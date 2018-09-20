 Хозяйственный суд перенес заседание по расторжению соглашения о дизтопливе для железной дороги

Об этом говорится в постановлении, обнародованном 19 сентября в Едином реестре судебных решений.

Истец в этом производстве - Национальное антикоррупционное бюро Украины (далее - НАБУ), а ответчик - госпредприятие "Укрзализнычпостач" и общество с ограниченной ответственностью "Воленс Трейд".

В исковом заявлении НАБУ утверждает, что между государственным и частным предприятием, которое ранее называлось "ВОГ Аэро Джет", было подписано соглашение о закупке дизтоплива для "Укрзализныци", которое противоречит интересам государства. Участники сначала подписали контракт, а затем дополнительными соглашениями увеличили цену дизельного топлива. Это произошло в октябре-ноябре 2015 года.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, по версии следствия государство тогда переплатило около 100 млн грн. Это стало результатом предварительной договоренности между менеджментом частной фирмы-поставщика и железной дороги.

В этом деле есть уголовное производство по фигурантам схемы, а параллельно НАБУ через суд добивается отмены соглашения о закупке топлива в "Воленс Трейд". Если суд учтет эти исковые требования, договор будет отменен и деньги вернут государству. Ранее Соломенский суд арестовал счета "Воленс Трейд", а защита компании не смогла подать апелляцию, поскольку пропустила сроки.

Напомним, в июле НАБУ сообщил о подозрении пяти бывшим и нынешним работникам "Укрзализныци", которых подозревают в злоупотреблении служебным положением при установлении завышенных цен на дизельное топливо, которое железнодорожники покупали в ООО "Вог Аэро Джет" (с весны этого года - ООО "Воленс Трейд").