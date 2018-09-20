 "Голосуйте. А если нет, больше не обещайте этого никогда", - Порошенко призвал нардепов безотлагательно поддержать снятие неприкосновенности

Об этом он заявил, выступая с ежегодным посланием в Верховной Раде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Я уверен, что в партийные программы уже в очередной раз вписали обещание отменить депутатскую неприкосновенность. Настаиваю на безотлагательном голосовании соответствующих изменений в Конституцию. Максимально упростил задачу, уважаемые народные депутаты, предложив ввести эту норму со следующего созыва", - отметил глава государства.
Он добавил, что "Конституционный Суд дал добро, пришел момент истины".
"Давайте будем честными с народом. Голосуйте. А если нет, то тогда больше не обещайте этого никогда", - заявил Президент.
Как сообщалось, 6 июня Конституционный Суд признал законопроект №6773 не противоречащим статьям 157, 158 Основного закона. Этим законопроектом предлагается внести изменения в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности. 20 июня КСУ признал президентский законопроект №7203 об отмене неприкосновенности депутатов с отсрочкой до 2020 года не противоречащим этим статьям Конституции.
20 июня КСУ признал президентский законопроект №7203 об отмене неприкосновенности депутатов с отсрочкой до 2020 года не противоречащим этим статьям Конституции. Источник: https://censor.net.ua/n3087147
уродов, быть может, намного меньше не станет, но здесь уже все в руках избирателей
Петру Лексеевичу на подкупы денег жалко стало - решил просто садить шатунов в ВР не замарачиваясь....
Картонка дешевая хочет быть диктатором....
Если лишать деп.неприкосновенности, то всех остальных тоже - и судей и презика....
Презика первым....
По конституции все равны перед законом...
Привилегии это нарушение конституции....
Статья 24. Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам. Равенство прав женщины и мужчины обеспечивается: предоставлением женщинам равных с мужчинами возможностей в общественно-политической и культурной деятельности, в получении образования и профессиональной подготовке, в труде и вознаграждении за него; специальными мерами по охране труда и здоровья женщин, установлением пенсионных льгот; созданием условий, дающих женщинам возможность сочетать труд с материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям.
Так что посмотрим,очередной фэйк от Пеци,или предвыборная компания началась..
Жжешьнепадеццки😀
18.09.2018 17:19
Компания попала в поле зрения молдавских журналистов
Компания «Рошен», которая до сих пор находится под прямым влиянием Президента Украины Петра Порошенко, попала в поле зрения молдавских журналистов. Расследователи из соседнего государства возмущены наглыми действиями украинского президента по отношению к Республике Молдова. В частности, речь идет о торговых отношениях Петра Порошенко с пророссийскими сепаратистами в Приднестровье. Данная информация подтверждается таможенными декларациями компании Петра Порошенко.
Согласно документам, предприятие «Рошен» с 2014 года по первое полугодие 2018 года осуществило ряд внешнеторговых операций с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой на сумму около 4,2 миллиона долларов. При этом, как отметил официальный дистрибьютор товаров «Рошен» в Республике Молдова (Tezaurus-VDS SRL), товары поставлялись в обход таможенного контроля страны.
Главным торговым партнером «Рошен» в Приднестровье стало общество с ограниченной ответственностью «Шериф». Оно принадлежит приднестровскому олигарху Виктору Гушан и его бизнес-партнеру Илье Казмалы. Компания является основной в экономике непризнанной Приднестровской Молдавской Республики и заработала имидж главного бенефициара сепаратизма.
Однако, несмотря на свою пророссийскую репутацию, приднестровская компания с 2014 года успешно получает сладости от украинского «Рошена». При том, что лидеры-сепаратисты ПМР даже как-то жаловались на торговую блокаду со стороны Киева и Кишинева, забыв упомянуть об экспорте украинских конфет.
https://from-ua.com/obzor-pressi/459657-roshen-poimali-na-torgovle-s-prokremlevskimi-separatistami.html
🤑
Кароче, туфта для дебилов.
Поэтому я предлагаю собраться на Майдане и выступить за введение пожизненной недоторканности для депутатов, их детей и внуков.
накрылось медным тазомутонуло в юридической словесной эквилибристике; требование принятия Закона об импичменте Президента замалчивается и открыто игнорируется; а вот на депутатов - можно грозно «понадувать щёки»… В приличном обществе это называется двуличием…
- Джамал
Юличка , я Вам верю.И пусть ваши недоброжелатели хоть показятся.
А я знаю , что Вы будущий Президент Украины и вытащите на своих
хрупких плечах страну с пропасти. Дай Вам Бог силы и здоровья
05.02.2017 16:44
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кацахол
Ти мабуть і в інопланетян віриш...
05.02.2017 16:44
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UA Джамал
Кто б мне заплатил ? Я б целыми днями Юлю восхвалял.
Тем более мне это приносит удовольствие.
05.02.2017 16:56
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UA раша в перде
я тебе буду по 50 грн в день платить,только ты три раза
на день будешь открывать балкон и по 15 минут кричать на
всю улицу " Юля президент ! " буду оплачвиать твой труд
пока не приедут и не заберут тебя в психушку
05.02.2017 16:59
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