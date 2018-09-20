 Украинские трудовые мигранты не смогут получать пенсию, субсидию и оформить кредит в банке, - Институт демографии

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, украинцы, которые регулярно уезжают на заработки, рискуют в какой-то момент остаться у разбитого корыта. Если нет стажа, на пенсию можно не рассчитывать.
Но и это не самое страшное. Как поясняют в Институте демографии и социальных исследований, из-за работы за границей заробитчане теряют свои семьи. Как пояснила исследователь института Лидия Ткаченко, мигранты месяцами не видятся со своими семьями, а дорога домой для них- - роскошь. "Люди могут не видится годами. И это приводит к тому, что брак превращается в дистанционный, связи ослабевают", - пояснила ученая.
Кроме того, жизнь в относительно богатой стране, где украинцы остаются низкооплачиваемыми рабочими, которые вынуждены тяжело работать, оставляет свой отпечаток и на психике человека. Это также приводит к психологическим проблемам, конфликтам в семьях. Чаще всего, поясняет Ткаченко, трудовые мигранты в принимающей стране живут в общежитиях без санитарных условий, вынуждены экономить на всем: еде, отдыхе, одежде.
Напомним, в Украине появилась онлайн-платформа, которая наглядно показывает масштабы трудовой миграции. Только с конца марта страну покинуло более 500 тыс. человек.
Но, теперь все же по другому будет, создается "карьерный институт" и он все порешает😀
60 лет - 18 лет = 42 года...
42 - 25 = 17 лет гулял...
В Украине
2 Апреля 2018, 14:43
"Украинцы, которые не заработали достаточное количество пенсионного стажа, получат "пенсию" в размере прожиточного минимума. Об этом в интервью "Сегодня" рассказал заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.
По его словам, ситуации, что человек останется вообще без средств к существованию, не будет."
https://www.segodnya.ua/economics/enews/nehvatka-stazha-lishaet-pensii-chto-budet-s-nerabotavshimi-ukraincami-1127330.html
Нельзя ездить на временные работы! Просто принять трудное решение и ставить себе цель получение иностранного гражданства.
Ты частный дом без ухода, а следовательно, без работы в нём видел?
А государство без рабочих рук должно начать процветать - повышаться зарплаты, пенсии?
Может всё сразу - продать
домгосударство, прожрать деньги лет за пять? Кому ты нужен через пять лет, что ты умеешь делать (на чём ты это будешь делать, если даже умеешь), чтобы тебе платили зарплату о которой ты мечтаешь, чтобы она была ещё вчера?
Поэтому у меня просьба: не комментируй мои посты. Потому что твои сочинения - это что-то невероятное.
(ибо право на это пособие рассматривают исходя из ваших материальных благ, приобретенных когда-то)
А не мигранты, живущие в своей квартире с АГВ или частном доме, кроме этого, вынуждены экономить еще и газ, эл. энергию, воду. Покупать лекарства только в самых крайних случаях, а не при первой необходимости та й такэ
Ясен пень. То ли дело в Украине
- ой вы слышали, у Кацмана трагедия... така трагедия!
- шо там?
- та....он выиграл 2 миллиона, и его лишили субсидии!!
Так, украинцы, работающие в своей стране, рискуют в какой-то момент остаться у разбитого корыта. Если нет стажа , на пенсию можно не рассчитывать (1452 грн).
Но и это не самое страшное. Как поясняют в Институте демографии и социальных исследований, из-за работы в Украине украинцы теряют свои семьи. Как пояснила исследователь института Лидия Ткаченко, украинцы месяцами пытаются разобраться со своими семьями, а нормальная еда, одежда, отдых - роскошь. "Люди не находят решение проблем годами. И это приводит к тому, что брак превращается в выживание, связи ослабевают", - пояснила ученая.
Кроме того, жизнь в относительно богатой стране (Ахметов, Поршенко, Фирташ и т.п), где украинцы остаются низкооплачиваемыми рабочими, которые вынуждены тяжело работать, оставляет свой отпечаток и на психике человека. Это также приводит к психологическим проблемам, конфликтам в семьях. Чаще всего, поясняет Ткаченко, украинцы в своей стране живут в съемных квартирах без санитарных условий, вынуждены экономить на всем: еде, отдыхе, одежде. Источник: Хватит врать!
Жизнь в богатой стране оставляет неизгладимый отпечаток...
А как же вы живёте на Мальдивах, в Панаме, в Испании, в Англии? Или на вас тоже "лежит неизгладимый отпечаток" ???
К сожалению - через границу...
Какие перспективы для человека в Украине? Допустим он всё и все хотелки заплатит ворам и совковым дегенератам во власти. Что в замен? "Повышенная" пенсия аж в 50-60 долларов. Если украинец проживёт на пенсии после 65 лет ещё 20 лет, то моральные уроды выдадут ему на руки аж! 13-15 тысяч долларов за все годы.
При этом моральные уроды без намёка на совесть заставят украинца унижаться за получение субсидии, без которой тот обречён на голодную смерть. Ведь сумма коммунальных платежей в разы!!! превышает пенсию.
А если пенсионер не получит субсидию и гарантировано влезет в долги, то тут к нему в гости наведуются частные исполнители, которых заблаговременно воры создали.
В Украине уже более 40 млрд гривен задолженности украинцев за коммунальные. Во сколько раз они увеличатся после этой зимы в результате новых цен на газ и в результате массовых отказов в субсидиях?
Вся запредельная аморальность совкового государства Украина отчетлива видна с позиции, что государственная пенсия априори, по умолчанию должна быть выше в несколько раз всех государственных коммунальных платежей.
В том виде, в котором этот процесс реализован в Украине - это чистый грабёж. Это же дикость запредельная!
Нормальный человек из этого воровского беспредела и совкового дурдома может только хотеть сбежать в цивилизованный мир и заработать там 13-15 тысяч долларов за несколько месяцев. Дальше в украинский дурдом захочет возвращаться только полный олигофрен.
Якби була можливсіть відмовитись від пенсії, але й страхові внески не платити, ех...
Меня сегодня больше интересует другое. Пришло время, когда торговля стала безналичной и уже даже на базарах становится возможным платить через QR-код банковским приложением. Каждый желающий сегодня может оформить счёт в некоторых зарубежных банках и вполне таки возможно, что скоро граждане будут расчитыватся друг с дружкой таким путём и тогда не только эмигрирует трудовой ресурс но, и бизнес. Что на мой взгляд не так уж и плохо учитывая предстоящие выплаты по репарациям Поценюка.