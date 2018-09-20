 По факту выдачи Тумгоева открыто уголовное производство, прокурор Енин временно отстранен от должности, - командир 8-го батальона УДА Гергерт

Об этом Гергерт рассказал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, по его словам, в результате общения "остановлены экстрадиционные производства по 11-ти бойцам добровольцам и освобожден из-под стражи волонтер батальона чеченец Мовла Тимаров, который вчера должен был быть передан москалям по статье "терроризм" и ингуш Белхароев Зелимхан, которого планировали передать сегодня".
Кроме того, открыто уголовное производство в рамках которого генеральная инспекция ГПУ проведет расследование уголовных правонарушений со стороны Генеральной прокуратуры Украины, СБУ и МВД Украины, которые привели к выдаче Тимура Тумгоева. На время расследования прокурор Евгений Енин отстранен от занимаемой должности.
Также Гергерт сообщил, что бойцам-иностранцам, которые воевали или воюют в составе добровольческих подразделений, а также волонтерам-иностранцам, которые помогают этим батальонам, после подтверждения командирами их участия, автоматически органами Государственной миграционной службы Украины будет предоставлен вид на жительство в Украине.
"С нашей стороны участниками этого процесса, которые включены в состав комиссии, будут Юрий Бутусов - журналист, Рефат Чубаров - депутат ВР и Салман Сайнароев - боец батальона", - добавил боец.
Ранее Цензор.НЕТ писал подробно о ситуации с экстрадицией Тумгоева: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.
Сказали "Жень поедь не недельку отдохни пока суета эта уляжется"
Его еще не запытали до смерти или это теперь не проблема Украины?
Можемо лише вимагати звіту про умови його утримання, плюс залучити міжнародні правові організації. Але це рашку не зупинить.
По моему им наплевать,нет?
Это чисто украинская юрисдикция.
Разве человек может быть дважды осужден судом?
Так вы хотите сказать что процедуру легализации российским судом украинского приговора прервал разорванный договор о дружбе?
А процедуру экстрвдиции почему не прервал?
....
так чего командиры с 2017 так и не подтвердили их участие? Да и автоматически такое не предоставляется без анализа документов.
«Украинский паспорт - это первое, что нам, иностранцам, обещали в батальоне. Нам рассказывали, что мы получим украинские паспорта, потому что без них не сможем официально воевать. Мы ответили: хорошо, пусть так, но ничего не получили, нас обманули», - рассказал он.
Плять - тошнит от обоссанных порохоботов.
Вопрос в том, что по запросу ФСБ выдали человека на убийство.
Вопрос в том, что наша власть сотрудничает и согласовывает свои действия с оккупантом.
Это называется предательство и измена Родине.
"народы братья"!
судя по твоему номеру - нанятый бот.
Судя по сути засирания - Медведчуковская шоха...
для форумчан Цензора он обозначает высокую вероятность что это нанятое для спама и в т.ч. уровень интеллекта номерного писателя.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10263906-otdavat-nelzya-ostavit-skandalnaya-istoriya-ekstradicii-timura-tumgoeva-v-rossiyu.html
Если у Украины есть международное обязательство не выдавать ,если есть основания полагать о пытках значит выдача Тумгоева это факт отрицания факта пыток,а потом мы идем в ЕСПЧ и заявляем что у нас есть основания полагать.
В ЕСПЧ посылают пинком под зад коленом.
Наше консульство Сенцова и других политзаключенных уже посетило или законных оснований нет?
Взять бы этого гепгокугога и подвесить вниз тормашками ,что бы вся дурь из него вышла и он такую бредятину не нес.
Я предупреждаю ,потому что беспокоюсь о сохранности вашего лица.
Я себе четко представляю разницу между фактом пыток и вашими предположениями полагать.
И в ЕСПЧ вам и скажут, что существуют сомнения в обоснованности ваших предположений о пытках в российских тюрьмах,потому что вы выдали Тумгоева.
Значит вы доверяете россии и сами разберетесь и просто отвлекаете суд от важных дел.
раша и есть террористы , все их "объвинения" фейковые , вот если и ты в их список попадешь , тоже Игиловцев станешь или торговцем наркотиков .
И речь идет о передаче добровольцев АТО , враждующей стороне , то есть об открытом предательстве и сотрудничестве с ФСБ .
"По словам активистов, Тумгоев приехал в Украину два года назад. Его задержали в аэропорту Харькова, куда он прилетел из Турции. И сразу отвезли в СИЗО, где сообщили, что его разыскивает ФСБ России. Тумгоев начал просить о политическом убежище в Украине"
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
Вот сейчас затевается опасная игра. Прознав о таком лояльном отношении к ИГИЛовцам, в Украине, это отребье ломанется в Украину толпами. Я не думаю, что Украине будет от этого польза.
А как наша миграционка не давала ни вида, ни гражданства добровольцам - все помнят!
Я не удивлюсь, если окажется что мы 5 лет выдавали рашке добровольцев!
А тут - проснулись!
в статті чорним по білому написано
зупинені екстрадиційні провадження щодо 11-х бійців добровольців і звільнено з-під варти волонтера батальйону чеченця Мовлу Тімарова, який учора мав бути переданий москалям за статтею "тероризм", та інгуша Бєлхароєва Зелімхана, якого планували передати сьогодні".
і це лише те що виплило зараз!!
Він навіть за бабло протів Мельниченка справу порушив.Згадайте які він хороводи водив "Кучму за грати"А тепер при зустрічі з Кучмою,готовий Кучму в сраку поцілувати.Для Картавого немає нічого святого.Прастітутка, яка була комсомольцем,соціалістом,в нашій Україні,тепер в БПП.
Подивимось ,як цей хуєпльо*т закінчить!!!
не так страшні московські воші як уркаїнські гниди!!! як в воду дивився!!!
сукі.!!!
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Нехай Юга заштовхає свої провадження на вілкулів кудись, а Лола не відкупиться звільненням чеченців-атовців. Негайна відставка шпигуну Лоліті! Дострокові президентські!