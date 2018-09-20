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Все про:трудовая миграция (160) заробитчане (260)

 Украинские трудовые мигранты не смогут получать пенсию, субсидию и оформить кредит в банке, - Институт демографии

Украинские трудовые мигранты теряют возможность получать пенсию, субсидию, пособие по безработице, возможность оформить кредит в банке.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, украинцы, которые регулярно уезжают на заработки, рискуют в какой-то момент остаться у разбитого корыта. Если нет стажа, на пенсию можно не рассчитывать.

Но и это не самое страшное. Как поясняют в Институте демографии и социальных исследований, из-за работы за границей заробитчане теряют свои семьи. Как пояснила исследователь института Лидия Ткаченко, мигранты месяцами не видятся со своими семьями, а дорога домой для них- - роскошь. "Люди могут не видится годами. И это приводит к тому, что брак превращается в дистанционный, связи ослабевают", - пояснила ученая.

Кроме того, жизнь в относительно богатой стране, где украинцы остаются низкооплачиваемыми рабочими, которые вынуждены тяжело работать, оставляет свой отпечаток и на психике человека. Это также приводит к психологическим проблемам, конфликтам в семьях. Чаще всего, поясняет Ткаченко, трудовые мигранты в принимающей стране живут в общежитиях без санитарных условий, вынуждены экономить на всем: еде, отдыхе, одежде.

Напомним, в Украине появилась онлайн-платформа, которая наглядно показывает масштабы трудовой миграции. Только с конца марта страну покинуло более 500 тыс. человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3087171
 
 
 Топ комментарии
 
Смешные страшилки. Посерьезней придумайте
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Наконец-то очередная страшилка про "ужасы трудовой миграции"...)))
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Логика у них конечно крутая - бросайте работу в европах и возвращайтесь в Украину за пособием по безработице...))) А у нас такое пособие вообще есть в принципе?
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меня когда сократили на работе, я пришел в ЦЗ, принес справку о ЗП, там стояла цыфирь 10 000 грн. Это доллар был по 5. На меня посмотрели с недоумением, назначили 900грн пособия и сказали их не беспокоить, т.к. работу с такой ЗП они мне не найдут.
Но, теперь все же по другому будет, создается "карьерный институт" и он все порешает😀
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Моей супруге вообще ничего не назначили. Благо сама нашла работу через неделю.
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Зрозуміло чого тебе скоротили, але дивує чого ти пішов в ЦЗ.
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Наконец-то очередная страшилка про "ужасы трудовой миграции"...)))
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Ужос! Всем пахать 35 лет до пенсии безвыездно!
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Это в каком законе записано, что сейчас на пенсию выходят со стажем 35 лет?

60 лет - 18 лет = 42 года...
42 - 25 = 17 лет гулял...
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В Польше 15 лет и пенсия есть, в Чехии - достаточно 5 лет стажа...
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минималка меньше пособия какого нибуть
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На сколько помню - у них всё завист от того - сколько работник отчислил денег...

В Украине
2 Апреля 2018, 14:43

"Украинцы, которые не заработали достаточное количество пенсионного стажа, получат "пенсию" в размере прожиточного минимума. Об этом в интервью "Сегодня" рассказал заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.
По его словам, ситуации, что человек останется вообще без средств к существованию, не будет."
https://www.segodnya.ua/economics/enews/nehvatka-stazha-lishaet-pensii-chto-budet-s-nerabotavshimi-ukraincami-1127330.html
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Поэтому вывод простой. Нужно закрепиться в Польше и перетаскивать туда свою семью. Так хоть у детей есть шанс пожить нормально, да и у родителей тоже.

Нельзя ездить на временные работы! Просто принять трудное решение и ставить себе цель получение иностранного гражданства.
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До чего же можно додуматься под флагом со знаком вопроса !!!

Ты частный дом без ухода, а следовательно, без работы в нём видел?
А государство без рабочих рук должно начать процветать - повышаться зарплаты, пенсии?
Может всё сразу - продать дом государство, прожрать деньги лет за пять? Кому ты нужен через пять лет, что ты умеешь делать (на чём ты это будешь делать, если даже умеешь), чтобы тебе платили зарплату о которой ты мечтаешь, чтобы она была ещё вчера?
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Слушай. Твои посты - это какой-то поток не сдерживаемого псевдо-сознания. Я часто даже не понимаю о чём ты пишешь - не понимаю с точки зрения русского языка. Страшно представить, что происходит в твоей голове.

