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Все про:Бродский (400) Мельниченко Николай майор (500)

 Бродский дал мне сотни тысяч долларов для открытия бизнеса в США, - экс-майор Мельниченко

Экс-майор Управления государственной охраны Украины Николай Мельниченко смог начать свой бизнес с США на деньги, полученные от Михаила Бродского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире телеканала ZiK.

Мельниченко в частности рассказал, что он в США успешно ведет свой бизнес – у него компания по перевозке грузов.

Я не бедный человек в США. Абсолютно. У меня работает почти 100 людей из Украины. Человек, который пришел ко мне в первый год, на пятый год работы в моей компании уже становится миллионером. У меня водитель за год зарабатывает 100-150 тысяч долларов", - рассказал экс-майор.

А обвинения в незаконном обогащении он считает попыткой дискредитировать его.

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Он также объяснил, как ему удалось, имея в Украине не слишком высокую зарплату, переехать в США и сразу начать там свой бизнес.

"Смотрите. У меня в Украине есть друзья, которые дали мне достаточно большой кредит. Это сотни-сотни тысяч долларов. Одним из них является Михаил Юрьевич Бродский. Который просто часть денег мне подарил, а часть – дал в кредит, чтобы я мог развиваться и имел какие-то средства. Это официальные деньги, которые были мне переданы, кредит в том числе", - рассказал Мельниченко.

При этом он подчеркнул, что Бродский не является его партнером по бизнесу.

"Михаил Бродский мне тогда, на тот момент дал ссуду на достаточно хорошую сумму и дал также кредит. Я удачно эти деньги использовал для бизнеса. Я, слава Богу, имею возможности возвращать эти деньги. В Америке, если у человека есть, например, 1000 долларов, то я помогу ему за год заработать 100 тысяч, как минимум", - рассказал экс-майор.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, Печерский суд разрешил задержать майора Мельниченко и арестовал его имущество и банковские счета по ходатайству Генеральной прокуратуры. Экс-майора Управления госохраны подозревают в совершении государственной измены в виде шпионажа, разглашении сведений, составляющих государственную тайну и превышении служебных полномочий из-за записей, которые охранник тайно совершал в кабинете Леонида Кучмы.

Мельниченко также обвиняют в легализации доходов, полученных преступным путем. Следствие по этому делу длилось с 2015 года.

Напомним, что кассетный скандал разгорелся после обнародования записей из кабинета президента Леонида Кучмы осенью 2000 года, которые свидетельствуют о причастности Кучмы и ряда других лиц и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Записи Мельниченко фигурировали в уголовном деле по факту убийства Гонгадзе, открытом против Кучмы 21 марта 2011. Но в декабре 2011-го украинский суд обязал прокурора прекратить обвинения против Кучмы на основании того, что доказательства его причастности к убийству Гонгадзе недостаточны. Суд отклонил записи Мельниченко как доказательства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3087129
 
 
 Топ комментарии
 
"У меня в Украине есть друзья, которые дали мне достаточно большой кредит. Это сотни-сотни тысяч долларов. Одним из них является Михаил Юрьевич Бродский. Который просто часть денег мне ПОДАРИЛ, а часть - дал в кредит."
Источник: https://censor.net.ua/n3087129

Ни хо-хо себе! И многим Миша дарит такие подарки? И главное, за что?)
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шо пороху не нравиться свой голос на кассетных записях , сильно четко произносил слова , а юльчик думает быть ген проком вечно
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В том, что сотни тысяч долларов дают просто так даже в кредит.
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Я ходив до "броЦкоВо" щоб він мені дав на бізнес не сотні, а десятки тисяч доларів. Але "броЦкій" зказав, що він не благодійний фонд ім.цадика_Нахмана. Так я й пішов ні з чим. А от "майору" -- зразу СОТНІ тисяч.
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А "майор"?

Він правду каже? Екс-майор Мельниченко: Бродський дав мені сотні тисяч доларів для відкриття бізнесу в США - Цензор.НЕТ 2338
Чи Ваша віра починається зі звання "майор"? Екс-майор Мельниченко: Бродський дав мені сотні тисяч доларів для відкриття бізнесу в США - Цензор.НЕТ 2803
Якщо мені не вірите, то можете сходити до "броЦкоВо" самі та попросити "на бізнес" лише якихось $100 -- щоденний обід пса "броЦкоВо". Сподіваюся, що він вам не відмовить так, як мені.
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Легко первірити. Сходи до Міші Б. попроси хоч 100 грн.
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Надо же как везёт "маЕорам"! Тут три копейки в базарный день не выпросишь! А тут на тебе, сотни миллионов отваливают, да ещё в у.е... МаЕор, а ты точно с дурного дуба уже слез?..
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шо пороху не нравиться свой голос на кассетных записях , сильно четко произносил слова , а юльчик думает быть ген проком вечно
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"У меня в Украине есть друзья, которые дали мне достаточно большой кредит. Это сотни-сотни тысяч долларов. Одним из них является Михаил Юрьевич Бродский. Который просто часть денег мне ПОДАРИЛ, а часть - дал в кредит."
Источник: https://censor.net.ua/n3087129

Ни хо-хо себе! И многим Миша дарит такие подарки? И главное, за что?)
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У нього взимку снігу не випросиш. Але для "майора"...
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Чим більше майор говорить, тим більше до нього запитань.
Ще би розказав навіщо їздив у Москву.

