 Пойманного на хищении 1 млн гривен главу "Укравтодора" Днепропетровщины взяли под стражу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

"Начальнику Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области, подозреваемому в присвоении бюджетных средств во время ремонта дорог, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 2 млн грн", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напоминают, что в 2017 году между Службой автомобильных дорог в Днепропетровской области и ГП "Днепропетровский облавтодор" ОАО "ГАК" Автомобильные дороги Украины" был заключен договор о предоставлении последним услуг по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог государственного значения общего пользования. При этом указанный чиновник, злоупотребляя служебным положением, оказывая давление на своих подчиненных, приказал последним подписать заведомо неправдивые официальные документы - акты выполненных работ, достоверно зная, что указанные в них работы не выполнялись вообще. Из-за этого государству был нанесен ущерб более чем 1 млн грн.

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Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

Кроме этого, продолжается судебное разбирательство в уголовном производстве, начатом в отношении директора ГП "Днепропетровский облавтодор" ОАО "ГАК" Автомобильные дороги Украины", его отца - заместителя директора филиала ГП "Днепропетровский автодор", племянницы заместителя - главного бухгалтера филиала "Днепропетровский автодор" и приближенного к ним лицу - начальника филиала "Днепропетровский автодор", действиями которых государству нанесено более 3 млн грн убытков.