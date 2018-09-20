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 "Метастазы русского мира", - бойцы ВСУ просят Президента и Премьера запретить трансляции телеканалов "Интер", "112", NewsOne

В сети набирает обороты флешмоб под название #Захисти_країну, в котором бойцы ВСУ обращаются к руководству страны с просьбой принять все меры для запрета трансляций телеканалов "Интер", "112", NewsOne из-за их пропагандистского и антиукраинского контента.

Как информирует Цензор.НЕТ, лейтенант ВСУ Алексей Петров (Кот) опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором высказал негодование относительно информационной политики телеканалов "Интер", "112", NewsOne, а также попросил боевых побратимов поддержать его обращение к первым лицам государства, чтобы они приняли меры для решения данной проблемы.

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"В их эфирах все чаще находят пристанище политические деятели, которые, почти не скрывая, при полном попустительстве ведущих, распространяют ложь о ВСУ, используют приемы военной пропаганды против Украины и украинцев. Раз за разом там раздаются прямые призывы к примирению с Россией - государством, которое уже пятый год ведет войну против Украины, убивая наших побратимов...

Если это приемлемо и демократично, то что руководство страны скажет тем, кто сейчас защищает Украину? Что услышат родные погибших в бою с русскими оккупантами? Все, война закончилась? Давайте сядем с Путиным за стол переговоров? Нальем ему водки, пожмем руки и споем "Широка страна моя родная"? После чего он заберет себе нашу землю, а нам оставит рабскую жизнь? Возможно, оставит", - написал Петров.

"Обращаюсь к вам с требованием разобраться с этим вопросом и прекратить непрерывное информационное влияние, которое причиняет вред Вооруженным Силам Украины, Национальной гвардии, Пограничным войскам, добровольческим формированием и нашей стране в целом", - добавил боец, обращаясь к Президенту Порошенко, Премьеру Гройсману и Спикеру Парубию.

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На данный момент пост Петрова уже поддержал ряд военных, включая генерала-майора ВСУ Олега Микацаайдаровца Ореста Каракевичасержанта 79 ОДШБр Евгения Исаева и прочих.

"Мне страшно и больно видеть, как на 5-м году войны на телевидении процветает гидра "русского мира", замаскированная под такие телеканалы, как "Интер", "112", NewsOne. На этих отстойниках мы видим пропаганду этого самого "русского мира", призывы к примирению с врагом (читай капитуляции перед РФ), слышим слова силиконовых уродов о "моральных калеках из вооруженых сил, стреляющих в детей и матерей", интервью таких откровенных врагов украинского народа, как Медведчук", - написал Каракевич у себя на странице.

Он также обратился с просьбой к руководству страны "наконец искоренить из украинского медиапространства этот позорный метастаз русского мира и принять все меры для запрета трансляции телеканалов "Интер", "112", NewsOne".

Метастазы русского мира, - бойцы ВСУ просят Президента и Премьера запретить трансляции телеканалов Интер, 112, NewsOne 01
Метастазы русского мира, - бойцы ВСУ просят Президента и Премьера запретить трансляции телеканалов Интер, 112, NewsOne 02

Метастазы русского мира, - бойцы ВСУ просят Президента и Премьера запретить трансляции телеканалов Интер, 112, NewsOne 03

Источник: https://censor.net.ua/n3087137
 
   
 Топ комментарии
 
Да если бы только бойцы ВСУ просили.Этого просили и гражданские сколько раз. И жгли, и били эти "каналы". Но власть или не решается, или не заинтересована в искоренении плодящих ложь.
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вот это конкретное предложение
жаль что петр алексеич его не услышит
по понятным причинам
иначе ему медведчук глаз на жопу натянет
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Президент Порошенко, считаю позором то, что вы довели ситуацию с разгулом "русского мира" на украинском телевидении до того, что к вам по этому поводу обращаются военные.
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Не... Ну если Украинцы смотрят эти телеканалы, то может идеи этих каналов востребованы в Украине? Так зачем их запрещать?
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Ну... Тут сложно, нет фактов говорящих, что эти телеканалы разрушают здоровье и из-за них люди умирают. Эти ж телеканалы наоборот призывают к перемирию.
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Драгдиллер тоже не будет предупреждать о последствиях употребления. И тоже может рассказать, что он за душевное равновесие и мир на земле.

