 "Голосуйте. А если нет, больше не обещайте этого никогда", - Порошенко призвал нардепов безотлагательно поддержать снятие неприкосновенности

Об этом он заявил, выступая с ежегодным посланием в Верховной Раде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"Я уверен, что в партийные программы уже в очередной раз вписали обещание отменить депутатскую неприкосновенность. Настаиваю на безотлагательном голосовании соответствующих изменений в Конституцию. Максимально упростил задачу, уважаемые народные депутаты, предложив ввести эту норму со следующего созыва", - отметил глава государства.

Он добавил, что "Конституционный Суд дал добро, пришел момент истины".

"Давайте будем честными с народом. Голосуйте. А если нет, то тогда больше не обещайте этого никогда", - заявил Президент.

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Как сообщалось, 6 июня Конституционный Суд признал законопроект №6773 не противоречащим статьям 157, 158 Основного закона. Этим законопроектом предлагается внести изменения в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности. 20 июня КСУ признал президентский законопроект №7203 об отмене неприкосновенности депутатов с отсрочкой до 2020 года не противоречащим этим статьям Конституции.