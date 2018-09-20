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 Трое верующих через Верховный Суд добились разрешения на получение вместо ID-карточек паспортов старого образца

Большая Палата Верховного Суда 19 сентября рассмотрела апелляционную жалобу троих граждан к Коростенскому райотделу управления Государственной миграционной службы в Житомирской области о признании противоправным отказа в выдаче паспорта гражданина Украины в виде книжечки и обязательстве выдать его.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает Цензор.НЕТ

Большая Палата Верховного Суда 19 сентября 2018 года рассмотрела апелляционную жалобу граждан Натальи Дегтяр, Бориса Ференса и Лидии Ференс на решение КАС ВС от 26 марта 2018 года в образцовом деле по иску Н. Дегтяр к Коростенскому районному отделу Управления Государственной миграционной службы Украины в Житомирской области о признании противоправным отказа в выдаче паспорта гражданина Украины в виде книжечки и обязательстве выдать его.

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Обращение в суд с указанными требованиями истица мотивировала своими религиозными убеждениями. Прихожанка Украинской православной церкви Московского патриархата считает унизительным присвоение человеку идентифицирующего номера, который, по ее мнению, является аналогом имени, а также нанесение штрих-кода на документ, удостоверяющий личность.

Более того, представители истицы также заявили, что государство, обязывая граждан получать биометрические паспорта, ограничивает в правах определенную категорию лиц, в частности, верующих.

"Номера присваивают неопознанным трупам, узникам концлагерей и преступникам и нас, фактически приравнивают к этим категориям лиц", - отметил один из представителей.

"Только фашисты присваивали людям номера. Действия Государственной миграционной службы похожи на те, которые были осуждены Нюрнбергским трибуналом", - добавил еще один представитель апеллянта.

Кроме того, истец ссылалась на то, что обработка персональных данных при оформлении паспорта в виде ID-карты, является неправомерным вмешательством в ее личную жизнь со стороны государственных органов.

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В свою очередь, представители ГМС акцентировали внимание на том, что для оформления паспорта гражданина Украины в форме паспортной книжечки образца 1994 года после 1 ноября 2016 года больше нет оснований, ввиду принятия специального закона "О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус".

Таким образом, возможность выдачи паспорта без уникального номера записи в реестре (или как называют ее представители истца – "печати антихриста") более не предусмотрена.

Отметим, что 26 марта 2018 года коллегия судей Кассационного административного суда ВС (судьи М. Смокович, В. Бевзенко, О. Билоус, В. Шарапа, Т. Стрелец) в удовлетворении заявленных требований истице отказали. Однако в дальнейшем решение коллегии было обжаловано в Большой Палате Верховного Суда, и теперь БП ВС пришла к выводу, что апелляционная жалоба подлежит удовлетворению.

В итоге, БП ВС постановила отменить решение КАС ВС от 26 марта 2018 года, признать противоправной бездеятельность ГМС в виде отказа от выдачи Н. Дегтяр паспорта гражданина Украины в виде книжечки и обязать миграционную службу все-таки сделать это.

Полный текст решения Большой Палаты будет составлен 1 октября 2018 года.

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Отметим, что рассмотрение данного иска, которое происходило достаточно эмоционально, заняло у Большой Палаты Верховного Суда целый день – с 10:00 до 20:00. Около Кловского дворца все это время находилась большая группа прихожан УПЦ МП, требовавшая удовлетворить кассационную жалобу их прихожанки.

Напомним, с 1 ноября 2016 года все граждане Украины получили право оформить паспорта в форме ID-карточек. ID-карточка имеет встроенный электронный бесконтактный чип, на который записывают персональные и биометрические данные владельца документа, в том числе место проживания и семейное положение.

Источник: https://censor.net.ua/n3087177
 
 
 Топ комментарии
 
А "верующие" в курсе, что и обычный паспорт (о, ужас!!!) имеет номер?
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Выселить этих ортодоксов в лес. Отобрать все цифровые гаджеты. Запретить использовать все блага современной цивилизации - пусть жрут то, что жрали евангельские герои. Доят коз вручную, пасут овец и готовят на костре. Уроды лицемерные.
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Прихожанка Украинской православной церкви Московского патриархата

