 Парубий попросил Вилкула, Дунаева и Колесникова ознакомиться с представлениями ГПУ на них: "Чтобы не было, как в прошлый раз"

Об этом сообщил в ходе сегодняшнего пленарного заседания парламента спикер ВР Андрей Парубий, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Поступило представление Генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Вилкула, Колесникова и Дунаева. Я безотлагательно дал поручение комитету по вопросам регламента, а также предложил соответствующим народным депутатам на протяжении 5 дней дать письменные объяснения комитету по вопросам регламента. Соответствующие письма переданы аппаратом Верховной Рады в секретариаты комитетов, где работают депутаты, а также были разложены в ваши персональные ящики. Также вы можете прийти в приёмную и.о. руководителя аппарата, чтобы он мог вам передать, чтобы не было подобной ситуации, как в прошлый раз, когда вы утверждали, что вас не ознакомили с этим материалом. Они в ваших ящиках, они в вашем секретариате, а также вы их можете получить в аппарате и.о. главы аппарата", - заявил Парубий.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко повторно внес в Верховную Раду представление на народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова.
На прошлой сессии Регламентный комитет ВР вернул Председателю Верховной Рады Андрею Парубию представление на снятие неприкосновенности с депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Сергея Дунаева, а также представление на депутата из группы "Воля народа" Александра Пономарева.
-ни буду у меня инфаркт микарда!
-читай, громко! с выражением!
Один мужик на работе говорит:
-Кто вкрав кепочку?!
-Ще раз питаю, хто вкрав кепочку, а то буде як прошлий раз?!
Один спрашивает, а Шо было в прошлый раз?
-Та пішов та нову купив....
им дадут время слинять?
Сюжет с возбуждением уголовного дела против Вилкула, Колесникова и Дунаева очень интересен в контексте расклада под президентские выборы 2019. Повторный запрос ГПУ на снятие депутатской неприкосновенности с этих депутатов по времени «случайно» совпал с заявлением представителей группы Фирташа-Левочкина об объединении с партией Медведчука «За життя», где Рабинович играет роль зиц-председателя, а Бойко, очевидно, будет выдвинут единым кандидатом.
Это объединение выглядит логично сразу в нескольких аспектах. Очевидно, что есть наивный расчет на суммирование двух рейтингов - Бойко и Рабиновича.
Правда, если даже их сложить математически, то в сумме они дадут что-то около 15%. То есть это объединение не от хорошей жизни. Во-вторых, сразу несколько кандидатов, которые бы выдвинулись на сочные электоральные пастбища юго-востока, сразу же начнут дробить это поле. Бойко и Рабинович в лучшем случае соберут половину урожая, да и то, если пойдут отдельно друг от друга.
Появление на этом поле того же Вилкула создает рискованную ситуацию, которая сегодня невыгодна не только союзу Левочкина-Фирташа и «За життя», но и Петру Порошенко. Потому что социология показывает, что он проигрывает во втором туре практически любому оппоненту, кроме Юрия Бойко. Очевидно, что русских особо не беспокоит поражение Бойко, потому что они понимают, что если он займет второе место на президентских выборах, то экс-регионалы имеют все шансы отмобилизовать свой электорат на парламентские выборы и получить хорошие результаты с расширением влияние на исполнительную власть. В идеале - создать коалицию и получить под контроль если не весь парламент и Кабмин, то хотя бы значительные сегменты законодательной и исполнительной власти. В этом случае для Путина откроются более широкие возможности для торгов по ряду ключевых вопросов - от заключения компромиссного соглашения по Донбассу до расширения влияния на органы власти.
Однако, для этого необходимо консолидировать электоральное поле юго-востока, а для этого нужен единый кандидат. И вот мы видим объединительные процессы, в которые не вписывается Ахметов. С одной стороны, очевидно, что его ставка на Ляшко не работает на юго-востоке, встречая откровенный хохот со стороны матерых металлургов, которым предлагают радикального метросексуала. Очевидно, что Ляшко возьмет свой электорат на севере Украины и в ряде областей центра, потому Ахметову нужны игроки на поле востока и юга. И лояльный Ахметову Вилкул отлично ложится в это поле, поскольку имеет неплохие шансы в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областях. Имея несколько лояльных кандидатов в разных сегментах Ахметов будет иметь также и сильные переговорные позиции во втором туре. Так что встраиваться в партию Левочкина, Фирташа и Медведчука ему вообще нет никакого смысла.
И вот мы видим, как формально антагонистичные силы начинают действовать в унисон. Сначала идет новость об объединении Оппоблока им Медведчука-Фирташа-Левочкина-Рабиновича, параллельно Луценко заявляет о будущем политическом проекте с Виталием Кличко, который является ставленником группы Фирташа-Левочкина, а потом вдруг ГПУ просыпается и просит Раду снять неприкосновенность с Вилкула, Колесникова и Дунаева. При этом, очевидно, что тот же Дунаев, что близок к Бойко-Фирташу, скорее всего, вписан в подачу ГПУ для того, чтобы отвести подозрения, а основной удар направлен именно на Вилкула, который путается под ногами и ломает схему «единого кандидата», который выгоден и Порошенко, как удобный спарринг-партнер, в духе Кучма-Симоненко образца 1999 года, а также Медведчуку, который при таком формате президентских выборов значительно увеличивает свое влияние.
Юрий Романенко
Возвращается, а чемодан - тю-тю! Заяц: "Звери! Отдайте чемодан!", а в
ответ - тишина. Заяц опять: "Звери! Отдайте чемодан, а то будет, как
вчера!" Медведь мнется, потом подходит к зайцу и говорит: "Зайка, а что
было вчера?" Заяц, вцепившись в чемодан: "А вчера мне его не отдали."
Красаучики!
ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Слава Украине!!! Дзякуй Америка!И как всегда светлая память старичку нашему Маккейнушке....