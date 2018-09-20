 Убийство Сармата: пятеро подозреваемых находятся под стражей, еще несколько человек, причастных к преступлению, задержаны, - Аброськин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Запорожской области, сегодня, 20 сентября, в помещении Главного управления Национальной полиции в Запорожской области первый заместитель председателя Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин провел рабочее совещание.

В совещании приняли участие глава полиции Запорожской области Сергей Комиссаров, представители оперативных служб и следственного подразделения, входящие в состав следственно-оперативной группы, которая занимается расследованием уголовного производства, открытого по факту убийства общественного активиста и участника АТО.

Правоохранители обсудили состояние расследования уголовного производства. На сегодняшний день уже задержаны 5 человек, причастных к совершению преступления. Последним из задержанных стал 38-летний житель Донецкой области. Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал подозреваемого в организации убийства ветерана АТО Олешко без определения размера залога, - Аброськин

"Кроме этого, полицейские задержали еще несколько лиц за другие тяжкие и особо тяжкие преступления, которые обоснованно подозреваются в причастности к совершению резонансного убийства. Как я и обещал женщине умершего, заказчики и организаторы убийства будут установлены, задержаны и привлечены к уголовной ответственности", - отметил Вячеслав Аброськин.

Напомним, 31 июля в Бердянске неизвестный выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

Впоследствии полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве.

Бывший заместитель командира "Торнадо" Николай Цукур на своей странице в Facebook заявил, что задержанным по подозрению в убийстве Олешко в Бердянске оказался экс-боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин, уроженец Донецкой области. По словам Цукура, после отвода "Торнадо" из АТО Матюшин в дальнейшем перешел в полк "Азов".

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал у себя в Facebook, что Олешко имел конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.