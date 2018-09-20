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 На оккупированном Донбассе возросло количество преступлений с участием российских военных, - ГУР

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей возросло количество преступлений и правонарушений с участием российских военнослужащих, при этом эти преступления и правонарушения традиционно скрываются российским оккупационным командованием.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

По данным украинской разведки, в течение августа-сентября с. г., угрожая применением огнестрельного оружия, группа российских военнослужащих военной комендатуры г. Торез, с целью собственного обогащения, заставляла местных частных предпринимателей бесплатно отдавать материальные ценности (горючее, пищевые и промышленные товары) под видом сбора т.н. "Помощи на передовую".

16 сентября с.г. в Донецке два т.н. военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты 1 АК ВС РФ ограбили местных подростков, а именно: отобрали мобильные телефоны и мелкие деньги. При этом, один из грабителей нанес ножевое ранение мужчине, который пытался защитить детей.

17 сентября с. г. т.н. военнослужащие из этого же полка избили гражданских лиц, среди которых была молодая женщина. Военные преступники были задержаны местными жителями и для своего оправдания обвиняли пострадавших в нападении.

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Кроме того, участились случаи задержания российскими военными патрулями местной молодежи за нарушение "комендантского часа" и принуждение задержанных выполнять физические работы на территории расположения подразделений оккупационных войск иногда от трех суток и более.

Возмущение местного населения также вызывает невозможность, в большинстве случаев, привлечь к уголовной ответственности российских военных преступников, пользующихся покровительством российского оккупационного командования и лояльностью к ним "местных правоохранительных органов".

Источник: https://censor.net.ua/n3087155
 
 
 Топ комментарии
 
Если бы это не сделали руцка мокшы...
Эти зверства сделали бы ....СОЛДАТЫ НАТЫ!

так шо местная вата их еще и благодарить должна...на коленях))))

Ну шо бамбазяне? Вы за это на референдум бегали и колоны ВСУ блокировали?)))
То то... сосите!
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Местной вате такого вот побольше и разного .
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Местной вате такого вот побольше и разного .
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Если бы это не сделали руцка мокшы...
Эти зверства сделали бы ....СОЛДАТЫ НАТЫ!

так шо местная вата их еще и благодарить должна...на коленях))))

Ну шо бамбазяне? Вы за это на референдум бегали и колоны ВСУ блокировали?)))
То то... сосите!
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Так мы же всё понимаем - русское ЛГТБ сообщество так и сказало: "Русские проявляют свою природу заграницей".
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Таки да..Там они лгбт и геи..а на масковии-суровые пидарасы.
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Та то таке... Зате дозволяють ґаваріть парускі. Це ж не біндери.
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А в Одессе один раз на экскурсию в дом профсоюзов сводили......и теперь спокойно живут,хлебушек жуют и бабусики с туристов стригут...А где рюзький мир задержался бухают,столы ломают и фужеры в своей голове бьют......так жизнь устроена, у всех по разному.
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У терпіл таке життя, їх писдять, а вони-масаж))
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Выпускайте танцующего шахтера, на худой конец поющего тракториста.Или эти артисты уже закончились😂
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"В душе каждого русского, в отличие от европейца, живет хитрое злобное животное".
Карл Густав Юнг швейцарский психиатр (1875-1961)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа оккупированном Донбассе возросло количество преступлений с участием российских военных, - ГУР
 
 
 
 
 
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