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Я вважаю, що "ноги" у всій цій історії ростуть саме з москви. Бо number_two після "мельниченка" був вічний московський пахолок "мороз". А те, що "майор" продав інформацію американцям, є підтвердженням того, що вона вже спрацювала (проти_кучми) та не була потрібна кацапам. Врешті-решт, а що там могло бути окрім матюків вічно напівп'яного "кучми"? Американці, як наївні в таких справах, викупили все це лайно, бо вважали, що у високих кабінетах все таки вищий рівень спілкування. А тут "трам-тарарам-там-там". І все кацапські матюки.
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Миша известный меценат! Известный благотворитель расейских шпионов!!!
Если кто-то не помнит кидаловскую конторку банк Денди Мишин!
Для дебилов зрадофилов-сепаратистов:никому в Бошка не приходит мысль с какого такие подарки и кредиты???
И шо за лапша про бизнес? У этого "интелектуала"? Так зарабатывают только в МММ и других пирамидах! Хотя умственной уровень должен быть по более!!!
Это бабло ФСБ и американской разведки!! Классический двойной агент!
Кучме валить какого-то журналиста папараци не было смысла!
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Такие были условия. "Я диктофончик ставлю, а вы бабло отстегиваете..".Так злые языки рассказывают. И там не только Бродский раскошелился вроде бы.
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чтоб еврей дал иноверцу "сотни-сотни тысяч долларов", да еще "подарил" - такую сказку никакие братья Гримм не возьмутся писать.
Интересно, этот "борец с беззаконием" заплатил законных 15% налога на подаренное?
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- Скажите по совести, Ляпсус, почему вы пишете о том, чего вы в жизни не видели и о чем не имеете ни малейшего представления? Почему у вас в стихотворении "Кантон" пеньюар -- это бальное платье? Почему?!
- Почему вы халтурите, вместо того чтобы учиться? Ответьте! -- Мне нужны деньги. (c)
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Так шо - Кучма, миллиардер на зарплату Президента весь в шоколаде, а рядовой украинец, открывший бизнес на кредит и записавший что Кучма имеет отношение к убийству Гонгадзе - изменник и коррупционер??? Или это рэкет СБУ?
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Это не рядовой украинец, это продажный мусор поганый.
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В Америке, если у человека есть, например, 1000 долларов, то я помогу ему за год заработать 100 тысяч, как минимум", - рассказал экс-майор. Источник: https://censor.net.ua/n3087129

Американский МММщик...что ли..?? 10000 процентов годовых..?? Мавроди переворачивается в гробу.... Екс-майор Мельниченко: Бродський дав мені сотні тисяч доларів для відкриття бізнесу в США - Цензор.НЕТ 1510
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И сколько Кучма заплатил СБУ, что изолировать и дискредетировать Мельниченко?
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проще говоря он его содержит
интересно за какие заслуги Екс-майор Мельниченко: Бродський дав мені сотні тисяч доларів для відкриття бізнесу в США - Цензор.НЕТ 5546
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Значит это пример, что украинца, открывшего успешный бизнес в США, в Украине обдерут как липку, все конфискуют и посадят???
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Налоговые органы США же не имеют претензий к Мельниченко. Значит там все по законам.
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Да ,иначе бы он сидел, а не балакал. Там все четко. США - это гарантия закона. Без всяких сомнений.
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Получается, что мы везде рабы Украины. Только и ждут как что-то зазвенит в кармане, чтобы вытащить. А еще удивляются. что люди уезжают.
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- Где ты взял деньги..??
- В тумбочке..
- А в тумбочку кто положил..??
- Жена..
- А жена где взяла..??
- Я дал...
- А ты где взял деньги..??
- В тумбочке...

