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 Вакантное место, которое останется после обновления состава ЦИК, будет квотой "Оппоблока", - Ирина Луценко

Вакантное место в составе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после назначения 14 новых членов, останется за фракцией "Оппозиционного блока", отмечает представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Единственная фракция, которая не соглашалась на присутствие лишь одного члена, а хотела двоих – это "Оппозиционный блок". Прогнозируемо, наверное, это будет кандидатура от "Оппозиционного блока", - сказала она, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада увеличила количественный состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов. Перед этим президент Украины Петр Порошенко рекомендовал 14 кандидатур на 13 мест в ЦИК.

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Источник: https://censor.net.ua/n3087170
 
 
 Топ комментарии
 
тебя мы тоже когда-то на цепь посадим!!!
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ну так бы сразу и говорила.
пацанам медведчука.
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наши власти привыкли что, если закон немогут/нехотят исполнить то его меняют или игнорируют.
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тебя мы тоже когда-то на цепь посадим!!!
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никого ты не посадишь!! 25 лет беспредела в стране, расскажи ка кто сидит?!! а с чего ты решил что эти будут сидеть? что такого поменялось!!
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Кое что поменялось. - Мы с вами об этом говорим.
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та прям, как будто я все эти 25 лет не тут жил!! все 25 лет люди говорили типа "ниче ниче мы вам покажем", а когда начинались майданы и были там люди которые предлагали просто взять и вешать вешать вешать!!... в ответ это провокация мы их будем судит.... ну а что было после майданов я думаю вы в курсе!! так что я не вижу причин что счас будет по другому!! все кто страну грабил 25 спокойно с награбленым отплывали на запасные аэродромы!!
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такими бедными и такими злыми, мы по-моему еще не были))))
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дело не в злости, дело в том что люди не хотят брать ответсвеность в свои руки, люди ищут того кто всю грязную работу сделает за них!! и лично я не вижу чтобы это поменялось, как не хотели люди мараться за своё будущее так и счас не хотят!! ждут что кто то придет и все дерьмо место них вынесет!!
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ну так бы сразу и говорила.
пацанам медведчука.
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наши власти привыкли что, если закон немогут/нехотят исполнить то его меняют или игнорируют.
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Хуле, коллег по коалиции нельзя обделять, только эти и остались...
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Почему я снова должен слышать про жопоблок ?
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ПОПа протащит 13 из 17...
Так шо Батя-2 нам гарантирован от гаранта)))
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другие не кощерно-панамские Вакантне місце, яке залишиться після оновлення складу ЦВК, буде квотою "Опоблоку", - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 7257
баба 3 тысячелетия сказала - всем смирно и исполнять
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Они доиграются , а народу опять разгребать .
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Наблюдателя с ЕС,або США запросите.Мюллера наприклад

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Сказали бы уже кто будет президентом.Чего людей мучить и деньги зря тратить на проведения выборов.Или главное сам процесс.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВакантное место, которое останется после обновления состава ЦИК, будет квотой "Оппоблока", - Ирина Луценко
 
 
 
 
 
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