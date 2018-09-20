 Вакантное место, которое останется после обновления состава ЦИК, будет квотой "Оппоблока", - Ирина Луценко

"Единственная фракция, которая не соглашалась на присутствие лишь одного члена, а хотела двоих – это "Оппозиционный блок". Прогнозируемо, наверное, это будет кандидатура от "Оппозиционного блока", - сказала она, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада увеличила количественный состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов. Перед этим президент Украины Петр Порошенко рекомендовал 14 кандидатур на 13 мест в ЦИК.

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