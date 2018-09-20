 Полиция открыла производство по факту столкновения под САП по статье о превышении власти

"Следователь Шевченковского райуправления на основании собранных материалов о превышении власти и применении насилия к сотруднику Генеральной прокуратуры внес сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 365", - сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГУ Нацполиции в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

По информации главка, речь идет об эпизоде конфликта, связанном с машиной руководителя САП.

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Как стало известно агентству, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и директор НАБУ Артем Сытник написали заявления в полицию относительно произошедших событий.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 19 сентября руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что НАБУ повторно пыталось установить прослушку в САП.

По его словам, работники Управления государственной охраны обнаружили кабель, который тянули в САП из Охматдета.

"Когда обнаружили кабель, приехал спецназ НАБУ освобождать своих. Побили служебную машину САП. Напали на водителя САП. Он сейчас снимает побои, и это все было на глазах полиции", - отметил Холодницкий.

По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа СБУ.

Директор НАБУ Артем Сытник опроверг информацию о повторном установлении средств для прослушки в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В САП, в свою очередь заявили: "Чтобы спасти своих сотрудников от разоблачения в незаконной прослушке Сытник использовал силовое подразделение НАБУ". А глава САП Холодницкий пообещал: "Буду обращаться в СБУ и Нацполицию, чтобы открыть уголовные производства против НАБУ".

В ответ, глава НАБУ Сытник заявил: "Сотрудники САП без объяснения причин заблокировали автомобиль НАБУ в полукилометре от Антикоррупционной прокуратуры".

Позже были обнародованы кадры с места конфликта: "Драка НАБУ, САП, СБУ и полиции".