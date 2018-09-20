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 Политика Украины
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Все про:ВР (22300) неприкосновенность (855) Порошенко (15423)

 "Голосуйте. А если нет, больше не обещайте этого никогда", - Порошенко призвал нардепов безотлагательно поддержать снятие неприкосновенности

Президент Петр Порошенко настаивает на немедленном голосовании изменений в Конституцию относительно отмены депутатской неприкосновенности.

Об этом он заявил, выступая с ежегодным посланием в Верховной Раде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"Я уверен, что в партийные программы уже в очередной раз вписали обещание отменить депутатскую неприкосновенность. Настаиваю на безотлагательном голосовании соответствующих изменений в Конституцию. Максимально упростил задачу, уважаемые народные депутаты, предложив ввести эту норму со следующего созыва", - отметил глава государства.

Он добавил, что "Конституционный Суд дал добро, пришел момент истины".

"Давайте будем честными с народом. Голосуйте. А если нет, то тогда больше не обещайте этого никогда", - заявил Президент.

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Как сообщалось, 6 июня Конституционный Суд признал законопроект №6773 не противоречащим статьям 157, 158 Основного закона. Этим законопроектом предлагается внести изменения в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности. 20 июня КСУ признал президентский законопроект №7203 об отмене неприкосновенности депутатов с отсрочкой до 2020 года не противоречащим этим статьям Конституции.

Источник: https://censor.net.ua/n3087147
 
   
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Зраднюк ,може прочитаєш новину вище і заткнеш свою чорну пащеку ?
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утрись, пэрэможець😀
20 июня КСУ признал президентский законопроект №7203 об отмене неприкосновенности депутатов с отсрочкой до 2020 года не противоречащим этим статьям Конституции. Источник: https://censor.net.ua/n3087147
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Или хотя бы, по примеру гаранта, извинитесь...)))
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- Ипполит Матвеевич постепенно становился подхалимом… (с)
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Расследования НАПК и прокуратуры доказало - чем глубже язык в ж-пе президента - тем больше у него иммунитет!
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Возможно, люди, которые ставят интересы Украины выше собственных шкурных интересов - если такие еще в принципе существуют...
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честно говоря, я нашу систему сделал полностью мажоритарной, чтоб убрать возможность для протягивания уродов по спискам и продажи мест в парламенте.
уродов, быть может, намного меньше не станет, но здесь уже все в руках избирателей
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вместе с импичментом президента слабо?
Петру Лексеевичу на подкупы денег жалко стало - решил просто садить шатунов в ВР не замарачиваясь....
Картонка дешевая хочет быть диктатором....
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дело в том, что даже снятие неприкосновенности не дает гарантии ареста и заключения дупутата. православная сука пример
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Ясен пень, ни одна структура не будет сознательно ущемлять привилегии ее членов... Реально вопрос неприкосновенности депов (а также мезанизма их досрочного отзыва и т.п.) - это вопросы, решаемые только референдумом...
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Gyro - все должны быть равны....

Если лишать деп.неприкосновенности, то всех остальных тоже - и судей и презика....
Презика первым....
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нынешнего, как и придыдущих всех, нужно лишать жизни.
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Ну вот все эти вопросы (вкупе с выборностью судей на определенный срок) и вынести на один референдум... Хотя это все мечты...(((
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Gyro - а зачем референдум?

По конституции все равны перед законом...
Привилегии это нарушение конституции....


