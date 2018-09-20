 Медведчук на "112-м", Портнов на NewsOne - это закономерный реванш, - Березюк

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава фракции "Самопомич" в Раде Олег Березюк.

Отвечая на вопрос о перегруппировке руководства некоторых общенациональных каналов, в частности о переходе 112-го канала под контроль Виктора Медведчука, а канала NewsOne - Андрея Портнова, Березюк сказал: "Это закономерный реванш. К сожалению. Когда пространство и вакуум не заполняются с одной стороны, то он заполняется с другой, третьей, с какой хочешь. И когда государство как институт - в частности правоохранительные органы - бездействуют, либо намеренно это делают за деньги, за договоренности, - тогда наступает безнаказанность. А когда наступает безнаказанность, тогда наступает наглость - второе счастье. Люди, которые откровенно, цинично, с убеждением, выступают против украинской государственности, сегодня становятся у руля медийных процессов в Украине. Это означает, что что-то не так. Меня немного удивляет эта наглость. Думаю, она имеет элементы договоренности с этой властью".

"Процесс запущен давно. Его запустили и не беспокоятся о нем. Намеренно, случайно, по договоренностям - разными способами. Какое тому может быть противодействие?

Государство - это организации, которые имеют инструменты и правила. Так вот, в государстве есть организация, которая должна очень внимательно следить за информационном контентом. Эта организация называется Нацсовет по телевидению и радиовещанию. И вот эта конкретная организация является locus minoris, которая не сделала достаточно мер, чтобы остановить wrong doing. Не сегодня, не вчера, а 3-4 года назад - потому что шла на уступки. (...) Именно Нацсовет имел главное слово. Именно он как государственный институт должен был обращаться в правоохранительные органы, предоставлять информацию другим государственным институтам - в том числе СБУ. Но и одна, и вторая (институция. - Ред.) смотрят друг на друга, потому что они все захвачены частным интересом нескольких людей в государстве", - добавил он.

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