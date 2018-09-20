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Все про:Киев (16489) фестиваль (239) Ник Вуйчич (6)

 В Украине в очередной раз масштабно отметят Праздник благодарения

23 сентября в Киеве в очередной раз будет отмечаться Праздник благодарения, который по прогнозам посетят более ста тысяч человек! Жители и гости Киева соберутся на главной площади столицы, чтобы поблагодарить Бога за свою страну, за семью, за урожай.

Организаторы сообщили, что в рамках Праздника благодарения пройдет фестиваль PODYAKA FEST, локации которого расположатся на Крещатике от улицы Б. Хмельницкого до улицы Городецкого и будут работать в течение дня с 11:00 до 22:00.

Во время праздника участников ожидает шоу всемирно известной команды скейтбордистов из США, выступления байкеров, концертная программа, спортивные соревнования, фестиваль уличной еды, креативные фотозоны, розыгрыши подарков и многое другое.

Дневная программа завершится флешмобом, во время которого тысячи украинцев вдоль Крещатика будут разворачивать флаг с установлением рекорда самого длинного флага в Украине (длина - 250 метров, ширина - 6 метров).

Кульминацией празднования станет вечерний Гала-концерт, хедлайнерами которого станут голливудский актер Стивен Болдуин, чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо, мотивационный спикер Ник Холл и экс-солист группы Delirious Мартин Смит. В конце концерта состоится молитва благодарности за Украину.

Такое масштабное празднование Дня благодарения состоится в Украине во второй раз. В 2017 году на День благодарения в Киев был приглашен легендарный мотивационный спикер Ник Вуйчич – человек без рук и ног. Тогда его выступление собрало на Крещатике несколько сотен тысяч гостей, а благодаря прямой трансляции мероприятие смогли посмотреть миллионы зрителей по всему миру.

Справка

Праздник благодарения имеет христианские корни и распространено во многих странах.

В Украине он больше известен как праздник Жатвы и урожая, его несколько столетий празднуют особенно в сельской местности. Национальных масштабов он начал приобретать после Революции Достоинства. День благодарения распространен во многих странах, но наибольшую популярность он получил в Европе и в Соединенных Штатах Америки.