Статья 24. Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам. Равенство прав женщины и мужчины обеспечивается: предоставлением женщинам равных с мужчинами возможностей в общественно-политической и культурной деятельности, в получении образования и профессиональной подготовке, в труде и вознаграждении за него; специальными мерами по охране труда и здоровья женщин, установлением пенсионных льгот; созданием условий, дающих женщинам возможность сочетать труд с материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям.
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Когда надо было проголосовать за ничтожество Юика,то Пеця нашел голоса,думаю при его желании и сейчас бы нашел..
Так что посмотрим,очередной фэйк от Пеци,или предвыборная компания началась..
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Хотя Порошенко не идеал (далеко нет), но линию гнет сильно. Будем посмотреть на результаты голосования. Он поставил чертовых избранников перед некислой дилеммой.
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не идеал, гнет линию...
Жжешьнепадеццки😀
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Достаточно того, что Порох прозападный политик, который никогда не поменяет свой вектор. А Запад и время сделают свое дело, главное чтобы курс не поменялся. И, кстати, поносят его на РашаТВ на порядок больше чем всех наших остальных политиков. Для меня это индикатор того, что я правильно голосовал на прошлых выборах и правильно проголосую на следующих.
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а когда пеца был членом партии регионов он был прозападным политиком?
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ти що, не читав агіток, які роздавали перед виборами? там ПР була цілком прозахідною партією, що зовсім не заважало тягнути Україну в Тайожный союз
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Парашенко из шкуры лезет. Шоб понравится приятными лозунгами. На практике все они бессмысленны и далеки от жизни. Это человек -пустышка. Или сорняк. Как вам будет угодно. Но оно ,ну никак не тянет на представителя от страны.
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пэтя!, продавай "Рошен", или не обещалл этого никогда :"Голосуйте. А если нет, больше не обещайте этого никогда", - Порошенко призвал нардепов безотлагательно поддержать снятие неприкосновенности - Цензор.НЕТ 4254 По депутатам согласен с пэтяй.
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«Рошен» поймали на торговле с прокремлевскими сепаратистами.
18.09.2018 17:19
Компания попала в поле зрения молдавских журналистов
Компания «Рошен», которая до сих пор находится под прямым влиянием Президента Украины Петра Порошенко, попала в поле зрения молдавских журналистов. Расследователи из соседнего государства возмущены наглыми действиями украинского президента по отношению к Республике Молдова. В частности, речь идет о торговых отношениях Петра Порошенко с пророссийскими сепаратистами в Приднестровье. Данная информация подтверждается таможенными декларациями компании Петра Порошенко.
Согласно документам, предприятие «Рошен» с 2014 года по первое полугодие 2018 года осуществило ряд внешнеторговых операций с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой на сумму около 4,2 миллиона долларов. При этом, как отметил официальный дистрибьютор товаров «Рошен» в Республике Молдова (Tezaurus-VDS SRL), товары поставлялись в обход таможенного контроля страны.
Главным торговым партнером «Рошен» в Приднестровье стало общество с ограниченной ответственностью «Шериф». Оно принадлежит приднестровскому олигарху Виктору Гушан и его бизнес-партнеру Илье Казмалы. Компания является основной в экономике непризнанной Приднестровской Молдавской Республики и заработала имидж главного бенефициара сепаратизма.
Однако, несмотря на свою пророссийскую репутацию, приднестровская компания с 2014 года успешно получает сладости от украинского «Рошена». При том, что лидеры-сепаратисты ПМР даже как-то жаловались на торговую блокаду со стороны Киева и Кишинева, забыв упомянуть об экспорте украинских конфет.
https://from-ua.com/obzor-pressi/459657-roshen-poimali-na-torgovle-s-prokremlevskimi-separatistami.html

🤑
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Порожняк. 4 ляма З 4 года (!) для пороха не сумма, он сам за неё пачкаться вряд ли стал бы. Кроме того, явная чушь про "наглые действия украинского президента по отношению к Республике Молдова": порох ВЛАДЕЛЕЦ Рошена, а не управляющий. Но под выборы и такая лажа проканает, особенно если подкрепить ее глупыми и бессмысленными фразами про "прямое влияние", "наглое поведение", "бенефициар сепаратизма" и проч..
Кароче, туфта для дебилов.
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Если проголосовать за снятие недоторканности, то депутатам понадобится много денег на взятки судьям. А где депутаты возьмут эти деньги? Правильно! Состригут с народа.

Поэтому я предлагаю собраться на Майдане и выступить за введение пожизненной недоторканности для депутатов, их детей и внуков.
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порошенко с маленькой, он ученик кремляди
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Ну, да!... Снятие судейской «неприкосновенности» накрылось медным тазом утонуло в юридической словесной эквилибристике; требование принятия Закона об импичменте Президента замалчивается и открыто игнорируется; а вот на депутатов - можно грозно «понадувать щёки»… В приличном обществе это называется двуличием…
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а не лучше за снятие с барыги и его судейской шоблы ?
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Пиарщик хренов, своего кума пропихнуть моментально голоса нашел а тут годами телятся под грозные окрики.
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Голосуй,не голосуй,все равно получишь- ....
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Да, были времена...
- Джамал
Юличка , я Вам верю.И пусть ваши недоброжелатели хоть показятся.
А я знаю , что Вы будущий Президент Украины и вытащите на своих
хрупких плечах страну с пропасти. Дай Вам Бог силы и здоровья
05.02.2017 16:44
ОтветитьМне нравится 13
кацахол
Ти мабуть і в інопланетян віриш...
05.02.2017 16:44
ОтветитьБольше не нравится 6
UA Джамал
Кто б мне заплатил ? Я б целыми днями Юлю восхвалял.
Тем более мне это приносит удовольствие.
05.02.2017 16:56
ОтветитьМне нравится 4
UA раша в перде
я тебе буду по 50 грн в день платить,только ты три раза
на день будешь открывать балкон и по 15 минут кричать на
всю улицу " Юля президент ! " буду оплачвиать твой труд
пока не приедут и не заберут тебя в психушку
05.02.2017 16:59
ОтветитьМне нравится 4
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А порохосвин не хоче зняти недоторканість з себе і закон про імпічмент проштовхнути?
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Зачем вам неприкосновенность?Бог вообще Адама с Евой в кожу одел,и сказал хватит с вас "Голосуйте. А якщо ні, більше не обіцяйте цього ніколи", - Порошенко закликав нардепів невідкладно підтримати зняття недоторканності - Цензор.НЕТ 8391
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Голосуйте. А если нет, больше не обещайте этого никогда", - Порошенко призвал нардепов безотлагательно поддержать снятие неприкосновенности
 
 
 
 
 
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