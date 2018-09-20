 20 человек госпитализированы с отравлением на Львовщине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Департамента по вопросам общественной защиты населения Львовской ОГА.

Как отмечается, до проявления симптомов острой кишечной инфекции все пострадавшие посещали одно и то же кафе "На горке" в городе Сколе: одни несколько дней назад там праздновали свадьбу, другие - день рождения. В пищу употребляли разнообразные салаты, мясо, рыбу, десерты, арбуз.

"Всего с начала заболевания госпитализированы 20 человек, в т.ч. 1 подросток - 16 лет. Из них 19 человек (1 ребенок) - в инфекционное отделение Сколевской ЦРБ и 1 человек - Ново-Роздольскую", - подчеркивается в сообщении.

Врачи оценивают состояние здоровье пациентов как средней тяжести. Причины отравления устанавливаются.

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