Источник: https://censor.net.ua/n3087161
 
   
 Топ комментарии
 
Праздновать будем, когда Порошенко на выборах прогоним.
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Не припишут. Сейчас все бывшие коммунисты и комсюки в набожных перекрасились. Один, у которого морда, как жопа, даже целый пастор..
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Та ему брехать, шо 5-ти копейкам с горы котиться. В Україні вчергове масштабно відзначать Свято подяки - Цензор.НЕТ 5042
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Это шо за новье?
Ну в США я слышал.... Там благодарят индейцев за жратву и помощь?
А можно так -
Вместо пустого и бесполезного праздника, деньги на него были переведены раненым АТО цам.
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Они не индейцев благодарят, а первых поселенцев (пионеров), которые действительно были спасены индейцами от голода, а потом благополучно отжали у индейцев земельку, а самих индейцев утилизовали. Почти утилизовали. В Украине в очередной раз масштабно отметят Праздник благодарения - Цензор.НЕТ 2999
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Не индейцев.. индейку.. А потом жарят её и едят.. Но сначала благодарят
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Праздновать будем, когда Порошенко на выборах прогоним.
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ПЦ нэзалэжнисть... В Украине в очередной раз масштабно отметят Праздник благодарения - Цензор.НЕТ 899
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А ти не смійся. В давнину слов'яни відзначали Свято жнив, Обжинки, його святкували по закінченню збору врожаю. Святу жнив в Україні вже майже 100 років. На жаль, ця традиція з роками загубилась.
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Ну так пусть в США свято жнив отмечают. Мы друзи чы нэ друзи?
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..Скажите мне, какие в этой стране праздники, и я скажу вам, как называется этот концлагерь
Честно говоря, я раньше как-то не сильно задумывался - ну есть в России всякие дебильные дни, типа там "День мента" или "День работника министерства внутренних дел" - не помню как он правильно называется. Ну и ладно. А тут бац, не успел отгреметь у меня в телевизоре концерт ко дню МВД, как раз - и концерт на "День следака". Че за на? Уже-ж был типа их день, теперь опять? Стал разбираться. И вот что оказалось. Мама дорогая! Перечисляю (в календарной последовательности):
"День работников прокуратуры".
"День образования Следственного комитета".
"День транспортной полиции".
"День сил специальных операций в России".
"День эксперта-криминалиста МВД России".
"День работников органов наркоконтроля Россиии".
"День работников уголовно-исполнительной системы".
"День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел".
"День войск национальной гвардии России".
"День работников следственных органов МВД России" (второй раз что ли?!)
"День ветеранов (сука, ветеранам у них отдельный день. Хули тогда их на все концерты приглашают?) органов внутренних дел и внутренних войск МВД России".
"День образования спец частей Внутренних войск МВД России".
"День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России".
"День охранно-конвойной службы России".
"Всероссийский день посадки... леса". (А, это не то).
"День пограничника".
"День ветеранов таможенной службы России".
"День образования полиции России". (Ах вы ж хитрожопые...)
"День работника миграционной службы России".
"День кинологических подразделений МВД России".
"День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы министерства юстиции России".
"День ГАИ России (День ГИБДД МВД РФ)" (Почему совместили? Надо было отдельно день образования ГАИ, образования ДПС, образования ГИБДД. а потом день ветеранов всего этого, но по отдельности).
"День сотрудника органов следствия РФ". (Это уже кажется третий).
"День речной полиции". (Ааааааа... А морской? Будет день морской полиции? Ну пожалуйста, пожалуйста, пусть он будет...)
"День Службы специальной связи и информации ФСО России".
"День патрульно-постовой службы полиции МВД России".
"День ОМОН в России".
"День работников уголовного розыска России".
"День образования штабных подразделений МВД Россиии". (Бляааа. Пожалейте).
"День таможенника Российской Федерации". (А я уже начал беспокоиться - день ветеранов таможни то уже был. Будет ли день "образования штаба таможенников"? Я волнуюсь).
"День работника вневедомственной охраны Росгвардии". (Кстати, день работника частных охранных предприятий тоже был. Но я его не упомянул - постеснялся).
"День работников СИЗО и тюрем в России". (Плачу от умиления).
"День судебного пристава в России".
"День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России". (Странно, почему решили совместить?)
"День сотрудника органов внутренних дел РФ". (АДАЭЕТАГА БЫЛИ ХТОООО???!!!)
"День специалиста по безопасности в России" (Цитата: "День специалиста по безопасности - праздник, широко отмечаемый всеми профессионалами служб создания и поддержания безопасности в широком смысле этого слова. Другими словами - сегодня можно поздравлять всех специалистов, связавших свою судьбу с этой нелегкой профессией". Вы поняли? Еще один день, когда они все вместе могут полирнуть!)
"День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в России".
"День участковых уполномоченных полиции (День участкового) в России".
"День ведомственной охраны железнодорожного транспорта России". (Пусть будет).
"День создания службы связи МВД России". (Логично).
"День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел России".
"День работника органов государственной безопасности РФ (День ФСБ)". (Это святое).
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Причем здесь Раша? Мы отмечаем американский национальный праздник, а вы все про Рашу. В Україні вчергове масштабно відзначать Свято подяки - Цензор.НЕТ 4824
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американський День Подяки святкують в листопаді, але ясна річ, в барнаулі цього не знають.
А ваші свята я перерахував, що б перевірити реперні позначки. Поки все добре - йдемо в правильному напрямку.
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во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США. В прошлом праздник был приурочен к сбору урожая. Но впервые его отмечали в 1621 году вместе с индейцами, которые спасли Плимутских поселенцев от голода. В Україні вчергове масштабно відзначать Свято подяки - Цензор.НЕТ 883
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бачиш, тобі вдалося дізнатися щось нове. Користуйся гуглом, поки вам дозволяють.
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Це ненадовго. Вам залишать тiльки яндекс.
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Жители и гости Киева соберутся на главной площади столицы, чтобы поблагодарить Бога за свою страну, за семью, за урожай.

Не, как повод накатить - не возражаю, но как можно всерьёз рассматривать какое-то благодарение? А тем, кто с войны каждый день без рук, без ног? А родственникам, которые гробы получают, им тоже этого парня благодарить? По-моему, дурня полная..
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так ви пане атеїст, тс.....зараз вам припишуть ярлик комуняки......
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Не припишут. Сейчас все бывшие коммунисты и комсюки в набожных перекрасились. Один, у которого морда, как жопа, даже целый пастор..
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Цьому святу в Україні вже майже 100 років.
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Мы открыто отмечаем американский национальный праздник, а не украинский. Не нужно оправдываться. В Україні вчергове масштабно відзначать Свято подяки - Цензор.НЕТ 8391
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Та ему брехать, шо 5-ти копейкам с горы котиться. В Україні вчергове масштабно відзначать Свято подяки - Цензор.НЕТ 5042
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Ось ти у мене покотишся. З прискоренням.
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Брехать не надо, котун. В Україні вчергове масштабно відзначать Свято подяки - Цензор.НЕТ 6885
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Ну ви відмічаєте американський, а Україна відроджує свої традиції. Вікі тобі в поміч.
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Ты, как всегда прав! В Україні вчергове масштабно відзначать Свято подяки - Цензор.НЕТ 8665
В Киеве во второй раз пройдет всеукраинский Праздник Благодарения
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За посиланням відкривається святкування в Івано Франківську,про Київ і мови там не йдеться. Чого боїться влада,народу?
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А кого полагается благодарить на новом революционном празднике?
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А каких именно? Нативных или понаехавших?
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Понаехавших. Нативные там права голоса не имеют. В Україні вчергове масштабно відзначать Свято подяки - Цензор.НЕТ 5221
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Папу и маму, которые вас такого выпустили в мир.
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Брехня! Для папы и мамы есть специальные утвержденные дни папы и мамы.
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В КИЕВЕ в очередной раз (во второй раз) пройдет ВСЕУКРАИНСКИЙ день Благодарения.
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Прохання: "Подяку" на адресу нашого керівництва просимо проголошувати нормативною лексикою, в інших випадках в оточенні громадян віком +18.
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