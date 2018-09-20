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 Политика Украины
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Все про:Медведчук (738) Портнов (359) Березюк (165) 112_Украина (3)

 Медведчук на "112-м", Портнов на NewsOne - это закономерный реванш, - Березюк

Люди, которые откровенно выступают против украинской государственности, сегодня становятся у руля медийных процессов в Украине.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава фракции "Самопомич" в Раде Олег Березюк.

Отвечая на вопрос о перегруппировке руководства некоторых общенациональных каналов, в частности о переходе 112-го канала под контроль Виктора Медведчука, а канала NewsOne - Андрея Портнова, Березюк сказал: "Это закономерный реванш. К сожалению. Когда пространство и вакуум не заполняются с одной стороны, то он заполняется с другой, третьей, с какой хочешь. И когда государство как институт - в частности правоохранительные органы - бездействуют, либо намеренно это делают за деньги, за договоренности, - тогда наступает безнаказанность. А когда наступает безнаказанность, тогда наступает наглость - второе счастье. Люди, которые откровенно, цинично, с убеждением, выступают против украинской государственности, сегодня становятся у руля медийных процессов в Украине. Это означает, что что-то не так. Меня немного удивляет эта наглость. Думаю, она имеет элементы договоренности с этой властью".

"Процесс запущен давно. Его запустили и не беспокоятся о нем. Намеренно, случайно, по договоренностям - разными способами. Какое тому может быть противодействие?

Государство - это организации, которые имеют инструменты и правила. Так вот, в государстве есть организация, которая должна очень внимательно следить за информационном контентом. Эта организация называется Нацсовет по телевидению и радиовещанию. И вот эта конкретная организация является locus minoris, которая не сделала достаточно мер, чтобы остановить wrong doing. Не сегодня, не вчера, а 3-4 года назад - потому что шла на уступки. (...) Именно Нацсовет имел главное слово. Именно он как государственный институт должен был обращаться в правоохранительные органы, предоставлять информацию другим государственным институтам - в том числе СБУ. Но и одна, и вторая (институция. - Ред.) смотрят друг на друга, потому что они все захвачены частным интересом нескольких людей в государстве", - добавил он.

Полный текст интервью с главой фракции "Самопомич" в Верховной Раде Олегом Березюком читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3087151
 
   
 Топ комментарии
 
по последним событиям, они уже как братья...
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приближается час Х, когда 112 и нюсван начнут более агрессивную российскую пропаганду. Т.к. было вложено очень много денег, которые наконец нужно отработать..Начинали с того, что красиво и современно подавали объективно инфу ...было много молодых ярких ведущих журналистов...Потом стали подтягивать в качестве ведущих программ откровенно проросийских агитаторов ... достали из нафталина информационного манипулятора времен Кучмы - "Пропиховщика" появились разные Червоненки ..подтянули шмату Герман.. И как закономерный итог появление Медведчука и Портова)) СБУ и Нацкомитет то телеб. чего ждет? пока Янукович станет программу вести?
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ТВАРЮКА Герман на 112-м: АТОвці "Там вони убивали чужих матерей, а здесь убивают своих!
https://twitter.com/VTUGnEgbtaSYWsm/status/1041814234601021441
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А какие отношения у Порошенко с Медведчуком? Они родственники?
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по последним событиям, они уже как братья...
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Тамбовские(кремлёвские)Медведчук на "112-му", Портнов на NewsOne - це закономірний реванш, - Березюк - Цензор.НЕТ 5449 волки им братья.
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Неправильные надписи на их кепочках ,там правдивее будет написать - за смерть. Эти уроды должны сидеть в тюрьме, а не нагло усмехаться на свободе. За 5 лет так и не посадили. Ганьба!
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Круче. Они подельники, партнеры по бизнесу и Путин у них в друзьях
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Ну, если "Йулины", то по логике жанра, твой Пэпа должен их прикрыть, как сделал с Шустером. Тока почему-то всё наоборот. Видимо потому, что они таки "Йулины". Медведчук на "112-му", Портнов на NewsOne - це закономірний реванш, - Березюк - Цензор.НЕТ 7614 Медведчук на "112-му", Портнов на NewsOne - це закономірний реванш, - Березюк - Цензор.НЕТ 2513
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Шустер обанкротился, ибо без бюджетных вливаний его говно-контент никому не интересен, да и гражданин он не Украины, а Италии.
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А, що, - громадян РФ збанкрутувати не можна?
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Я предлагаю ввести Министерство Мира, Министерство Правды, Министерство Изобилия и Министерство Любви.
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Министерство мира[править | править код]Министерство мира («минимир») отвечает за проведение военных действий и сообщает о событиях непрекращающейся войны между Океанией и другими мировыми державами.
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а мне даже нравится что собственники главных "барыгоборских" каналов стали извесны. маски сняты. все могут увидеть чего хочет кремль и сделать наоборот Медведчук на "112-м", Портнов на NewsOne - это закономерный реванш, - Березюк - Цензор.НЕТ 9554
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В том числе и потому, що они дают эфир оппозиционным нынешней власти политикам.
Именно поэтому у этих каналов высокие рейтинги. Умело работают, путинские с.уки, привлекая, таким образом, широкую зрительскую аудиторию. Я тоже смотрю регулярно, но исключительно из-за того, что можно увидеть и послушать Гриценко, Тимошенко, Чумака, Добродомова, Наливайченко и т.д.

