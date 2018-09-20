 Из-за массового заболевания детей корью одну из школ Закарпатья закрыли на карантин, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Закарпатской области.

"19.09.2018 в 14:27 к спасателям поступило сообщение о массовом заболевании детей корью, в результате чего приостановлен учебный процесс и объявлен карантин (предварительно 21 день) в СОШ I-III вв. с. Горонда Мукачевского района", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что по данному факту работала комиссия Мукачевской РГА, по данным которой один ребенок был госпитализирован в Областную детскую больницу и 16 находятся на амбулаторном лечении.