Перемирие с страной и народом, которые развязали войну и оккупировали часть Украины - это капитуляция. Капитуляции может хотеть только враг.
Сначала надо изгнать и наказать захватчика, а потом уже говорить о перемирии.
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Причём тут драгдиллер? Есть медицинские исследования, факты смертей и т.д. Так же известно, что на войне погибают люди.
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Есть ДНР и ЛНР, шоб наблюдать необратимые последствия.
Это даже лучше абстрактных медицинских исследований.

Так же известно из-за кого погибают люди. И именно они хотят перемирия без возврата на исходные позиции.

Вы сначала верните Крым, уйдите с Донбасса, возместите все убытки, заплатите репарации, а потом мы с вами поговорим о перемирии. Иначе ваши люди начнут гибнуть не только в Украине.
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И налоги в Роисе ты тоже не платил, и на выборы военных преступников тоже не ходил, и тут ты по зову сердца террористов отмазываешь?
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Манипуляция ненавистью - технология Кремля. Кремль энергию ненависти украинцев перенаправляет с себя на украинскую власть и внутрь общества. Если получится заставить украинцев ненавидеть друг друга - Украина рухнет. Каждому из нас кремлевские технологи через СМИ, подконтрольных украинских политиков, интернет-ботов и «полезных идиотов» внушают ключевые тезисы. 1. «Внутренний враг хуже внешнего». 2. «В войне виноваты киевские власти, которые наживаются на ней». 3. «Менты» - враги народа, а СБУ - предатели и взяточники». 4. «Свергнуть власть можно только силой». Эти тезисы Кремля внедряются в наше сознание независимо от того, какие люди и политические силы при власти.
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завтра агент фсб Луценко по заданию Рошена своего шефа экстрадирует ху#лу еще пару десятков добровольцев и на єтом все закончится
"Метастази "русского мира"", - бійці ЗСУ просять президента та прем'єра заборонити трансляції телеканалів "Інтер", "112", NewsOne - Цензор.НЕТ 8493
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Ці канали один з елементів гібридної війни.
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.....БОЙЦЫ ВСУ!!??…..призывы НЕ помогут....маховик рус.пропаганды на этих гавноканалах раскручивается ВСЕ сильнее,а если вы БОЙЦЫ,то и действовать нужно соответственно.
Например меня ВООБЩЕ не удивит,если во-второй срок выйдет бойка с потрохом...в итоге получим опять брехуна-вора,бойка - премьер...мертветчук - спикер.
И поверьте им глубоко нас.ать на ваш патриотизм - бизнес и ничего личного.
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Можно выйти в воскресенье на Народное Вече на Евро Майдане и решить проблему народным голосованием.
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Сколько голосов нужно набрать?
Кем будет народ представлен?
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В другий тур вийдуть лавочник і варовка.
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А петю запретить они не просят? "Метастази "русского мира"", - бійці ЗСУ просять президента та прем'єра заборонити трансляції телеканалів "Інтер", "112", NewsOne - Цензор.НЕТ 3775
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Петю нильзя...он же зарплату военным добавляет....
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Бойцы ВСУ просят оставить только 5 канал. "Метастази "русского мира"", - бійці ЗСУ просять президента та прем'єра заборонити трансляції телеканалів "Інтер", "112", NewsOne - Цензор.НЕТ 4576
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и пару танцивальных, шоб зимой в окопах не замёзнуть...
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Главный антибарыжный теелеканал Савика Шустера, благополучно уничтожили...Кто следующий?
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Шустер останнім часом став нудним і одноманітним.
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Эти каналы будут Пецю пиарить на выборах,так что все это мимо..
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Правильно! Сделать с десяток "5-х каналов" и вперед, на выборы!
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Одни агенты Кремля просят запретить, а потом другие агенты Кремля будут верещать на всю Европу, что в Украине притесняют свободу слова. На каких каналах выступают всякие тимошенки, гриценки и прочие типа опозиционеры?
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С другой стороны, Ньюзсрань - это помойка, а не канал. Если на 112 и Интере хотя бы пытаются создать впечатление объективности, то Ньюзсрань даже не скрывает, что топит против независимой от Кремля Украины и нынешней власти в частности.
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Нужно различать: оппозиционные телеканалы и сепаратистские.
Так вот: "Интер", "112", "Гавноньюсван" - именно сепаратистские телеканалы.
Нарушений у них достаточно, чтобы отобрать лицензию на вещание. Но Глава нацсовета по телевидению и радиовещанию Ю. Артеменко - безинициативный, безхребетный червь, который ничего не сделает без звонка с Администрации Президента.

