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 В Государственном экспертном центре проходят обыски, - Минздрав

Правоохранительные органы проводят обыски в Государственном экспертном центре и пытаются изъять сервер, на котором, среди прочего, размещены Реестр пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным ведомства, по состоянию на 1 сентября, в Реестре содержатся персональные данные 1531 врача, 187575 больных, которые за 8 месяцев 2018 г. получили препаратов инсулина на общую сумму более 655 млн грн.

"Любые перерывы в работе сервера могут привести к приостановке работы Реестра и, соответственно, к перерывам в обеспечении пациентов препаратами инсулина", - подчеркивается в сообщении.

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Также в ведомстве добавили, что Минздрав принимает меры, чтобы избежать сбоев в работе Реестра.

Источник: https://censor.net.ua/n3087185
 
 
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- Вы с ума сошли! Я протестую! Вы не имеете права! Есть же, наконец, закон! Хотя дуракам он и не писан, но вам, может быть, понаслышке известно, что мебель может стоять еще две недели!.. Я пожалуюсь прокурору!.. Я за‑плачу, наконец!(c)
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