Кто бы сомневался, шо прокацапники против их идентификации.
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пусть майки с фото и фио своим носят!)
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Выселить этих ортодоксов в лес. Отобрать все цифровые гаджеты. Запретить использовать все блага современной цивилизации - пусть жрут то, что жрали евангельские герои. Доят коз вручную, пасут овец и готовят на костре. Уроды лицемерные.
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все придумано, чтобы доходы нельзя было отследить... я-бы их хитросделаных бл**ядей и социалки лишил...
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А может, они не получают. Староверы, насколько я знаю, сознательно отказываются от пенсий и пособий.
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а тем верующим не пофиг как их "сатана" метит? или ИД-карточкой или паспортом старого образца.. Трое верующих через Верховный Суд добились разрешения на получение вместо ID-карточек паспортов старого образца - Цензор.НЕТ 29 А ести еще код единого налогоплательщика..Тоже их кодом сатана пометил... Трое верующих через Верховный Суд добились разрешения на получение вместо ID-карточек паспортов старого образца - Цензор.НЕТ 29Как жить-то будут ? и чего им бояться-они же прихожане раскольнической секты Гундяева.
Пусть он им аусвайсы повыдает.
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Прихожанка Украинской православной церкви Московского патриархата

Кто бы сомневался, шо прокацапники против их идентификации.
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Да, ладно у гундяя пусть спросят, какой у него паспорт. Справку им выдать, что дебилы и достаточно.
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А "верующие" в курсе, что и обычный паспорт (о, ужас!!!) имеет номер?
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и свидетельство о рождении... они же как-то, пардон, родились... и где-то это записано
и даже талончик в троллейбусе имеет номер
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Гм, и деньги - сатанинское изобретение - тоже с номером, . Пусть соберут все в кучу и сожгут.
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"Только фашисты присваивали людям номера. Действия Государственной миграционной службы похожи на те, которые были осуждены Нюрнбергским трибуналом"

Старые песни о главном. Православные коммунисты блин имени Новинского.
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так в старом паспорте диииаавол прокаженный дырок наделал в цифрах, малоль прегрешений верховному суду разрешившему в святые руки выдать клеймо сатанинское, грех то какой.
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Видати звичайні паперові з номером/серією ХВ 666 666
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Мракобесие конечно , но вызывает уважение упорство людей в отстаивании своих взглядов.
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да просто беснуется масковский патрыорхат, даунихе нужно обьяснить что у неё клеймо с рождения, в свидетельстве о рождении стоит дата рождения, тоесть ей присвоили тот же номер, так шо выход один - повеситься.
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А вдруг в рай только по старым паспортам пускают? Мы же с Вами не в курсе
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таких идиотов из кацапского патрыархата и в ад не пустят, они там все чаны со смолой на металлоприемки посдают, бедных чертей стекломойным перегаром повыкуривают.
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а освятити))), скільки)))) потрібно той паспорт не пробували?!
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если уж очень верующие, то могли бы им по-старинке клеймо поставить
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Зачем им вообще паспорт? Цыгане без бумажек же живут?
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танец с бубном вокруг паспорта решит проблему.
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Представляете, какое упорство? Такие и на смерть пойдут... Как староверы себя когда-то в церквях сжигали... Трое верующих через Верховный Суд добились разрешения на получение вместо ID-карточек паспортов старого образца - Цензор.НЕТ 3675
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я думаю, что это путь нахождения прецедента. чтобы потом остальной быдломассе было что рассказывать.
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Ах мечты, мечты! Вот бы, действительно, они собрались в одном месте и 🔥 себя...
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Придурки. Когда старые паспорта вообще отменят, всё равно придётся карточки получать))
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Еще выдайте по ящику галоперидола этим дурачкам.

\\\\\\\"Только фашисты присваивали людям номера. Действия Государственной миграционной службы похожи на те, которые были осуждены Нюрнбергским трибуналом", - добавил еще один представитель апеллянта. Источник: https://censor.net.ua/n3087177\\\\\\\

Ну кто бы сомневался - совковая худоба комми-веруны. Муссолини то тут при чем? Таблетку "9г." этому быдлу)
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"Номера присваивают неопознанным трупам, узникам концлагерей и преступникам и нас, фактически приравнивают к этим категориям лиц"

А еще у Гитлера были усы, значит все усатые - это Гитлер!
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Дикуни.
В Польщі кожній людині, що зареєструвалася, присвоюється код PESEL. Він містить день, місяць, рік народження і ще деякі дані. Фактично це аналог ідентифікаційного коду. Завдяки цьому скрізь і всюди обробка документів громадянина іде швидше. В п'ятницю я пройшов медогляд. В реєстратурі сказав тільки PESEL, і через хвилину був у лікаря, здав аналізи, пройшов рентген. В понеділок на сайті лікарні ввів PESEL - і отримав всі аналізи. Швидко, просто, зручно.
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Дідипротіффошіздоффваівальниє прихажанє мацковскава сатанату не в курсі, що їхні омріяні паспорти "в відє кніжєчкі" мають номери?


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Еб...м Страдающим православием головного мозга нет покоя.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрое верующих через Верховный Суд добились разрешения на получение вместо ID-карточек паспортов старого образца
 
 
 
 
 
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