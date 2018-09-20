 Медведчук на "112-м", Портнов на NewsOne - это закономерный реванш, - Березюк

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава фракции "Самопомич" в Раде Олег Березюк.
Отвечая на вопрос о перегруппировке руководства некоторых общенациональных каналов, в частности о переходе 112-го канала под контроль Виктора Медведчука, а канала NewsOne - Андрея Портнова, Березюк сказал: "Это закономерный реванш. К сожалению. Когда пространство и вакуум не заполняются с одной стороны, то он заполняется с другой, третьей, с какой хочешь. И когда государство как институт - в частности правоохранительные органы - бездействуют, либо намеренно это делают за деньги, за договоренности, - тогда наступает безнаказанность. А когда наступает безнаказанность, тогда наступает наглость - второе счастье. Люди, которые откровенно, цинично, с убеждением, выступают против украинской государственности, сегодня становятся у руля медийных процессов в Украине. Это означает, что что-то не так. Меня немного удивляет эта наглость. Думаю, она имеет элементы договоренности с этой властью".
"Процесс запущен давно. Его запустили и не беспокоятся о нем. Намеренно, случайно, по договоренностям - разными способами. Какое тому может быть противодействие?
Государство - это организации, которые имеют инструменты и правила. Так вот, в государстве есть организация, которая должна очень внимательно следить за информационном контентом. Эта организация называется Нацсовет по телевидению и радиовещанию. И вот эта конкретная организация является locus minoris, которая не сделала достаточно мер, чтобы остановить wrong doing. Не сегодня, не вчера, а 3-4 года назад - потому что шла на уступки. (...) Именно Нацсовет имел главное слово. Именно он как государственный институт должен был обращаться в правоохранительные органы, предоставлять информацию другим государственным институтам - в том числе СБУ. Но и одна, и вторая (институция. - Ред.) смотрят друг на друга, потому что они все захвачены частным интересом нескольких людей в государстве", - добавил он.
Полный текст интервью с главой фракции "Самопомич" в Верховной Раде Олегом Березюком читайте ЗДЕСЬ.
Именно поэтому у этих каналов высокие рейтинги. Умело работают, путинские с.уки, привлекая, таким образом, широкую зрительскую аудиторию. Я тоже смотрю регулярно, но исключительно из-за того, что можно увидеть и послушать Гриценко, Тимошенко, Чумака, Добродомова, Наливайченко и т.д.
1. Прекратить дискриминацию оппозиционных политиков на проукраинских телеканалах.
2. Принять закон о противодействии российской пропаганде, в котором четко обозначить критерии оценки информационного контента.
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Та від них з першого дня за кілометер смерділо совком. Невже Ви такі невибагливі?
https://twitter.com/VTUGnEgbtaSYWsm/status/1041814234601021441
если нет прямых улик, то сажать нельзя.
а нацсовет, очень легко может превратиться в орган цензуры и пропаганды и будет рубить все, что власти неугодно слушать.
этот чел забывает, что если хочешь жить в правовом государстве, то и методы должны быть такими, да, это медленно, иногда губительно медленно. альтернатива - диктатура. только тогда у него не будет возможности сидеть и трындеть че захочет, особенно, что касается власти. как и у всех здесь.
все на это согласны?
Господь Бог знает все
и люди, чтущие Бога - частично
Атеистам - труба...
А о каком именно боге ты говоришь?
это результат подлого предателства тех кто стоит у власти
в первую очередь - рошено-кучмовской мафии
Якшо іти у "опозицію", заради опозиціонерства, аби "рейтинг" наростити поливаючи гавном тих. хто намагається хоч щась зробити, - тоді настає реванш.
І рейтинг падає.
А ми такі садонемічні розумово, що висновків зробити не можемо!
ага, знакомый оборот типа злочинна влада из ольгинского арсенала
читай - березюка в президенты
Источник: https://censor.net.ua/n3087151
Партия пи...болов!!!
"5 канал" что-то антигосударственное делает, что против него усиленно агитируют?
Может Петя должен его передать Медведчуку с Портновым?
Кто подталкивал к агитации против Пети из-за 5 канала?
Появился повод лишний раз попиарится ...
Скиглити нам дозволено. Важливо, щоб ти не захопивсь і не брякнув щось з дуру про негайну відставку Порошенку і дострокові президентські.