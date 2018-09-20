 Печерский райсуд Киева восстановил Амосову в должности ректора НМУ

Об этом Українським Новинам по итогам судебного заседания сообщила адвокат Е.Амосовой Екатерина Манойленко.

Суд своим решением признал незаконным приказ Министрества здравоохранения Украины от 17 апреля 2018г. об увольнении Екатерины Амосовой с должности ректора НМУ и постановил восстановить ее в должности с даты увольнения. Так же, решением Печерского суда удовлетворено требование стороны истца о возмещении ей морального вреда в размере 1 тыс. грн. в связи с тем, что приказ Минздрава был признан незаконным. Согласно судебному решению ректор Е.Амосова должна приступить к выполнению своих служебных обязанностей с 20 сентября с.г.

"Мы обоснованно ожидали подобного судебного решения, так как наши требования базировались на положениях трудового законодательства и Закона "О высшем образовании", - резюмировала свое заявление по итогам заседания адвокат Екатерина Манойленко.

У представителей Минздрава есть 30 дней для того, чтоб подать апелляцию на решение Печерского суда Киева.

Как сообщали Українські Новини, в апреле 2018 года Министерство здравоохранения Украины в одностороннем порядке разорвало контракт с действующим ректором Национального меуниверситета им. А. Богомольца Екатериной Амосовой.

В начале августа и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подписала приказ о назначении и.о. ректора НМУ Юрия Кучина. Коллектив НМУ отказался принимать нового руководителя, которому удалось попасть на рабочее место только с помощью чиновников Минздрава. О чем сам Минздрав сообщил на своем официальном веб-сайте 16 августа.

Уже через несколько дней студенческий парламент НМУ написал обращение об освобождении Кучина с должности директора института последипломного образования НМУ.