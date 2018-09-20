 На оккупированном Донбассе возросло количество преступлений с участием российских военных, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

По данным украинской разведки, в течение августа-сентября с. г., угрожая применением огнестрельного оружия, группа российских военнослужащих военной комендатуры г. Торез, с целью собственного обогащения, заставляла местных частных предпринимателей бесплатно отдавать материальные ценности (горючее, пищевые и промышленные товары) под видом сбора т.н. "Помощи на передовую".

16 сентября с.г. в Донецке два т.н. военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты 1 АК ВС РФ ограбили местных подростков, а именно: отобрали мобильные телефоны и мелкие деньги. При этом, один из грабителей нанес ножевое ранение мужчине, который пытался защитить детей.

17 сентября с. г. т.н. военнослужащие из этого же полка избили гражданских лиц, среди которых была молодая женщина. Военные преступники были задержаны местными жителями и для своего оправдания обвиняли пострадавших в нападении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое умерли от побоев, более 10 получили тяжелые ранения: между террористами "ДНР" произошла массовая драка из-за стрельбы по собственным позициям, - ГУР

Кроме того, участились случаи задержания российскими военными патрулями местной молодежи за нарушение "комендантского часа" и принуждение задержанных выполнять физические работы на территории расположения подразделений оккупационных войск иногда от трех суток и более.

Возмущение местного населения также вызывает невозможность, в большинстве случаев, привлечь к уголовной ответственности российских военных преступников, пользующихся покровительством российского оккупационного командования и лояльностью к ним "местных правоохранительных органов".