Енин отстранен от занимаемой должности.

Также Гергерт сообщил, что бойцам-иностранцам, которые воевали или воюют в составе добровольческих подразделений, а также волонтерам-иностранцам, которые помогают этим батальонам, после подтверждения командирами их участия, автоматически органами Государственной миграционной службы Украины будет предоставлен вид на жительство в Украине.

"С нашей стороны участниками этого процесса, которые включены в состав комиссии, будут Юрий Бутусов - журналист, Рефат Чубаров - депутат ВР и Салман Сайнароев - боец батальона", - добавил боец.

Ранее Цензор.НЕТ писал подробно о ситуации с экстрадицией Тумгоева: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.

По факту выдачи Тумгоева открыто уголовное производство, прокурор Енин временно отстранен от должности, - командир 8-го батальона УДА Гергерт 01

Источник: https://censor.net.ua/n3087194
 
   
 Топ комментарии
 
Когда барыги ссут,они сделают козлами отпущения даже самых ближних. - Порохоботам на заметку. У вас еще есть время покаяться. Пока не поздно.
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Пілять, а то треба було, щоб аж смаленим їм під задницями запахло, щоб гниди прокурорські нарешті заворушились?
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Шо ого ? Вы думаете тот временно отстраненный прокурор такие дела решал сам ?
Сказали "Жень поедь не недельку отдохни пока суета эта уляжется"
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Шо ого ? Вы думаете тот временно отстраненный прокурор такие дела решал сам ?
Сказали "Жень поедь не недельку отдохни пока суета эта уляжется"
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сам не сам, але хамілія у нього чисто кацапська.
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Щось не ясно, як ГПУ буде розслідувати правопорушення в ГПУ?
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Та ніяк. Поки є резонанс, зроблять вигляд, а потім заглохне. На фоні виборів усі забудуть.
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Когда барыги ссут,они сделают козлами отпущения даже самых ближних. - Порохоботам на заметку. У вас еще есть время покаяться. Пока не поздно.
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Пілять, а то треба було, щоб аж смаленим їм під задницями запахло, щоб гниди прокурорські нарешті заворушились?
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А без подзатыльников власть не догадалась предоставить вид на жительство тем,кто защищает ваши жирные задницы,пока вы карманы набиваете? Если так разбрасываться людьми,то скоро и защищать некому будет...Зарплата в Польше больше,чем у добровольца АТО.
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А с Тумгоевым что делать теперь?
Его еще не запытали до смерти или это теперь не проблема Украины?
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А що з ним можна зробити, він громадянин московії, навіть Денисову нема чого посилати.
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Ні, це відтепер наша проблема..
Можемо лише вимагати звіту про умови його утримання, плюс залучити міжнародні правові організації. Але це рашку не зупинить.
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На якій підставі, кацапи нас пошлють і будуть праві.
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не знаю, я не правник, так говорили інші, той самий А.Гергерт
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Вот тут интересное самое начнется, особенно про международные организации. А если международные организации признают что он реально боец игил и террорист, тогда что?
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А что международные организации говорят о Погодине,который является гражданином Украины и заочно приговорен украинским судом к пожизненному заключению,после чего на просьбу об экстрадиции ему было выдано гражданство россии ?
По моему им наплевать,нет?
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Я не знаю что там про погодина, тема как бы не про него вообще. Но если он получил гражданство кацапии, то Украина может туда направить уголовное дело по его обвинению и потребовать его расследования (ну это так по международным правилам уголовного преследования) а вот потом что-то требовать от международных организаций о результате расследования этого уголовного дела.
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На момент совершения преступления он был гражданином Украины и даже на момент выдачи ему гражданства уже был приговор суда.
Это чисто украинская юрисдикция.
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Ну как бы уже у кацапов есть все основания не выдавать своего гражданина и это есть незыблемое международное право. Страна может не выдавать своих граждан и к ней не могут применить никаких санкций, кроме тгго что в эту страну могут отправить уголовное дело. ну так ради прикола скажу что в год в Украину поступает около 500 уголовных дел из польши на граждан Украины.
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А какое уголовное дело надо отправить если уже есть приговор суда?
Разве человек может быть дважды осужден судом?
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була процедура легалізації російським судом українського вироку, але зараз договір між Україною та Росією припиняється тому буде важко щось зробити.
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А?
Так вы хотите сказать что процедуру легализации российским судом украинского приговора прервал разорванный договор о дружбе?
А процедуру экстрвдиции почему не прервал?
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Какие они исполнительные, сразу побежали отдавать. А вам хоть одного отдали из параши. ?
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Бандюків, політичних чи "терористів" жодного.
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Отдать стране нашего ЗАЩИТНИКА ,которая убивает наших людей.СВЕРХ ЦИНИЗМ - ЭТОЙ ВЛАСТИ!!!!
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Также Гергерт сообщил, что бойцам-иностранцам, которые воевали или воюют в составе добровольческих подразделений, а также волонтерам-иностранцам, которые помогают этим батальонам, после подтверждения командирами их участия, автоматически органами Государственной миграционной службы Украины будет предоставлен вид на жительство в Украине.Источник: https://censor.net.ua/n3087194

