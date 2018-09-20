 Защита Кернеса просит Верховный Суд перенести слушание апелляции из Полтавы в другую область, чтобы договориться, - Геращенко. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщил в Facebook нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Когда не можешь договориться или надавить на честный суд - требуй перенести слушание дела в другой суд, где ты сможешь договориться. Похоже именно этим руководствуется сторона защиты Геннадия Кернеса, требуя от Верховного Суда перенести слушание апелляции ГПУ и стороны потерпевших из Полтавы в любую другую область Украины", - написал Геращенко, добавив, что аргументов и правовых оснований для переноса слушания в ходатайстве стороны защиты Кернеса нет.

Он также опубликовал текст ходатайства.







По мнению нардепа, вопрос о переносе дела Кернеса будет серьезным испытанием для обновленного Верховного Суда Украины.

"Уверен, что судьи Криминальной палаты Верховного Суда покажут свою приверженность справедливости и верховенству права и не будут идти на поводу у защиты Кернеса, несмотря на возможное политическое давление", - отметил он.

Геращенко напомнил, что заседание ВСУ по делу Кернеса состоится 24 сентября в 11:00 в Киеве по адресу ул. Пилипа Орлика, 4.

Напомним, Киевский районный суд Полтавы закрыл уголовное производство по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого. Всех троих обвиняли в пытках активистов Майдана в 2014 году. Судья пояснил, что решение было принято после того, как прокуроры семь раз подряд не явились в суд.

Как сообщалось, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина и Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

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2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 года ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

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