Поэтому у меня просьба: не комментируй мои посты. Потому что твои сочинения - это что-то невероятное.
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Когда начнёшm понимать то, что ты сам пишешь, тогда и обращайся с просьбами.
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А есть какое-то социальное пособие по возрасту?
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если у вас старый холодильник и ободранная комната и нищие дети
(ибо право на это пособие рассматривают исходя из ваших материальных благ, приобретенных когда-то)
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трудовые мигранты в принимающей стране живут в общежитиях без санитарных условий, вынуждены экономить на всем: еде, отдыхе, одежде. Источник: https://censor.net.ua/n3087171

А не мигранты, живущие в своей квартире с АГВ или частном доме, кроме этого, вынуждены экономить еще и газ, эл. энергию, воду. Покупать лекарства только в самых крайних случаях, а не при первой необходимости та й такэ
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Я то с семьей снимаем квартиру отдельную, но знакомые в Польше живут и в общагах задрыпаных, и в квартирах по 6 человек в комнате + на кухне еще ктото спит, так что не медом по заграницам мазано
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зачем ты такое рассказываешь. Тут все уверены что в Польше всем раздают бесплатно жилье, карту поляка, зарплату 2000 евро и бабу.
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...вынуждены экономить на всем: еде, отдыхе, одежде.

