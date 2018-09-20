 "Метастазы русского мира", - бойцы ВСУ просят Президента и Премьера запретить трансляции телеканалов "Интер", "112", NewsOne

Как информирует Цензор.НЕТ, лейтенант ВСУ Алексей Петров (Кот) опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором высказал негодование относительно информационной политики телеканалов "Интер", "112", NewsOne, а также попросил боевых побратимов поддержать его обращение к первым лицам государства, чтобы они приняли меры для решения данной проблемы.
"В их эфирах все чаще находят пристанище политические деятели, которые, почти не скрывая, при полном попустительстве ведущих, распространяют ложь о ВСУ, используют приемы военной пропаганды против Украины и украинцев. Раз за разом там раздаются прямые призывы к примирению с Россией - государством, которое уже пятый год ведет войну против Украины, убивая наших побратимов...
Если это приемлемо и демократично, то что руководство страны скажет тем, кто сейчас защищает Украину? Что услышат родные погибших в бою с русскими оккупантами? Все, война закончилась? Давайте сядем с Путиным за стол переговоров? Нальем ему водки, пожмем руки и споем "Широка страна моя родная"? После чего он заберет себе нашу землю, а нам оставит рабскую жизнь? Возможно, оставит", - написал Петров.
"Обращаюсь к вам с требованием разобраться с этим вопросом и прекратить непрерывное информационное влияние, которое причиняет вред Вооруженным Силам Украины, Национальной гвардии, Пограничным войскам, добровольческим формированием и нашей стране в целом", - добавил боец, обращаясь к Президенту Порошенко, Премьеру Гройсману и Спикеру Парубию.
На данный момент пост Петрова уже поддержал ряд военных, включая генерала-майора ВСУ Олега Микаца, айдаровца Ореста Каракевича, сержанта 79 ОДШБр Евгения Исаева и прочих.
"Мне страшно и больно видеть, как на 5-м году войны на телевидении процветает гидра "русского мира", замаскированная под такие телеканалы, как "Интер", "112", NewsOne. На этих отстойниках мы видим пропаганду этого самого "русского мира", призывы к примирению с врагом (читай капитуляции перед РФ), слышим слова силиконовых уродов о "моральных калеках из вооруженых сил, стреляющих в детей и матерей", интервью таких откровенных врагов украинского народа, как Медведчук", - написал Каракевич у себя на странице.
Он также обратился с просьбой к руководству страны "наконец искоренить из украинского медиапространства этот позорный метастаз русского мира и принять все меры для запрета трансляции телеканалов "Интер", "112", NewsOne".
Перемирие с страной и народом, которые развязали войну и оккупировали часть Украины - это капитуляция. Капитуляции может хотеть только враг.
Сначала надо изгнать и наказать захватчика, а потом уже говорить о перемирии.
Это даже лучше абстрактных медицинских исследований.
Так же известно из-за кого погибают люди. И именно они хотят перемирия без возврата на исходные позиции.
Вы сначала верните Крым, уйдите с Донбасса, возместите все убытки, заплатите репарации, а потом мы с вами поговорим о перемирии. Иначе ваши люди начнут гибнуть не только в Украине.
Рошенасвоего шефа экстрадирует ху#лу еще пару десятков добровольцев и на єтом все закончится
Например меня ВООБЩЕ не удивит,если во-второй срок выйдет бойка с потрохом...в итоге получим опять брехуна-вора,бойка - премьер...мертветчук - спикер.
И поверьте им глубоко нас.ать на ваш патриотизм - бизнес и ничего личного.
Кем будет народ представлен?
Так вот: "Интер", "112", "Гавноньюсван" - именно сепаратистские телеканалы.
Нарушений у них достаточно, чтобы отобрать лицензию на вещание. Но Глава нацсовета по телевидению и радиовещанию Ю. Артеменко - безинициативный, безхребетный червь, который ничего не сделает без звонка с Администрации Президента.
"Инструмент наказания" есть, но он не работает. Ограничиваются лишь смехотворными штрафами.
А учитывая появление в эфирах данных телепомоек откровенных врагов Украины типа В. Медведчука - есть все основания предполагать преступный сговор Порошенка лично или его ближайшего окружения с сепаратистами типа Медведчука, Ахметова, Фирташа, Бойка, Шуфрича, Рабиновича, Мураева.
Именно по-этому неоходимо давление через массовые акции протеста.
Так що до справи громадяни
Але ДЕРЖКОМТЕЛЕРАДІО ВХОДИТЬ ДО СТРУКТУРИ КАБМІНУ.
Отже питання до Гройсмана, а не до Порошенка
какие ВСУ просят гаранта интересов Кремляди,
сотрудничающего с мертвяком
закрыть канал ?
может ему ещё и рошен продать ?