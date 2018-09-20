 НАБУ потеряло iPhone, изъятый при одном из обысков по "газовому делу" Онищенко

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление Соломенского суда от 12 сентября, передает Цензор.НЕТ.

Производство № 52018000000000785 зарегистрировано 14 августа 2018 по ч.1 ст.367 УК - служебная халатность. 16 февраля 2017 в рамках расследования так называемого "газового дела" (№ 52015000000000002) НАБУ провело обыск в квартире по месту жительства. В квартире изъят "iPhone 6S" белого цвета, который упаковали в сейф-пакет и, согласно показаниям одного из детективов, оставили в служебном кабинете НАБУ, где работали основные следственные группы.

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Но в служебной записке и.о. руководителя Первого подразделения детективов Главного подразделения детективов Национального бюро Нестерцова А.Е. от 26.07.2018р. говорится, что этот мобильный телефон к детективам не поступал и среди осмотренных с участием специалиста вещей не значится.

Управление внутреннего контроля НАБУ выясняет местонахождение телефона и возможно его использование другими лицами.

Единственным идентифицирующим признаком изъятого мобильного телефона, на который указал детектив Брушко С.М. во время составления протокола обыска от 16.02.2017 г., является SIM-карта оператора мобильной связи "Киевстар".

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НАБУ получило временный доступ к информации оператора "Киевстар" относительно IMEI терминалов, которым пользовался владелец вышеупомянутого номера мобильного с 01.01.2017 г. по 16.02.2017 г.

После этого детективы получили доступ к информации о дальнейших услугах полученных абонентом за период с 16.02.2017 г. по 05.09.2018 г.

Напомним, ранее беглый народный депутат Александр Онищенко опубликовал запись, на которой якобы зафиксированы его тайные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.

В Администрации Президента данную запись назвали фейком. Ранее Петр Порошенко заявлял, что "пленки Онищенко" не слушал, порекомендовав беглому нардепу обратиться с ними в НАБУ.

16 марта 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.

После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко, а директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.

16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.

НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа в размере более 1,6 млрд, вследствие чего ПАО "Укргаздобыча" нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн. В общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе народный депутат Украины Александр Онищенко находятся в розыске. 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлено в суд, из них по 7 лицам вступил в законную силу обвинительный приговор.

13 ноября Онищенко сообщил некоторым СМИ, что суд в Испании отказался экстрадировать его в Украину. Вместе с тем, беглый нардеп отказался обнародовать копию решения суда. В НАБУ сообщили, что не получали из Испании официальных документов об отказе в экстрадиции.

18 декабря суд разрешил проводить специальное досудебное расследование в отношении народного депутата Александра Онищенко и пятерых его сообщников.