Ясен пень. То ли дело в Украине Украинские трудовые мигранты не смогут получать пенсию, субсидию и оформить кредит в банке, - Институт демографии - Цензор.НЕТ 3614
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***
- ой вы слышали, у Кацмана трагедия... така трагедия!
- шо там?
- та....он выиграл 2 миллиона, и его лишили субсидии!!
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судя по тому, сколько они сюда переводят, - скорее они выдадут кредит банкам при желании, нежели наоборот...
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Они уже пенсию там заработают отработав 17 лет, которая в разы будет выше. А сюда приедут помирать.
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Даже за 10 лет работы в Польше Украинец получит сокращённую пенсию, которая В РАЗЫ больше той, что украинец получит в Украине отпахав 35 лет!!!
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украинец заработает пенсию в Польше если работает официально на долгосрочном контракте. А таких украинцев не больше 20%. Остальные 80% работают либо по схеме 180\180 либо вообще неофициально. И получат они не пенсию а хрен без соли что в Польше что в Украине.
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Зато могут получить право жить в стране, где работают и наплевать окончательно на державу, которая только пародирует государственность.
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смешные страшилки от соевых Украинские трудовые мигранты не смогут получать пенсию, субсидию и оформить кредит в банке, - Институт демографии - Цензор.НЕТ 419... пропахать всю жизнь за копейки , и потом попучать пенсию за которую не можно прожить? Брать кредиты под заоблачные проценты? Про работая 10-15 лет трудовой мигрант ,купит или построит дом ,купит машину ,поможет детям ..положит оставшуюся денюшку на проценты и за них будет припеваючи жить , и в сраце ему ваша пенсия и кредиты!!!
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Украинские рабы (граждане, работающие в своей стране за копейки на государство-паразит) теряют возможность получать пенсию, субсидию, пособие по безработице, возможность оформить кредит в банке.
Так, украинцы, работающие в своей стране, рискуют в какой-то момент остаться у разбитого корыта. Если нет стажа , на пенсию можно не рассчитывать (1452 грн).
Но и это не самое страшное. Как поясняют в Институте демографии и социальных исследований, из-за работы в Украине украинцы теряют свои семьи. Как пояснила исследователь института Лидия Ткаченко, украинцы месяцами пытаются разобраться со своими семьями, а нормальная еда, одежда, отдых - роскошь. "Люди не находят решение проблем годами. И это приводит к тому, что брак превращается в выживание, связи ослабевают", - пояснила ученая.
Кроме того, жизнь в относительно богатой стране (Ахметов, Поршенко, Фирташ и т.п), где украинцы остаются низкооплачиваемыми рабочими, которые вынуждены тяжело работать, оставляет свой отпечаток и на психике человека. Это также приводит к психологическим проблемам, конфликтам в семьях. Чаще всего, поясняет Ткаченко, украинцы в своей стране живут в съемных квартирах без санитарных условий, вынуждены экономить на всем: еде, отдыхе, одежде. Источник: Хватит врать!
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Хоть бы уже молчали, а не выдавали нагора такие высеры из раздела аля "промышленность капиталистов в упадке, а в СССР рабочие живут лучше всех". Сначала такие статейки были смешные,а теперь вызывают только злость
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А что сделал негарант Конституции с Гно..маном чтоб сберечь трудовые ресурсы. Хотелось бы знать какие зарплаты на предприятиях какими они владеют. Людей довели до того, что они отказываются от такой пенсии и др., а банки, если не дураки, могут отследить перечисления денег и дать кредит. При таких ценах и тарифах до жопы такая пенсия! Да и еще надо суметь дожить до нее! Украинские трудовые мигранты не смогут получать пенсию, субсидию и оформить кредит в банке, - Институт демографии - Цензор.НЕТ 1669
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А "політичні мігранти" (міжпартійні, міжблокові, між-палатні №№6,7,8...) теж залишаться без пенсій, субсидій...?
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А їм потрібна та ганебна субсидія чи кредити? У соєвих мізки запливли жиром. Там після отримання угорського паспорта заробітчани будуть брати кредити в угорському банку))
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Токо не говори соевым, что в Европе дают кредиты под 5 (пять) процентов!!!! )))
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Смешные клоуны!
Жизнь в богатой стране оставляет неизгладимый отпечаток...
А как же вы живёте на Мальдивах, в Панаме, в Испании, в Англии? Или на вас тоже "лежит неизгладимый отпечаток" ???
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А зачем им субсидии и пособие по безработице, если за границей они зарабатывают нормально? Что-то не понял логики.
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Ну, я уже на пенсии но, вынужден работать. Потому, что прожить на эту пенсию теоритически не возможно.
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а для тебя секрет, что куча украинских заробитчан оформлены как безработные в Украине и получают субсидию?
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На бирже можно стоять только полгода и являться лично довольно часто, с Польши не накатаешься.
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А те, что в Украине останутся до пенсии доживут? Українські трудові мігранти не зможуть отримувати пенсію, субсидію та оформити кредит у банку, - Інститут демографії - Цензор.НЕТ 9370
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Жити по...старому - новый лозунг барыги
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Классная пенсия 50 долларов.Для этого стоит жить и работать на нее в процветающей Украине.
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По моему Украинцы нашли выход из кризиса.
К сожалению - через границу...
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да кто ж знает что будет в Украине через 20, 30, 40 лет? А люди хотят нормально жить сегодня!
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Украинцы голосовую ногами против жизни по новому, по версии президента Порошенко? А как же идеалы майдана?
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О как, заробитчане без пенсии, а "ополченцы" Донбасса с пенсией.
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...не в бровь ваш коммент, а в оба глаза сразу.
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Украина - это европейский чемпион по глупости и по аморальности.
Какие перспективы для человека в Украине? Допустим он всё и все хотелки заплатит ворам и совковым дегенератам во власти. Что в замен? "Повышенная" пенсия аж в 50-60 долларов. Если украинец проживёт на пенсии после 65 лет ещё 20 лет, то моральные уроды выдадут ему на руки аж! 13-15 тысяч долларов за все годы.
При этом моральные уроды без намёка на совесть заставят украинца унижаться за получение субсидии, без которой тот обречён на голодную смерть. Ведь сумма коммунальных платежей в разы!!! превышает пенсию.
А если пенсионер не получит субсидию и гарантировано влезет в долги, то тут к нему в гости наведуются частные исполнители, которых заблаговременно воры создали.
В Украине уже более 40 млрд гривен задолженности украинцев за коммунальные. Во сколько раз они увеличатся после этой зимы в результате новых цен на газ и в результате массовых отказов в субсидиях?
Вся запредельная аморальность совкового государства Украина отчетлива видна с позиции, что государственная пенсия априори, по умолчанию должна быть выше в несколько раз всех государственных коммунальных платежей.
В том виде, в котором этот процесс реализован в Украине - это чистый грабёж. Это же дикость запредельная!
Нормальный человек из этого воровского беспредела и совкового дурдома может только хотеть сбежать в цивилизованный мир и заработать там 13-15 тысяч долларов за несколько месяцев. Дальше в украинский дурдом захочет возвращаться только полный олигофрен.
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25 років (мінімум) працювати за 250$, щоб отримати пенсію 50$?
Якби була можливсіть відмовитись від пенсії, але й страхові внески не платити, ех...
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Ха,ха,ха..за год в Германии заработала столько что за десять лет в Украине не смогла при том что здесь цены ниже на все. Сами пашите за копейки. А пенсию вашу в 50 евро засуньте себе в одно место.
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Різниця в оплаті праці в 5-10 разів , в порівнянні з країнами ЄС . Тут треба срочно починати платити чесні зарплати , хоча б як в Польщі . Бо люди будуть не тільки продовжувати втікати за кордон, а й з переляку не повертатимуться . Особливо молодь .
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Они вообще в курсе что те кому сейчас 30-50, самые опытные и трудоспособные, имеющие разрыв стажа 7+, а он был у многих, уже лишены пенсий по стажу. Кому эти страшилки?
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Ну, зарабатывая в Европе и откладывая там на депозит можно потом очень даже неплохо жить в Украине на проценты вместо пенсии. Хотя, проработав там два десятка лет зачем ехать сюда я не знаю. В пятницу слышал на родительском, что в классе не хватает двух детей, которые уехали с родителями в европы. Так, что вопрос целостности семей уже тоже потехоньку решается.
Меня сегодня больше интересует другое. Пришло время, когда торговля стала безналичной и уже даже на базарах становится возможным платить через QR-код банковским приложением. Каждый желающий сегодня может оформить счёт в некоторых зарубежных банках и вполне таки возможно, что скоро граждане будут расчитыватся друг с дружкой таким путём и тогда не только эмигрирует трудовой ресурс но, и бизнес. Что на мой взгляд не так уж и плохо учитывая предстоящие выплаты по репарациям Поценюка.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинские трудовые мигранты не смогут получать пенсию, субсидию и оформить кредит в банке, - Институт демографии
 
 
 
 
 
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