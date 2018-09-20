 Трое верующих через Верховный Суд добились разрешения на получение вместо ID-карточек паспортов старого образца

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает Цензор.НЕТ

Большая Палата Верховного Суда 19 сентября 2018 года рассмотрела апелляционную жалобу граждан Натальи Дегтяр, Бориса Ференса и Лидии Ференс на решение КАС ВС от 26 марта 2018 года в образцовом деле по иску Н. Дегтяр к Коростенскому районному отделу Управления Государственной миграционной службы Украины в Житомирской области о признании противоправным отказа в выдаче паспорта гражданина Украины в виде книжечки и обязательстве выдать его.

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Обращение в суд с указанными требованиями истица мотивировала своими религиозными убеждениями. Прихожанка Украинской православной церкви Московского патриархата считает унизительным присвоение человеку идентифицирующего номера, который, по ее мнению, является аналогом имени, а также нанесение штрих-кода на документ, удостоверяющий личность.

Более того, представители истицы также заявили, что государство, обязывая граждан получать биометрические паспорта, ограничивает в правах определенную категорию лиц, в частности, верующих.

"Номера присваивают неопознанным трупам, узникам концлагерей и преступникам и нас, фактически приравнивают к этим категориям лиц", - отметил один из представителей.

"Только фашисты присваивали людям номера. Действия Государственной миграционной службы похожи на те, которые были осуждены Нюрнбергским трибуналом", - добавил еще один представитель апеллянта.

Кроме того, истец ссылалась на то, что обработка персональных данных при оформлении паспорта в виде ID-карты, является неправомерным вмешательством в ее личную жизнь со стороны государственных органов.

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В свою очередь, представители ГМС акцентировали внимание на том, что для оформления паспорта гражданина Украины в форме паспортной книжечки образца 1994 года после 1 ноября 2016 года больше нет оснований, ввиду принятия специального закона "О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус".

Таким образом, возможность выдачи паспорта без уникального номера записи в реестре (или как называют ее представители истца – "печати антихриста") более не предусмотрена.

Отметим, что 26 марта 2018 года коллегия судей Кассационного административного суда ВС (судьи М. Смокович, В. Бевзенко, О. Билоус, В. Шарапа, Т. Стрелец) в удовлетворении заявленных требований истице отказали. Однако в дальнейшем решение коллегии было обжаловано в Большой Палате Верховного Суда, и теперь БП ВС пришла к выводу, что апелляционная жалоба подлежит удовлетворению.

В итоге, БП ВС постановила отменить решение КАС ВС от 26 марта 2018 года, признать противоправной бездеятельность ГМС в виде отказа от выдачи Н. Дегтяр паспорта гражданина Украины в виде книжечки и обязать миграционную службу все-таки сделать это.

Полный текст решения Большой Палаты будет составлен 1 октября 2018 года.

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Отметим, что рассмотрение данного иска, которое происходило достаточно эмоционально, заняло у Большой Палаты Верховного Суда целый день – с 10:00 до 20:00. Около Кловского дворца все это время находилась большая группа прихожан УПЦ МП, требовавшая удовлетворить кассационную жалобу их прихожанки.

Напомним, с 1 ноября 2016 года все граждане Украины получили право оформить паспорта в форме ID-карточек. ID-карточка имеет встроенный электронный бесконтактный чип, на который записывают персональные и биометрические данные владельца документа, в том числе место проживания и семейное положение.