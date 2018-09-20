EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество
  1028  14
Все про:ректор (103) Амосова (33) медуниверситет (44)

 Печерский райсуд Киева восстановил Амосову в должности ректора НМУ

Печерский районный суд Киева своим решением от 20 сентября 2018 года восстановил в должности ректора Национального медицинского университета имени А.Богомольца Екатерину Амосову.

Об этом Українським Новинам по итогам судебного заседания сообщила адвокат Е.Амосовой Екатерина Манойленко.

Суд своим решением признал незаконным приказ Министрества здравоохранения Украины от 17 апреля 2018г. об увольнении Екатерины Амосовой с должности ректора НМУ и постановил восстановить ее в должности с даты увольнения. Так же, решением Печерского суда удовлетворено требование стороны истца о возмещении ей морального вреда в размере 1 тыс. грн. в связи с тем, что приказ Минздрава был признан незаконным. Согласно судебному решению ректор Е.Амосова должна приступить к выполнению своих служебных обязанностей с 20 сентября с.г.

"Мы обоснованно ожидали подобного судебного решения, так как наши требования базировались на положениях трудового законодательства и Закона "О высшем образовании", - резюмировала свое заявление по итогам заседания адвокат Екатерина Манойленко.

У представителей Минздрава есть 30 дней для того, чтоб подать апелляцию на решение Печерского суда Киева.

Как сообщали Українські Новини, в апреле 2018 года Министерство здравоохранения Украины в одностороннем порядке разорвало контракт с действующим ректором Национального меуниверситета им. А. Богомольца Екатериной Амосовой.

В начале августа и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подписала приказ о назначении и.о. ректора НМУ Юрия Кучина. Коллектив НМУ отказался принимать нового руководителя, которому удалось попасть на рабочее место только с помощью чиновников Минздрава. О чем сам Минздрав сообщил на своем официальном веб-сайте 16 августа.

Уже через несколько дней студенческий парламент НМУ написал обращение об освобождении Кучина с должности директора института последипломного образования НМУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3087180
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Реальная работа наших судов и ген.плокулатулыПечерский райсуд Киева восстановил Амосову в должности ректора НМУ - Цензор.НЕТ 6579
 показать весь комментарий
 
 
А шо там, в правом нижнем уголочке было? Печерский райсуд Киева восстановил Амосову в должности ректора НМУ - Цензор.НЕТ 5070
 показать весь комментарий
 
цікаво, скільки вона валіз до того суду занесла
 показать весь комментарий
 
 
Вже пізно. Треба було, щонайменше, 22.02.2014.
Тепер лише всіх (суди) гуртом.
 показать весь комментарий
 
амосова наверное уже проросла в этом корыте..., ты ее в дверь, а она в окно...
 показать весь комментарий
 
Хорошо, что проворовавшийся у нас кладовщик не знал, что так можно...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоПечерский райсуд Киева восстановил Амосову в должности ректора НМУ
 
 
 
 
 
 вверх