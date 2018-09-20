 "Метастазы русского мира", - бойцы ВСУ просят Президента и Премьера запретить трансляции телеканалов "Интер", "112", NewsOne

Как информирует Цензор.НЕТ, лейтенант ВСУ Алексей Петров (Кот) опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором высказал негодование относительно информационной политики телеканалов "Интер", "112", NewsOne, а также попросил боевых побратимов поддержать его обращение к первым лицам государства, чтобы они приняли меры для решения данной проблемы.

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"В их эфирах все чаще находят пристанище политические деятели, которые, почти не скрывая, при полном попустительстве ведущих, распространяют ложь о ВСУ, используют приемы военной пропаганды против Украины и украинцев. Раз за разом там раздаются прямые призывы к примирению с Россией - государством, которое уже пятый год ведет войну против Украины, убивая наших побратимов...

Если это приемлемо и демократично, то что руководство страны скажет тем, кто сейчас защищает Украину? Что услышат родные погибших в бою с русскими оккупантами? Все, война закончилась? Давайте сядем с Путиным за стол переговоров? Нальем ему водки, пожмем руки и споем "Широка страна моя родная"? После чего он заберет себе нашу землю, а нам оставит рабскую жизнь? Возможно, оставит", - написал Петров.

"Обращаюсь к вам с требованием разобраться с этим вопросом и прекратить непрерывное информационное влияние, которое причиняет вред Вооруженным Силам Украины, Национальной гвардии, Пограничным войскам, добровольческим формированием и нашей стране в целом", - добавил боец, обращаясь к Президенту Порошенко, Премьеру Гройсману и Спикеру Парубию.

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На данный момент пост Петрова уже поддержал ряд военных, включая генерала-майора ВСУ Олега Микаца, айдаровца Ореста Каракевича, сержанта 79 ОДШБр Евгения Исаева и прочих.

"Мне страшно и больно видеть, как на 5-м году войны на телевидении процветает гидра "русского мира", замаскированная под такие телеканалы, как "Интер", "112", NewsOne. На этих отстойниках мы видим пропаганду этого самого "русского мира", призывы к примирению с врагом (читай капитуляции перед РФ), слышим слова силиконовых уродов о "моральных калеках из вооруженых сил, стреляющих в детей и матерей", интервью таких откровенных врагов украинского народа, как Медведчук", - написал Каракевич у себя на странице.

Он также обратился с просьбой к руководству страны "наконец искоренить из украинского медиапространства этот позорный метастаз русского мира и принять все меры для запрета трансляции телеканалов "Интер", "112", NewsOne".