так чего командиры с 2017 так и не подтвердили их участие? Да и автоматически такое не предоставляется без анализа документов.
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Гражданин Беларуси, который воевал в зоне АТО на стороне украинских военных и не смог получить обещанный паспорт Украины, получил статус беженца в Польше. Интервью с белорусом на прозвище Рустам Док опубликовано на сайте радио RMF FM.
«Украинский паспорт - это первое, что нам, иностранцам, обещали в батальоне. Нам рассказывали, что мы получим украинские паспорта, потому что без них не сможем официально воевать. Мы ответили: хорошо, пусть так, но ничего не получили, нас обманули», - рассказал он.
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Це зараз, коли смаленим запахло. Історій, коли добровольцям з інших країн створювали купу проблем, не бракує. Крім того, хто сказав, що команир не підтвердив участі Тумгоєва в АТО? Луценко та Єнін? А я не маю підстав їм вірити. Зникнення з судових справ важливих документів - звичайна річ.
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ні, будем вірити чеченам на слово))) І яких документів? у справи оригінали таких документів не підшивають лише копії, тому чому Тумгоєв не подав оригінали?
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пля - а какая разница кем и где был Тумгоев.
Плять - тошнит от обоссанных порохоботов.

Вопрос в том, что по запросу ФСБ выдали человека на убийство.
Вопрос в том, что наша власть сотрудничает и согласовывает свои действия с оккупантом.

Это называется предательство и измена Родине.
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Клоун, Росія видає Україні злочинців, а Україна Росії, я тобі більше скажу, якщо такого не буде Україна стане відстійником для російських ОПГ, а Росія для українських ОПГ, через Донбас зараз по суті у нас нормального кордону не має. А тому убив сів на поїзд до Москви і гуляй Вася. Якщо хто пам'ятає росія фактично відправила в Україну Погодіна, лише скотині пощастило, що його затримали у Криму і встигло на мітинг наїхати братів по розуму із ЛДНР. А ще Украина купує у Росії газ, вимагає транзиту російського газу по українській ГТС, продає до росії купу товарів і т.д. і т.п., ви вважає за таких оставин, що обмін розшукуваних злочинців проблемою?
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Украина - Рассея дружба навек!
"народы братья"!

судя по твоему номеру - нанятый бот.
Судя по сути засирания - Медведчуковская шоха...
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)))) якраз цей номер вказує, що я не бот, на відміну від лівого ніку, по суті щось можеш відповісти? друг ІГІЛ?
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))) ви хоч знає що ці номери означають, ховаючись за лівим ніком?
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по номерам в т.ч. ведут учёт нанятых ботов...

для форумчан Цензора он обозначает высокую вероятность что это нанятое для спама и в т.ч. уровень интеллекта номерного писателя.
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тупіца)))))))) це номер із Фейбуку, який присвоюється автоматично системою верифікації на сайті)))) Хоча це вище вашого інтелектуального розвитку
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что это вообще з адичь,передвать врагм даже престуников, не говоря что это наши бойцы. Враг моего врага - мой друг!
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особливо із ІГІЛ ) Давайте ігіловців в Україні приймемо бо вони там в Сірії трохи воюють із Росією
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Сказать( пообещать) - ничего не сделать! по этому- пока рано кричать уря!! Посмотрим как будет ситуация развиваться.. с Розенблаттом уже доигрались что через 1год -ВОР стал ПОТЕРПЕВШИМ!! так что, надеемся что ГПУ - есть порядочные люди уставшие от свинопасья и не желающее дискредитировать Свое имя во благо БАБЛА!
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Людину, добровольця, який воював за Україну, генпрокурватура віддала на смерть. Ці ГНИДИ - прихвостні, лакеї козломордії, фсб. Йде гра в одні ворота. Кацапи навіть розмов не ведуть про видачу Україні террориста плотницького та інших, які не ховаючись живуть в козломордії. Зате раби по духу і крові, які брехнею захопили владу в Україні, не вагаючись віддали чоловіка фсб. І єнін і ю. луценко фактично вбили добровольця. Їх треба судити за зраду України, за співпрацю з ворогом, а не тимчасово відстороняти від роботи.
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Ну я так хотел поинтересоваться, а если Тумгоев реально был боей игил, тогда что? Может ли рашка обратиться к каким то международным организациям и объявить что Украина предоставляет бойцам игил гражданство с целью не выдавать их. Теперь вопрос еще один назрел, а если доброволец который воевал против рашки на донбассе, ранее был бойцом игил и его экстрадицию ппоросит какая нибудь европейская страна гражданином которой он является, выдадут его или нет.?
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Певне що видадуть, але тут було рішення міжнародного суда не видавати.
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дайте хоть что нибудь где можно прочитать что есть такое решение международного суда не выдавать Тумгоева
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ЄСПЛ двічі відмовив цьому персонажу: не знайшов мотивів.
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А Украина когда делает то на что нужно обращать внимание ,когда заявляет о пытках своих граждан в российских тюрьмах или когда отдает Тумгоева в российскую тюрьму,если международными обязательствами выдача на пытки запрещена?
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Комитет ООН по правам человека потребовал от правительства Украины приостановить экстрадицию гражданина России Тимура Тумгоева до конца рассмотрения его заявления в Комитет (жалоба о нарушении статьи 7 Международного пакта о гражданских и политических правах, которая закрепляет право не подвергаться пыткам и жестокому обращению).

