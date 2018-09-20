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 НАБУ потеряло iPhone, изъятый при одном из обысков по "газовому делу" Онищенко

Управление внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро расследует служебную халатность работников Бюро.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление Соломенского суда от 12 сентября, передает Цензор.НЕТ.

Производство № 52018000000000785 зарегистрировано 14 августа 2018 по ч.1 ст.367 УК - служебная халатность. 16 февраля 2017 в рамках расследования так называемого "газового дела" (№ 52015000000000002) НАБУ провело обыск в квартире по месту жительства. В квартире изъят "iPhone 6S" белого цвета, который упаковали в сейф-пакет и, согласно показаниям одного из детективов, оставили в служебном кабинете НАБУ, где работали основные следственные группы.

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Но в служебной записке и.о. руководителя Первого подразделения детективов Главного подразделения детективов Национального бюро Нестерцова А.Е. от 26.07.2018р. говорится, что этот мобильный телефон к детективам не поступал и среди осмотренных с участием специалиста вещей не значится.

Управление внутреннего контроля НАБУ выясняет местонахождение телефона и возможно его использование другими лицами.

Единственным идентифицирующим признаком изъятого мобильного телефона, на который указал детектив Брушко С.М. во время составления протокола обыска от 16.02.2017 г., является SIM-карта оператора мобильной связи "Киевстар".

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НАБУ получило временный доступ к информации оператора "Киевстар" относительно IMEI терминалов, которым пользовался владелец вышеупомянутого номера мобильного с 01.01.2017 г. по 16.02.2017 г.

После этого детективы получили доступ к информации о дальнейших услугах полученных абонентом за период с 16.02.2017 г. по 05.09.2018 г.

Напомним, ранее беглый народный депутат Александр Онищенко опубликовал запись, на которой якобы зафиксированы его тайные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.

В Администрации Президента данную запись назвали фейком. Ранее Петр Порошенко заявлял, что "пленки Онищенко" не слушал, порекомендовав беглому нардепу обратиться с ними в НАБУ.

16 марта 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.

После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко, а директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.

16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.

НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа в размере более 1,6 млрд, вследствие чего ПАО "Укргаздобыча" нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн. В общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе народный депутат Украины Александр Онищенко находятся в розыске. 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлено в суд, из них по 7 лицам вступил в законную силу обвинительный приговор.

13 ноября Онищенко сообщил некоторым СМИ, что суд в Испании отказался экстрадировать его в Украину. Вместе с тем, беглый нардеп отказался обнародовать копию решения суда. В НАБУ сообщили, что не получали из Испании официальных документов об отказе в экстрадиции.

18 декабря суд разрешил проводить специальное досудебное расследование в отношении народного депутата Александра Онищенко и пятерых его сообщников.

Источник: https://censor.net.ua/n3087167
 
 
 Топ комментарии
 
Ага, потеряло, ищи в кармане у Сытника или на радиорынке.
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Вспомнилось куда делся iPhone: НАБУ потеряло "iPhone", изъятый при одном из обыском по "газовому делу" Онищенко - Цензор.НЕТ 5583

"Пригласила как-то Наташа Ростова к себе в гости полк гусар. Полковник гусарам говорит:
- Господа гусары, хозяйка - дама утонченная, посему прошу в гостях площадными словами не выражаться и пошлостей не говорить!
Вечер, сидят за столом, висит гнетущая тишина. Наташа пытается разговорить гостей:
- Господа, представляете какой конфуз! Заказала для сегодняшнего вечера свечи, вставила их в люстру, во все подсвечники - и одна лишняя осталась! Куда ее засунуть - ума не приложу…
Тут полковник вскакивает с места:
- Ржевский, молчать!"
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см ниже
и шо он там делал в этих меряниях пиписками
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Ага, потеряло, ищи в кармане у Сытника или на радиорынке.
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При их зарплате - да вы батенька бредите!
Его стоимость 500 уе !
Из за этого терять такую работу?
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"Халатник" вже забезпечив себе на все життя!
Вас ще дивує чому "...он нє сідіт"?
Тому давайте не будемо кидатися камінняс, боротьба з корупцією справа значно складніша і триваліша ніж бульшіть тут собі уявляє.
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ну... и нашелся айфонфик? что-то не понятно из статьи...
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см ниже
и шо он там делал в этих меряниях пиписками
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на рынке его уже продали и снова купили и снова продали но дороже
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Вспомнилось куда делся iPhone: НАБУ потеряло "iPhone", изъятый при одном из обыском по "газовому делу" Онищенко - Цензор.НЕТ 5583

"Пригласила как-то Наташа Ростова к себе в гости полк гусар. Полковник гусарам говорит:
- Господа гусары, хозяйка - дама утонченная, посему прошу в гостях площадными словами не выражаться и пошлостей не говорить!
Вечер, сидят за столом, висит гнетущая тишина. Наташа пытается разговорить гостей:
- Господа, представляете какой конфуз! Заказала для сегодняшнего вечера свечи, вставила их в люстру, во все подсвечники - и одна лишняя осталась! Куда ее засунуть - ума не приложу…
Тут полковник вскакивает с места:
- Ржевский, молчать!"
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НАБУ опять обСытнились!.. ну бляха муха! ну как так можно?!
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ага, потеряли...кто-то пользовался до 05.09.В личную переписку журналистов влазите, а тут вещдок по серьезному делу найти не могут.
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Iphone is apsent! Чого немає, того немає. Ну і Онищенко..гуляє. Цікава тільки ціна !його..."свободи"! Життя по новому продовжується...
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Напоминаю
https://korrespondent.net/kyiv/3410994-v-ohrablenyy-kyevskoho-yuvelyrnoho-mahazyna-podozrevauit-prokurora-y-sledovatelei

На 2 ляма по курсу 14 го сколько айфонов купить можно?
Я не оправдываю, но и "НОВОСТЬ" делать не надо!
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Бажаю НАБУ згубити голову, бо совість вони вже згубили
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"Это просто какой-то позор" (с) М. Булгаков, "Собачье сердце".
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Если есть паспорт на него с указанием имея, то можно легко обнаружить по его включению.
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НАБУ за время своего существования не создало себе истории с качественно расследованными делами, но вот историй с лажаловом-хоть отбавляй!
Такое впечатление, что мальчики заигрались в "крутых пацанов".
И что характерно, ведь, и по жопе шее им дать не кому...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ потеряло iPhone, изъятый при одном из обысков по "газовому делу" Онищенко
 
 
 
 
 
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