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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2464) Нацполиция (8181) САП (870)

 Полиция открыла производство по факту столкновения под САП по статье о превышении власти

Шевченковское райуправление полиции Киева зарегистрировало уголовное производство по факту превышения власти в связи с произошедшим в среду конфликтом между сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Следователь Шевченковского райуправления на основании собранных материалов о превышении власти и применении насилия к сотруднику Генеральной прокуратуры внес сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 365", - сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГУ Нацполиции в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

По информации главка, речь идет об эпизоде конфликта, связанном с машиной руководителя САП.

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Как стало известно агентству, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и директор НАБУ Артем Сытник написали заявления в полицию относительно произошедших событий.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 19 сентября руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что НАБУ повторно пыталось установить прослушку в САП.

По его словам, работники Управления государственной охраны обнаружили кабель, который тянули в САП из Охматдета.

"Когда обнаружили кабель, приехал спецназ НАБУ освобождать своих. Побили служебную машину САП. Напали на водителя САП. Он сейчас снимает побои, и это все было на глазах полиции", - отметил Холодницкий.

По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа СБУ.

Директор НАБУ Артем Сытник опроверг информацию о повторном установлении средств для прослушки в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В САП, в свою очередь заявили: "Чтобы спасти своих сотрудников от разоблачения в незаконной прослушке Сытник использовал силовое подразделение НАБУ". А глава САП Холодницкий пообещал: "Буду обращаться в СБУ и Нацполицию, чтобы открыть уголовные производства против НАБУ".

В ответ, глава НАБУ Сытник заявил: "Сотрудники САП без объяснения причин заблокировали автомобиль НАБУ в полукилометре от Антикоррупционной прокуратуры".

Позже были обнародованы кадры с места конфликта: "Драка НАБУ, САП, СБУ и полиции".

Источник: https://censor.net.ua/n3087157
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Бандюки подрались между собой за право носить название антикоррупционный корпус.
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Вся эта возня, дискредитирующая органы борьбы с коррупцией, выгодна только президенту - он теперь может не бояться каких-либо расследований в отношении себя, своей семьи и своих приближенных. Теперь все в дерьме. И все потеряли доверие. Чей профит? Естественно, только того, кто обязан было не допускать до всего этого - т.е. "гаранта проституции".
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видно набу натисли на яйця і тим і іншим, аби були кришталево чисті не бикували б....
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чем бы детки не тешились
главное борьбу с корупцией симулировали
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тоді можна відкривати провадження на сап та поліцію за перешкоджання виконанню своїх прямих обов'язків
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так так и надо делать а не беспределить.
Вызвали бы полицию, составили протокол и т.д.
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з "безпрєдєльщіками" так і треба вчиняти, клин клином вибивають, чув таке?
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