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10263906-otdavat-nelzya-ostavit-skandalnaya-istoriya-ekstradicii-timura-tumgoeva-v-rossiyu.html
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Вы разницу между судом ЕСПЧ и комитетом по правам человека в ОНН себе четко представляете?
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А как Украина (надеюсь) будет заявлять в ЕСПЧ о пытках своих граждан,если она отдала Тумгоева несмотря на требование комитета ООН?
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рішення того комітету ООН по суті Фількіна грамота, такі питання вирішує виключно суд, а ЄСПЛ постановив своє рішення, і нічого не законного Україна не зробила не говорячи про порушення Конвенції прав людини
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Тот же ЕСПЧ при следующем обращении по поводу пыток сошлется на выдачу Тумгоева и даже к рассмотрению не примет.
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Вы себе четко представляете разницу между фактом пыток и юридическим фактом экстрадиции? ЕСПЧ потвердило законность выдачи, и это суд, а комитет ООН не имеет полномочий суда. Отсюда вывод, вы четко представляете полномочия комитета и суда?
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Абсолютно четко представляю.
Если у Украины есть международное обязательство не выдавать ,если есть основания полагать о пытках значит выдача Тумгоева это факт отрицания факта пыток,а потом мы идем в ЕСПЧ и заявляем что у нас есть основания полагать.
В ЕСПЧ посылают пинком под зад коленом.
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Учитывая заявления о возможном жестоком обращении с ним на территории России, уже сегодня наше консульство получило указание посетить его в соответствующем учреждении, где он содержится, и будет это делать регулярно, потому что мы имеем на это законные основания в соответствии с международными обязательствами", - сказал генпрокурор.

Наше консульство Сенцова и других политзаключенных уже посетило или законных оснований нет?
Взять бы этого гепгокугога и подвесить вниз тормашками ,что бы вся дурь из него вышла и он такую бредятину не нес.
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одне питання яка у вас юридична освіта? І я думаю відповідь на нього вирішитть усі наступні питання по ЄСПЛ?
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Олежа,а когда украинский консул посетит Сенцова и других политзаключенных,учитывая заявление о возможном жестоком обращении с ними?
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Смотрите ,а то можете получить своей купленной корочкой не по корочке,а по морде.

Я предупреждаю ,потому что беспокоюсь о сохранности вашего лица.
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відповідь зрозуміла))) як зрозумілий рівень компетентності))
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Ну какой у тебя уровень компетенции, если ты пропустил все занятия.
Я себе четко представляю разницу между фактом пыток и вашими предположениями полагать.
И в ЕСПЧ вам и скажут, что существуют сомнения в обоснованности ваших предположений о пытках в российских тюрьмах,потому что вы выдали Тумгоева.
Значит вы доверяете россии и сами разберетесь и просто отвлекаете суд от важных дел.
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Якраз ЄСПЛ був не проти його видачі-такі мутні кадри нікому не потрібні.А от те,що якісь мусліми ходять з вимогами до генпрокурора-тривожний знак.По яким справам проходять ці добровольці ?(бо з Тумгоєвим все ясно-кримінальник,амністований для війни в Сирії).Я,наприклад,проти натуралізації кавказців з кримінальним минулим,чи рос.нацистів(найбільше-в Азові)
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писали що не не видавати, а призупинити.
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Тумгоев ни одной секунды не воевал в АТО, его задержали в аэропорту, по прилету из Турции
"По словам активистов, Тумгоев приехал в Украину два года назад. Его задержали в аэропорту Харькова, куда он прилетел из Турции. И сразу отвезли в СИЗО, где сообщили, что его разыскивает ФСБ России. Тумгоев начал просить о политическом убежище в Украине"
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
Вот сейчас затевается опасная игра. Прознав о таком лояльном отношении к ИГИЛовцам, в Украине, это отребье ломанется в Украину толпами. Я не думаю, что Украине будет от этого польза.
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Рашист, твои сказки никому не интересны...
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Ты сам, по большому счету, сказка, живешь фантазиями)))
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5 лет эта проблема висит домокловым мечем....
А как наша миграционка не давала ни вида, ни гражданства добровольцам - все помнят!
Я не удивлюсь, если окажется что мы 5 лет выдавали рашке добровольцев!
А тут - проснулись!
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що значить еслі окажется?
в статті чорним по білому написано

