 20 человек госпитализированы с отравлением на Львовщине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Департамента по вопросам общественной защиты населения Львовской ОГА.
Как отмечается, до проявления симптомов острой кишечной инфекции все пострадавшие посещали одно и то же кафе "На горке" в городе Сколе: одни несколько дней назад там праздновали свадьбу, другие - день рождения. В пищу употребляли разнообразные салаты, мясо, рыбу, десерты, арбуз.
"Всего с начала заболевания госпитализированы 20 человек, в т.ч. 1 подросток - 16 лет. Из них 19 человек (1 ребенок) - в инфекционное отделение Сколевской ЦРБ и 1 человек - Ново-Роздольскую", - подчеркивается в сообщении.
Врачи оценивают состояние здоровье пациентов как средней тяжести. Причины отравления устанавливаются.
но как-то перестали бояться СЭС (ее ж нет) и стали борзеть
химическая промышленность и людская изобретательность не стоят на месте
и жрем мы хрен знает что (даже купленное в супер-пуппер маркете может быть уже с душком, или отмытое хлоркой...) а все потому, что нет реальной ответственности.. не штраф в 500 грн, а срок...за массовое отравление людей и особенно детей
вот вы когда-то слышали про отравление в столовке верховной зрады, кабмина?
там себя любят и уважают...и бдят