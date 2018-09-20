 Убийство Сармата: пятеро подозреваемых находятся под стражей, еще несколько человек, причастных к преступлению, задержаны, - Аброськин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Запорожской области, сегодня, 20 сентября, в помещении Главного управления Национальной полиции в Запорожской области первый заместитель председателя Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин провел рабочее совещание.
В совещании приняли участие глава полиции Запорожской области Сергей Комиссаров, представители оперативных служб и следственного подразделения, входящие в состав следственно-оперативной группы, которая занимается расследованием уголовного производства, открытого по факту убийства общественного активиста и участника АТО.
Правоохранители обсудили состояние расследования уголовного производства. На сегодняшний день уже задержаны 5 человек, причастных к совершению преступления. Последним из задержанных стал 38-летний житель Донецкой области. Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
"Кроме этого, полицейские задержали еще несколько лиц за другие тяжкие и особо тяжкие преступления, которые обоснованно подозреваются в причастности к совершению резонансного убийства. Как я и обещал женщине умершего, заказчики и организаторы убийства будут установлены, задержаны и привлечены к уголовной ответственности", - отметил Вячеслав Аброськин.
Напомним, 31 июля в Бердянске неизвестный выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.
Впоследствии полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве.
Бывший заместитель командира "Торнадо" Николай Цукур на своей странице в Facebook заявил, что задержанным по подозрению в убийстве Олешко в Бердянске оказался экс-боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин, уроженец Донецкой области. По словам Цукура, после отвода "Торнадо" из АТО Матюшин в дальнейшем перешел в полк "Азов".
Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал у себя в Facebook, что Олешко имел конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.
Петр Порошенко наградил полковника полиции Юрия Голубана орденом "За заслуги" ІІІ-й степени.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
"Бойцы возглавляемого Юрием Голубаном подразделения полиции длительное время участвуют в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой области. Сам полковник полиции Голубан служил в спецподразделениях МВД, СБУ, Министерства обороны Украины. В июле 2014 года с пенсии пошел добровольцем в зону АТО после начала агрессии РФ, служил в добровольческом батальоне "Киев-1". Юрий Голубан принимал участие в боевых действиях 2014-15 годов в Марьинке и Красногоровке, освобождал от боевиков Марьинку во время штурма врага 3-4 июня 2015 года. Принимал участие в освобождении здания Марьинского отделения милиции, где укрепились террористы. В составе своего подразделения неоднократно задерживал корректировщиков огня и вражеских разведчиков. Был ранен, в 2015 году перенес сложную операцию. С июня прошлого года возглавляет роту полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Донецкой области", - рассказали в Нацполиции.
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Согласно указу Президента Украины Петра Порошенко, командир роты полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Юрий Голубан награжден орденом "За заслуги" ІІІ-й степени - за весомый личный вклад в обеспечение правопорядка, защиту конституционных прав и свобод граждан, образцовое выполнение служебного долга и проявленное при этом мужество.
Напомним, ранее заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что участники блокады оккупированного Донбасса спровоцировали конфликт с полицией под Харьковом и на блокпосту возле Славянска (Донецкая область). В то же время командир роты специального назначения полиции Донецкой области Юрий Голубан утверждал, что народный депутат (внефракционный) Владимир Парасюк спровоцировал нападение участников блокады на сотрудников полиции под Славянском. Также, 15 марта представители правоохранителей зашли в сессионный зал и рассказали с трибуны Рады об инциденте на блокпосте под Славянском с нардепом Парасюком: "Парасюк держал одной рукой мандат, а другой рукой и ногой бил".
Ранее полиция начала расследовать конфликт с участием депутата Рады Парасюка на блокпосту в Славянске Донецкой области.
Вместе с тем, ранее нардеп (НФ) Антон Геращенко заявил, что его коллега по парламенту Игорь Луценко распространил недостоверную информацию о том, что сотрудник полиции Юрий Голубан, который участвовал в спецоперации по изъятии оружия у блокадников, ранее сотрудничал с боевиками.
Напомним, в понедельник, 13 марта, один из "редутов" блокады торговли с ОРДЛО на станции "Кривой Торец" был ликвидирован правоохранителями. Ранее нардеп от "Самопомочи" Семен Семенченко также сообщил об этом. Полиция обнародовала видеозапись изъятия оружия у участников блокады.
Как сообщалось, 2 февраля участники торговой блокады перекрыли железнодорожные пути возле Бахмута.
25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. Было заблокировано движение 12 поездов в количестве 700 вагонов. 16 февраля активисты заявили, что вслед за железной дорогой начали блокирование автомобильных дорог.
На сепаратистских сайтах 27 февраля было распространено совместное заявление главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР", в котором они требовали от Киева до 1 марта снять транспортную блокаду Донбасса, что, по их словам, противоречит Минским договоренностям. В случае, если их требование не будет выполнено, Александр Захарченко и Игорь Плотницкий угрожали взять под контроль предприятия, сохраняющие украинскую юрисдикцию.
1 марта главари террористической организации "ДНР" сообщили о введении "внешнего управления" на украинских предприятиях, находящихся в оккупированной части Донецкой области. В итоге, дочерние предприятие французской Air Liquide прекратило свою деятельность в оккупированном Енакиево, в связи с объявленной боевиками "национализацией".
Невже не зрозуміло, що слова "учасник АТО" нерівнозначні слову "порядна людина"? Так, 99,999% людей - громадяни і воїни. Але там трапляються і злочинці, і бандити, і шпигуни. І ті, хто планує проскочити у владу, щоб упірвати з корита. Вони просто маскуються, використовуючи для цього і АТО, і все, що завгодно.
Коли "АТОвці" вбивають не ворога - це не АТОвці, це звичайні замасковані формою бандити.