 В Украине в очередной раз масштабно отметят Праздник благодарения

Организаторы сообщили, что в рамках Праздника благодарения пройдет фестиваль PODYAKA FEST, локации которого расположатся на Крещатике от улицы Б. Хмельницкого до улицы Городецкого и будут работать в течение дня с 11:00 до 22:00.

Во время праздника участников ожидает шоу всемирно известной команды скейтбордистов из США, выступления байкеров, концертная программа, спортивные соревнования, фестиваль уличной еды, креативные фотозоны, розыгрыши подарков и многое другое.

Дневная программа завершится флешмобом, во время которого тысячи украинцев вдоль Крещатика будут разворачивать флаг с установлением рекорда самого длинного флага в Украине (длина - 250 метров, ширина - 6 метров).

Кульминацией празднования станет вечерний Гала-концерт, хедлайнерами которого станут голливудский актер Стивен Болдуин, чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо, мотивационный спикер Ник Холл и экс-солист группы Delirious Мартин Смит. В конце концерта состоится молитва благодарности за Украину.

Такое масштабное празднование Дня благодарения состоится в Украине во второй раз. В 2017 году на День благодарения в Киев был приглашен легендарный мотивационный спикер Ник Вуйчич – человек без рук и ног. Тогда его выступление собрало на Крещатике несколько сотен тысяч гостей, а благодаря прямой трансляции мероприятие смогли посмотреть миллионы зрителей по всему миру.

Справка

Праздник благодарения имеет христианские корни и распространено во многих странах.

В Украине он больше известен как праздник Жатвы и урожая, его несколько столетий празднуют особенно в сельской местности. Национальных масштабов он начал приобретать после Революции Достоинства. День благодарения распространен во многих странах, но наибольшую популярность он получил в Европе и в Соединенных Штатах Америки.