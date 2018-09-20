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Все про:Львовщина (1511) отравление (1179)

 20 человек госпитализированы с отравлением на Львовщине

Во Львовской области 20 человек, которые ели в одном и том же кафе, госпитализированы с признаками отравления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Департамента по вопросам общественной защиты населения Львовской ОГА.

Как отмечается, до проявления симптомов острой кишечной инфекции все пострадавшие посещали одно и то же кафе "На горке" в городе Сколе: одни несколько дней назад там праздновали свадьбу, другие - день рождения. В пищу употребляли разнообразные салаты, мясо, рыбу, десерты, арбуз.

"Всего с начала заболевания госпитализированы 20 человек, в т.ч. 1 подросток - 16 лет. Из них 19 человек (1 ребенок) - в инфекционное отделение Сколевской ЦРБ и 1 человек - Ново-Роздольскую", - подчеркивается в сообщении.

Врачи оценивают состояние здоровье пациентов как средней тяжести. Причины отравления устанавливаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наиболее вероятная причина отравления детей в Днепре - загрязнение питьевой воды, - Госпродпотребслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3087140
 
 
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разнообразные салаты, мясо, рыбу, десерты, арбуз. - Все это может быть либо с превышеным содержанием нитратов,либо как мясо-рыба ,отравлены формалином от быстрой испорченности.
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Та пісец..майже кожен день хто сь та попадае в лікарню з тих кафе ресторацій...Іду у грудні в Украіну на пару днів чую треба з собою сухпай війсковий брати ,бо ну його нах..
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печально
но как-то перестали бояться СЭС (ее ж нет) и стали борзеть
химическая промышленность и людская изобретательность не стоят на месте
и жрем мы хрен знает что (даже купленное в супер-пуппер маркете может быть уже с душком, или отмытое хлоркой...) а все потому, что нет реальной ответственности.. не штраф в 500 грн, а срок...за массовое отравление людей и особенно детей
вот вы когда-то слышали про отравление в столовке верховной зрады, кабмина?
там себя любят и уважают...и бдят
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия20 человек госпитализированы с отравлением на Львовщине
 
 
 
 
 
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