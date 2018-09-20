EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  1142  15
Все про:Днепропетровщина (1236) прокуратура (3310) Укравтодор (320) хищение (363)

 Пойманного на хищении 1 млн гривен главу "Укравтодора" Днепропетровщины взяли под стражу

Начальнику Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области, подозреваемому в присвоении более 1 млн грн бюджетных средств на ремонте дорог, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 2 миллиона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

"Начальнику Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области, подозреваемому в присвоении бюджетных средств во время ремонта дорог, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 2 млн грн", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напоминают, что в 2017 году между Службой автомобильных дорог в Днепропетровской области и ГП "Днепропетровский облавтодор" ОАО "ГАК" Автомобильные дороги Украины" был заключен договор о предоставлении последним услуг по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог государственного значения общего пользования. При этом указанный чиновник, злоупотребляя служебным положением, оказывая давление на своих подчиненных, приказал последним подписать заведомо неправдивые официальные документы - акты выполненных работ, достоверно зная, что указанные в них работы не выполнялись вообще. Из-за этого государству был нанесен ущерб более чем 1 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура задержала руководителей ГП "Днепропетровский облавтодор" и ОАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", по подозрению в махинациях на 4 млн, - Луценко

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

Кроме этого, продолжается судебное разбирательство в уголовном производстве, начатом в отношении директора ГП "Днепропетровский облавтодор" ОАО "ГАК" Автомобильные дороги Украины", его отца - заместителя директора филиала ГП "Днепропетровский автодор", племянницы заместителя - главного бухгалтера филиала "Днепропетровский автодор" и приближенного к ним лицу - начальника филиала "Днепропетровский автодор", действиями которых государству нанесено более 3 млн грн убытков.

Источник: https://censor.net.ua/n3087190
 
   
 Топ комментарии
 
щаз брат внесет 2 лимона и в Ялту!)))
 показать весь комментарий
 
как же так? объясните соевые, ведь такой же как вы шнырь просто хотел устроить потужный гиперлуп, ни или безальтернативно мыролюбную реформу, в пределах области.
 показать весь комментарий
 
Вот бы посадить кого-нибудь из Краснограда. Проехать невозможно!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну ничего...восстановят ...еще и компенсацию государство ей выплатит...
 показать весь комментарий
 
 
Не в Ялту, а на повышение. Ценный же кадр.
 показать весь комментарий
 
В Украине в правоохранительных и судебных органах, видимо служат орнитологи, они взяточников ловят, фотографируют и отпускают.
 показать весь комментарий
 
 
Что-то такое слышал...

"Как отмечают в Генпрокуратуре, всего в 2017-м зарегистрировано 9425 коррупционных преступлений. Из них отправлено в суд 3139, а осуждены были 1692 человека. Это, по словам генпрокурора Юрия Луценко, втрое больше, чем за любой предыдущий год. При этом реальный срок получили всего 107 человек. По мнению экспертов и антикоррупционных активистов, такой разрыв между количеством случаев и приговоров появился из-за отсутствия в Украине Антикоррупционного суда. Политолог Владимир Фесенко считает, что эту проблему суд поможет решить, но все зависит от того, каким этот суд сделают."

https://www.segodnya.ua/ukraine/generalnaya-prokuratura-ukrainy-schitaet-vzyatki-sotnyami-millionov-1111721.html

Что ещё в Украине не делается?
 показать весь комментарий
 
 
- Евробляхер? Вместо того, чтобы платить в бюджет, оно ворует! Да, соевые адепты?

"Через це державі завдано збитків у понад 1 млн грн."
 показать весь комментарий
 
 
Это точно. Евробляхеры все агенты хуйла и наймиты космитов с альфы центавры. Они проклятые не хотят долю большую за свои машины винницкому юденрату платить. Совсем хотят лолиту кокорину отмыролюбить.
 показать весь комментарий
 
 
как же так? объясните соевые, ведь такой же как вы шнырь просто хотел устроить потужный гиперлуп, ни или безальтернативно мыролюбную реформу, в пределах области.
 показать весь комментарий
 
 
Вот бы посадить кого-нибудь из Краснограда. Проехать невозможно!
 показать весь комментарий
 
 
Аналогично и недалеко от вас - Машевскийр-н Полтавской области.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПойманного на хищении 1 млн гривен главу "Укравтодора" Днепропетровщины взяли под стражу
 
 
 
 
 
 вверх