 По факту выдачи Тумгоева открыто уголовное производство, прокурор Енин временно отстранен от должности, - командир 8-го батальона УДА Гергерт

Об этом Гергерт рассказал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, по его словам, в результате общения "остановлены экстрадиционные производства по 11-ти бойцам добровольцам и освобожден из-под стражи волонтер батальона чеченец Мовла Тимаров, который вчера должен был быть передан москалям по статье "терроризм" и ингуш Белхароев Зелимхан, которого планировали передать сегодня".

Кроме того, открыто уголовное производство в рамках которого генеральная инспекция ГПУ проведет расследование уголовных правонарушений со стороны Генеральной прокуратуры Украины, СБУ и МВД Украины, которые привели к выдаче Тимура Тумгоева. На время расследования прокурор Евгений Енин отстранен от занимаемой должности.

Также Гергерт сообщил, что бойцам-иностранцам, которые воевали или воюют в составе добровольческих подразделений, а также волонтерам-иностранцам, которые помогают этим батальонам, после подтверждения командирами их участия, автоматически органами Государственной миграционной службы Украины будет предоставлен вид на жительство в Украине.

"С нашей стороны участниками этого процесса, которые включены в состав комиссии, будут Юрий Бутусов - журналист, Рефат Чубаров - депутат ВР и Салман Сайнароев - боец батальона", - добавил боец.

Ранее Цензор.НЕТ писал подробно о ситуации с экстрадицией Тумгоева: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.