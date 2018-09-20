 Бродский дал мне сотни тысяч долларов для открытия бизнеса в США, - экс-майор Мельниченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире телеканала ZiK.
Мельниченко в частности рассказал, что он в США успешно ведет свой бизнес – у него компания по перевозке грузов.
Я не бедный человек в США. Абсолютно. У меня работает почти 100 людей из Украины. Человек, который пришел ко мне в первый год, на пятый год работы в моей компании уже становится миллионером. У меня водитель за год зарабатывает 100-150 тысяч долларов", - рассказал экс-майор.
А обвинения в незаконном обогащении он считает попыткой дискредитировать его.
Он также объяснил, как ему удалось, имея в Украине не слишком высокую зарплату, переехать в США и сразу начать там свой бизнес.
"Смотрите. У меня в Украине есть друзья, которые дали мне достаточно большой кредит. Это сотни-сотни тысяч долларов. Одним из них является Михаил Юрьевич Бродский. Который просто часть денег мне подарил, а часть – дал в кредит, чтобы я мог развиваться и имел какие-то средства. Это официальные деньги, которые были мне переданы, кредит в том числе", - рассказал Мельниченко.
При этом он подчеркнул, что Бродский не является его партнером по бизнесу.
"Михаил Бродский мне тогда, на тот момент дал ссуду на достаточно хорошую сумму и дал также кредит. Я удачно эти деньги использовал для бизнеса. Я, слава Богу, имею возможности возвращать эти деньги. В Америке, если у человека есть, например, 1000 долларов, то я помогу ему за год заработать 100 тысяч, как минимум", - рассказал экс-майор.
Как сообщал Цензор.НЕТ, Печерский суд разрешил задержать майора Мельниченко и арестовал его имущество и банковские счета по ходатайству Генеральной прокуратуры. Экс-майора Управления госохраны подозревают в совершении государственной измены в виде шпионажа, разглашении сведений, составляющих государственную тайну и превышении служебных полномочий из-за записей, которые охранник тайно совершал в кабинете Леонида Кучмы.
Мельниченко также обвиняют в легализации доходов, полученных преступным путем. Следствие по этому делу длилось с 2015 года.
Напомним, что кассетный скандал разгорелся после обнародования записей из кабинета президента Леонида Кучмы осенью 2000 года, которые свидетельствуют о причастности Кучмы и ряда других лиц и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.
Записи Мельниченко фигурировали в уголовном деле по факту убийства Гонгадзе, открытом против Кучмы 21 марта 2011. Но в декабре 2011-го украинский суд обязал прокурора прекратить обвинения против Кучмы на основании того, что доказательства его причастности к убийству Гонгадзе недостаточны. Суд отклонил записи Мельниченко как доказательства.
Він правду каже?
Чи Ваша віра починається зі звання "майор"?
Якщо мені не вірите, то можете сходити до "броЦкоВо" самі та попросити "на бізнес" лише якихось $100 -- щоденний обід пса "броЦкоВо". Сподіваюся, що він вам не відмовить так, як мені.
Источник: https://censor.net.ua/n3087129
Ни хо-хо себе! И многим Миша дарит такие подарки? И главное, за что?)
Ще би розказав навіщо їздив у Москву.
Если кто-то не помнит кидаловскую конторку банк Денди Мишин!
Для дебилов зрадофилов-сепаратистов:никому в Бошка не приходит мысль с какого такие подарки и кредиты???
И шо за лапша про бизнес? У этого "интелектуала"? Так зарабатывают только в МММ и других пирамидах! Хотя умственной уровень должен быть по более!!!
Это бабло ФСБ и американской разведки!! Классический двойной агент!
Кучме валить какого-то журналиста папараци не было смысла!
Интересно, этот "борец с беззаконием" заплатил законных 15% налога на подаренное?
- Почему вы халтурите, вместо того чтобы учиться? Ответьте! -- Мне нужны деньги. (c)
Американский МММщик...что ли..?? 10000 процентов годовых..?? Мавроди переворачивается в гробу....
интересно за какие заслуги
- В тумбочке..
- А в тумбочку кто положил..??
- Жена..
- А жена где взяла..??
- Я дал...
- А ты где взял деньги..??
- В тумбочке...
Касетний скандал - сфабриковано ФСБ.
У величезний масив записів було вставлено кілька слів, що змінили зміст окремих фраз і дозволили звинувачувати Кучму.
Як тільки це було зроблено по команді з москви убили грузина.
Далі наші політики ухопилися за можливість підняти хвилю проти кучми і сіли грати у покер з дияволом. Вони ослаблювали не тільки Кучму а і Україну, а москва тим користалася.
Багато хто зробив собі політичну кар'єру на "боротьбі з кучмізмом", багато хто піарився на цьому і тепер маса політиканів не зацікавлена у тому, щоб правда випливла.
А якщо вона виплпве, то багато кому не лише доведеться піти з ганьбою, а і сісти.
Кучма - патріот власної кишені , але це не означає, що він був агентом ФСБ як не означає і того, що він не міг, задля власних інтересів попрацювати і на український інтерес.
Якщо зазирнете у історію, то побачите, що саме так творилися держави. Хтось, дуже амбітний, працюючи на власну кишеню непомітно і державу створював.
Ще Адам Сміт писав: "Кожен прагне до багатство, але оскільки досягти його можна, за великим рахунком, лише двома способами: виробивши потрібний товар або запропонувавши потрібну суспільству послугу, то працюючи задля власного збагачення людина якнайкраще слугує і суспільному благу"
Кучма працював на себе, але одночасно надавав суспільству потрібну послугу, - творив державу.
Що вийшло - те вийшло, могло і нічого не вийти, але жержава є і ми маємо можливість її удосконалити.
Чи вас інший варіант влаштовує більше?
а) Кучма плодив брехню і корупцію? Кучму треба було виганяти? Мельніченко допомагав в цьому? Кучмі це подобалося?
б) соєвий чорт і безграмотний югік брешуть постійно і корумпують країну? Мельниченко їм не подобається? ..... ЯКИЙ ВИСНОВОК ?
реформировать нечего - заново строить надо
хрен знает скольких агент
Роясь в сегодняшнем окаменевшем говне,
наших дней изучая потемки,
вы, возможно, спросите и обо мне....."
Кучму в президенты!
но за бред: с 1000 он делает 100 000 за год? он чё реально ебанутый?
это 1000%годовых
таких бизнесов нет
Этот клоун, судя по риторике, вместе с ху#лом учился.