зупинені екстрадиційні провадження щодо 11-х бійців добровольців і звільнено з-під варти волонтера батальйону чеченця Мовлу Тімарова, який учора мав бути переданий москалям за статтею "тероризм", та інгуша Бєлхароєва Зелімхана, якого планували передати сьогодні".

і це лише те що виплило зараз!!
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А шо такое УД армия и сколько дивизий в этой армии? или она из батальонов состоит (раз есть 8-й батальон)? Кто командарм? Честно не знаю, кто просветит?
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Мало хто знає,але в нас і гетьман є(над гетьманами).І в кожного-своє військоЗа фактом видачі Тумгоєва відкрито кримінальне провадження, прокурора Єніна тимчасово відсторонено від посади, - командир 8-го батальйону УДА Гергерт - Цензор.НЕТ 3230
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и что тему с Бочковским забыли что ли ??? та он через год еще на всех в Печерский суд подаст и будет оправдан
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хохма. юГик будет расследовать дело против...юГика.
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Не думали чеченцы, что кроме россии им придется воевать еще и против украинских властей
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Мне понравилось, что Луценко нес очевидную хрень, рассказывал, что по правилам экстрадиции мы (Украина) будем проведывать Тумгоева, как он там. Ага, много пускают к Сенцову? Выдали на очевидную смерть
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Люди наївні кричать Ура))Це розслідовання зікінчиться пшиком,в крайньому випадку доганою якомусь клєрку.Просто напросто Картавий сцить,бо дохрена накосячив.
Він навіть за бабло протів Мельниченка справу порушив.Згадайте які він хороводи водив "Кучму за грати"А тепер при зустрічі з Кучмою,готовий Кучму в сраку поцілувати.Для Картавого немає нічого святого.Прастітутка, яка була комсомольцем,соціалістом,в нашій Україні,тепер в БПП.
Подивимось ,як цей хуєпльо*т закінчить!!!

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як виявилось тумгоев такий не один є ще інші і їх купа. ну добре що зірвалось може тепер промине тих інших видача на розправу.

не так страшні московські воші як уркаїнські гниди!!! як в воду дивився!!!

сукі.!!!
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Це все тому, що шпигун Лоліта злякавась, що він не добуде до кінця свого терміну. Невідомо, скільки кадиров запропонував Лоліті, але Лола купивсь. Тільки чи проковтне суспільство таку мерзоту? Якщо проковтне, то кров Тамгоєва буде на всіх українцях.
_____________________
Нехай Юга заштовхає свої провадження на вілкулів кудись, а Лола не відкупиться звільненням чеченців-атовців. Негайна відставка шпигуну Лоліті! Дострокові президентські!
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Вроде всё как кто неплохо выглядит, но это временно - отстранили , видно чтобы потом восстановить этого продажного кремлёвского холуя . Остановлена экстрадиция 11-ти бойцов добровольцев на смерть во вражескую паРашу. и освобождение из-под стражи волонтера батальона чеченца Мовла Тимарова , это наверно тоже временно. Да и как это уже поможет защитнику Украину воину добровольцу Тимуру Тумгоеву которого кровавые палачи кремлёвских фашистов ФСБ подвергают нечеловеческим пыткам если уже не замучили насмерть, и за то что он воевал за Украину против них. Надо подключить в помощь военкомам эту продажную ГПУ, пуская она тоже занимается наступающим призывом в ВСУ. Или твари сами идут сражаться на фронт с российскими оккупантами. вместо добровольцев которых они уничтожают в угоду фашистскому кремлю..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо факту выдачи Тумгоева открыто уголовное производство, прокурор Енин временно отстранен от должности, - командир 8-го батальона УДА Гергерт
 
 
 
 
 
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