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Все про:Закарпатье (1412) карантин (164) школа (1757) ГСЧС (1726) корь (120)

 Из-за массового заболевания детей корью одну из школ Закарпатья закрыли на карантин, - ГСЧС

В одной из школ Мукачевского района Закарпатской области произошло массовое заболевание учеников корью. В учебном заведении ввели карантин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Закарпатской области.

"19.09.2018 в 14:27 к спасателям поступило сообщение о массовом заболевании детей корью, в результате чего приостановлен учебный процесс и объявлен карантин (предварительно 21 день) в СОШ I-III вв. с. Горонда Мукачевского района", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Европейском регионе отмечается рекордно высокое число случаев заболевания корью. Больше всего пострадала Украина, - ВОЗ

Отмечается, что по данному факту работала комиссия Мукачевской РГА, по данным которой один ребенок был госпитализирован в Областную детскую больницу и 16 находятся на амбулаторном лечении.

Источник: https://censor.net.ua/n3087143
 
 
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В Европе сейчас эпидемия кори. Видать, завезли. Через масове захворювання дітей на кір одну зі шкіл Закарпаття закрили на карантин, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1723
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там же все ёбта поголовно привиты..а как же "коллективный иммунитет"..? Через масове захворювання дітей на кір одну зі шкіл Закарпаття закрили на карантин, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7361 Через масове захворювання дітей на кір одну зі шкіл Закарпаття закрили на карантин, - ДСНС - Цензор.НЕТ 788
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Значит, кто-то из непривитых добился посещения школы. Привитые, даже подцепив корь других не заражают, даже непривитых.
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