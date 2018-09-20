 Парубий попросил Вилкула, Дунаева и Колесникова ознакомиться с представлениями ГПУ на них: "Чтобы не было, как в прошлый раз"

Об этом сообщил в ходе сегодняшнего пленарного заседания парламента спикер ВР Андрей Парубий, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Поступило представление Генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Вилкула, Колесникова и Дунаева. Я безотлагательно дал поручение комитету по вопросам регламента, а также предложил соответствующим народным депутатам на протяжении 5 дней дать письменные объяснения комитету по вопросам регламента. Соответствующие письма переданы аппаратом Верховной Рады в секретариаты комитетов, где работают депутаты, а также были разложены в ваши персональные ящики. Также вы можете прийти в приёмную и.о. руководителя аппарата, чтобы он мог вам передать, чтобы не было подобной ситуации, как в прошлый раз, когда вы утверждали, что вас не ознакомили с этим материалом. Они в ваших ящиках, они в вашем секретариате, а также вы их можете получить в аппарате и.о. главы аппарата", - заявил Парубий.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко повторно внес в Верховную Раду представление на народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова.

На прошлой сессии Регламентный комитет ВР вернул Председателю Верховной Рады Андрею Парубию представление на снятие неприкосновенности с депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Сергея Дунаева, а также представление на депутата из группы "Воля народа" Александра Пономарева.