1. Прекратить дискриминацию оппозиционных политиков на проукраинских телеканалах.
2. Принять закон о противодействии российской пропаганде, в котором четко обозначить критерии оценки информационного контента.
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приближается час Х, когда 112 и нюсван начнут более агрессивную российскую пропаганду. Т.к. было вложено очень много денег, которые наконец нужно отработать..Начинали с того, что красиво и современно подавали объективно инфу ...было много молодых ярких ведущих журналистов...Потом стали подтягивать в качестве ведущих программ откровенно проросийских агитаторов ... достали из нафталина информационного манипулятора времен Кучмы - "Пропиховщика" появились разные Червоненки ..подтянули шмату Герман.. И как закономерный итог появление Медведчука и Портова)) СБУ и Нацкомитет то телеб. чего ждет? пока Янукович станет программу вести?
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112 канал взагалі неканонічний. Він грубо порушив умови ліцензії. Нацрада збиралася його прикрити, але $ не дозволив.
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"...Начинали с того, что красиво и современно подавали объективно инфу..."
===
Та від них з першого дня за кілометер смерділо совком. Невже Ви такі невибагливі?
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ТВАРЮКА Герман на 112-м: АТОвці "Там вони убивали чужих матерей, а здесь убивают своих!
https://twitter.com/VTUGnEgbtaSYWsm/status/1041814234601021441
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Це точно українець на українському телеканалі?
Медведчук на "112-му", Портнов на NewsOne - це закономірний реванш, - Березюк - Цензор.НЕТ 2205
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здесь все достаточно тонко.
если нет прямых улик, то сажать нельзя.
а нацсовет, очень легко может превратиться в орган цензуры и пропаганды и будет рубить все, что власти неугодно слушать.
этот чел забывает, что если хочешь жить в правовом государстве, то и методы должны быть такими, да, это медленно, иногда губительно медленно. альтернатива - диктатура. только тогда у него не будет возможности сидеть и трындеть че захочет, особенно, что касается власти. как и у всех здесь.
все на это согласны?
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отличить правду от лжи проблематично
Господь Бог знает все
и люди, чтущие Бога - частично
Атеистам - труба...
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Зрелые люди во взрослом возрасте - отличают.
А о каком именно боге ты говоришь?
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«Зрада в статеечку - в карман копеечку.»

Медведчук на "112-му", Портнов на NewsOne - це закономірний реванш, - Березюк - Цензор.НЕТ 9131
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нет, это не закономерный результат Майдана
это результат подлого предателства тех кто стоит у власти
в первую очередь - рошено-кучмовской мафии
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Так, закономірний.
Якшо іти у "опозицію", заради опозиціонерства, аби "рейтинг" наростити поливаючи гавном тих. хто намагається хоч щась зробити, - тоді настає реванш.
І рейтинг падає.

