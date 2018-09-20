 В Государственном экспертном центре проходят обыски, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным ведомства, по состоянию на 1 сентября, в Реестре содержатся персональные данные 1531 врача, 187575 больных, которые за 8 месяцев 2018 г. получили препаратов инсулина на общую сумму более 655 млн грн.

"Любые перерывы в работе сервера могут привести к приостановке работы Реестра и, соответственно, к перерывам в обеспечении пациентов препаратами инсулина", - подчеркивается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богомолец: Украинцы погибают от ботулизма из-за халатности Минздрава

Также в ведомстве добавили, что Минздрав принимает меры, чтобы избежать сбоев в работе Реестра.