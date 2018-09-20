 Бродский дал мне сотни тысяч долларов для открытия бизнеса в США, - экс-майор Мельниченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире телеканала ZiK.

Мельниченко в частности рассказал, что он в США успешно ведет свой бизнес – у него компания по перевозке грузов.

Я не бедный человек в США. Абсолютно. У меня работает почти 100 людей из Украины. Человек, который пришел ко мне в первый год, на пятый год работы в моей компании уже становится миллионером. У меня водитель за год зарабатывает 100-150 тысяч долларов", - рассказал экс-майор.

А обвинения в незаконном обогащении он считает попыткой дискредитировать его.

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Он также объяснил, как ему удалось, имея в Украине не слишком высокую зарплату, переехать в США и сразу начать там свой бизнес.

"Смотрите. У меня в Украине есть друзья, которые дали мне достаточно большой кредит. Это сотни-сотни тысяч долларов. Одним из них является Михаил Юрьевич Бродский. Который просто часть денег мне подарил, а часть – дал в кредит, чтобы я мог развиваться и имел какие-то средства. Это официальные деньги, которые были мне переданы, кредит в том числе", - рассказал Мельниченко.

При этом он подчеркнул, что Бродский не является его партнером по бизнесу.

"Михаил Бродский мне тогда, на тот момент дал ссуду на достаточно хорошую сумму и дал также кредит. Я удачно эти деньги использовал для бизнеса. Я, слава Богу, имею возможности возвращать эти деньги. В Америке, если у человека есть, например, 1000 долларов, то я помогу ему за год заработать 100 тысяч, как минимум", - рассказал экс-майор.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, Печерский суд разрешил задержать майора Мельниченко и арестовал его имущество и банковские счета по ходатайству Генеральной прокуратуры. Экс-майора Управления госохраны подозревают в совершении государственной измены в виде шпионажа, разглашении сведений, составляющих государственную тайну и превышении служебных полномочий из-за записей, которые охранник тайно совершал в кабинете Леонида Кучмы.

Мельниченко также обвиняют в легализации доходов, полученных преступным путем. Следствие по этому делу длилось с 2015 года.

Напомним, что кассетный скандал разгорелся после обнародования записей из кабинета президента Леонида Кучмы осенью 2000 года, которые свидетельствуют о причастности Кучмы и ряда других лиц и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Записи Мельниченко фигурировали в уголовном деле по факту убийства Гонгадзе, открытом против Кучмы 21 марта 2011. Но в декабре 2011-го украинский суд обязал прокурора прекратить обвинения против Кучмы на основании того, что доказательства его причастности к убийству Гонгадзе недостаточны. Суд отклонил записи Мельниченко как доказательства.

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