А ми такі садонемічні розумово, що висновків зробити не можемо!
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Закономерный реванш рыгов во главе с барыгой
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"Порошенко ведет переговоры со своим коллегой Путиным с целью освобождения украинских политзаключенных, однако, диалог несет опасность проведения "договорняков" в пользу Кремля"- эксперт по вопросам безопасности Василий Богдан.
Медведчук на "112-му", Портнов на NewsOne - це закономірний реванш, - Березюк - Цензор.НЕТ 6416
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Щось цей "експерт" дууууууууууже схожий на "путіна". Тільки без ботоксу.
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Только за Ганькину блевотину закрыть эти ватные кАналы.
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Бойкотировать нужно не только НьюзВан, но и 112, Интер. Эти ТВ-медиа в предвыборный период должны стать маркерами зашквара (в случае их посещения) или проукраинскости (если бойкот) для политиков и партий. Гостям студий прокремлевских каналов нечего делать в украинской политике
Медведчук на "112-му", Портнов на NewsOne - це закономірний реванш, - Березюк - Цензор.НЕТ 2138
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вынужден по долгу службы. А Вам не советую.
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Лену Лукаш забыли еще одна гыдота из подстилок Хуйла ...
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свободу слова надо четко отличать от пропаганды, особенно во время войны..., а этому никто не научил…, эти канали постепенно и незаметно стали чисто пропагандистскими, медленно, но верно перешли от критики власти, что святое, к критике Украины, как государства и ее попыток стать на демократический путь развития...
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Причем newsone просто тупо ретранслирует то что посылает русня 24 и Раша Тудей, они даже похожими фразами освещают информацию. Ладно Рабинович продаст своих избирателей за заводик или офшорик но кум Путина, Портнов, люди овоща. Это всё очень похоже на реванш и он приближается
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Думаю, она имеет элементы договоренности с этой властью"
ага, знакомый оборот типа злочинна влада из ольгинского арсенала
читай - березюка в президенты
Источник: https://censor.net.ua/n3087151
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а что сделала шоколадная шайка, чтобы не было реванша кремлевскийх сил? опустила и дограбила народ и сейчас, кто пообещает послабления в тарифах- тот и президент
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Ну чья бы мычала???? Да Самонемочь первая кинется вместе с Юлией Григян(Тимошенко), клеймить "душителей свободы слова"!!!!
Партия пи...болов!!!
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Закрепления в Конституции ЕС и НАТО - инструмент борьбы против врагов Украины?

"5 канал" что-то антигосударственное делает, что против него усиленно агитируют?
Может Петя должен его передать Медведчуку с Портновым?
Кто подталкивал к агитации против Пети из-за 5 канала?
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а этот бЭрезюк, по этим ...аналам не шлялся, в программах не учавствовал?
Появился повод лишний раз попиарится ...
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Ану, Березюк, заскигли, як ти можеш! Потужно заскигли, по лицарськи! Медведчук на "112-му", Портнов на NewsOne - це закономірний реванш, - Березюк - Цензор.НЕТ 6849
Скиглити нам дозволено. Важливо, щоб ти не захопивсь і не брякнув щось з дуру про негайну відставку Порошенку і дострокові президентські.
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І дивись, Березюк, не брякни, що 99% влади в Україні в руках Порошенка. І що він навмисно віддав два популярних канала медведчукам, щоб створити перед виборами уявність боротьби між проросійськими силами і Порошенком. Мов би Порошенко не проросійський... Медведчук на "112-му", Портнов на NewsOne - це закономірний реванш, - Березюк - Цензор.НЕТ 8282
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А действительно, зачем их смотреть? Я даже и не знал, что эти каналы существуют.
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...а на 24-м твой вонючий хозяин. Он чем-то лучше того же медведчука?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМедведчук на "112-м", Портнов на NewsOne - это закономерный реванш, - Березюк
 
 
 
 
 
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