"Инструмент наказания" есть, но он не работает. Ограничиваются лишь смехотворными штрафами.

А учитывая появление в эфирах данных телепомоек откровенных врагов Украины типа В. Медведчука - есть все основания предполагать преступный сговор Порошенка лично или его ближайшего окружения с сепаратистами типа Медведчука, Ахметова, Фирташа, Бойка, Шуфрича, Рабиновича, Мураева.
Именно по-этому неоходимо давление через массовые акции протеста.


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Я торчу от их агитации "за мир". Эдак в году 1942-ом выходит чувак, на Красную площадь, и начинает агитировать за мир с Гитлером: типа да, захватил половину СССР, наубивал кучу народу, но... нужно договариваться... Интересно, шо бы с ним было?
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Арестуйте Медведчука обменяв его на Сенцова и других заложников и проблема с каналами решится сама собой.
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Ось тут правильно,громадянске суспільство повинно просипатися і протистояти пропагаді ворога та підштовхувати владу до активних дій.Ато всі ці писки закрити,заборонити виглядають смішними:вата в захваті дивится ті канали ,обговорює, несе по країні ту пі3дьож,ще буде кидатись захищати.
Так що до справи громадяни
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Узпокогойтесь,Петя знает все планы еремля "Метастази "русского мира"", - бійці ЗСУ просять президента та прем'єра заборонити трансляції телеканалів "Інтер", "112", NewsOne - Цензор.НЕТ 7417
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Ці канали мають якнайшвидше припинити свою антиукраїнську діяльність.
Але ДЕРЖКОМТЕЛЕРАДІО ВХОДИТЬ ДО СТРУКТУРИ КАБМІНУ.
Отже питання до Гройсмана, а не до Порошенка
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А тута, ребятки, сама власть и виновата. Эти каналы внаглую лупят пророссийский контент, но, одновременно, открыли доступ в эфир всем оппозиционным политикам: Тимошенко, Гриценко, Чумаку и т.д. Дайте равноценный эфир всем политикам на проукраинских каналах и тогда нет вопросов: нужно закрывать, эти инфопомойки.
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что то странно звучит,
какие ВСУ просят гаранта интересов Кремляди,
сотрудничающего с мертвяком
закрыть канал ?
может ему ещё и рошен продать ?
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всім хто верещить про свободу слова нагадую на території України йде війна, ворог визначений, вимагаю притягнення до відповідальності всих колобрантів та любителів лаптів.
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Не нужно путать свободу слова с вражеской пропагандой. От Пиховшека, путинской сволочи, ваще блевать охота.
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Что вы.У нас шоколадные Минские угоды.Как же без Московского П#здикулятора. "Метастази "русского мира"", - бійці ЗСУ просять президента та прем'єра заборонити трансляції телеканалів "Інтер", "112", NewsOne - Цензор.НЕТ 8417
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Метастазы русского мира", - бойцы ВСУ просят Президента и Премьера запретить трансляции телеканалов "Интер", "112", NewsOne
 
 
 
 
 
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