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Скорее всего он продал пленки США. За лимон или меньше. Тогда это была огромная сумма. Разговоры про какого-то Бродского явно вымысел самих США,считающих Украину полубандитским государством, где каждый вор в законе миллионер и широкой души. Ну как в их фильмах ))
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Показывали ролик про одного украинца из села. Здесь у него был маленький ресторанчик и магазинчик,Так его рекетировали постоянно. А туда он уехал и открыл бизнес по перевозке грузов и сейчас миллионер и помогает украинской армии. Он сейчас еще продает в Америке украинские продукты долгого хранения. Он придумал перевозить грузы в пустых местах на самолетах для грузов, там оставались большие пустые метса в ячейках. И в этом - профит. У него тоже сейчас в Америке несколько офисов и очень большие склады для грузов.
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Это условия жизни американского среднего класса.Было бы только желание работать. И кредит дадут и бизнес план помогут сверстать и даже поставщиков-покупателей найдут. И делает это не государство , а различные ассоциации и фонды.
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Яаааасно.... На историю про шпили в Солсбери похоже.
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Ну хорошо. Допустим, ему Кучма взятку дал или сам или через Бродского. Но веддь он честно работает в Америке и успешно. Зачем же тогда у него здесь все отбирают? Захотелось поживиться?
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С подарка в сотни тысяч от Бродского и прочих не близких родственников Мельниченко должен был заплатить подоходный налог 20%, о чем никто никогда не слыхивал, так что сейчас он признался в довольно тяжком уголовном преступлении. Какого хрена этот меценат своим водителям платит по 8 000 в месяц лишней зарплаты, если мог бы помогать больным детям? Он безумное трепло и очевидный предатель, т.к. подслушивать первый раз Кучму он, с его же слов, полез, ничего не зная о каких либо преступлениях Кучмы, они ему якобы открылись только по мере подслушивания, но в ПЕРВЫЙ РАЗ - однозначно преступление!
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Еще вопрос к Бродскому, а заплатил ли он налоги с этих денег, которые потом подарил Мельниченко.
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Такая зарплата нормальная в США. Он ведь ее не просто платит, а от той прибыли, что делает водитель.
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а скоко дали тому, который на кнопочки магнитофона нажимал (на пресс-конференции мороза)?...неужели генпрокурора?
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А может быть он и заплатил налог со всей своей налички, откуда вы знаете? И при чем здесь гос. измена? если бы не Мельниченко, никто бы и не знал, откуда в убийстве Гонгадзе ноги растут. Тогда пусть спросят у кучмы - jnrlf он такой миллиардер на зарплату Президента и директора завода или у Пороха, бизнес которого не заплатил в срок кредит банку в 15 миллиардов гривен и тот банк хотел судиться, но теперь продлил кредит на 15 лет с мизерными процентами. За 15 лет, между прочим. либо ишак сдохнет, либо падишах умрет. Тут этих олигархов никто не трогает. А простого украинца - пожалуйста. Еще и измену приплели.
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Мельниченко агент ФСБ.
Касетний скандал - сфабриковано ФСБ.
У величезний масив записів було вставлено кілька слів, що змінили зміст окремих фраз і дозволили звинувачувати Кучму.
Як тільки це було зроблено по команді з москви убили грузина.
Далі наші політики ухопилися за можливість підняти хвилю проти кучми і сіли грати у покер з дияволом. Вони ослаблювали не тільки Кучму а і Україну, а москва тим користалася.
Багато хто зробив собі політичну кар'єру на "боротьбі з кучмізмом", багато хто піарився на цьому і тепер маса політиканів не зацікавлена у тому, щоб правда випливла.
А якщо вона виплпве, то багато кому не лише доведеться піти з ганьбою, а і сісти.
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Ага, а кучман поцрєот України, якому треба дати орден за героїчну крадіжку расєянського газу. Він же ж так закладав підвалини нашої справжньої незалежності, чи не так? Ну і олігархів не він виплекав, і бидлюковича не він прем'єром зробив? Один суцільний позитив, просто не прєзік, а золото 999 проби.
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Є різні погляди на ті самі події і мій ні чим не гірший за той що вам подобається.
Кучма - патріот власної кишені , але це не означає, що він був агентом ФСБ як не означає і того, що він не міг, задля власних інтересів попрацювати і на український інтерес.
Якщо зазирнете у історію, то побачите, що саме так творилися держави. Хтось, дуже амбітний, працюючи на власну кишеню непомітно і державу створював.
Ще Адам Сміт писав: "Кожен прагне до багатство, але оскільки досягти його можна, за великим рахунком, лише двома способами: виробивши потрібний товар або запропонувавши потрібну суспільству послугу, то працюючи задля власного збагачення людина якнайкраще слугує і суспільному благу"
Кучма працював на себе, але одночасно надавав суспільству потрібну послугу, - творив державу.
Що вийшло - те вийшло, могло і нічого не вийти, але жержава є і ми маємо можливість її удосконалити. Бродський дав мені сотні тисяч доларів для відкриття бізнесу в США, - екс-майор Мельниченко - Цензор.НЕТ 8264
Чи вас інший варіант влаштовує більше?
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Очень похоже на ещё одного удачливого бизнесмена, который не может/стесняется объяснить суть своего бизнеса. На Медведчука
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У Гройсмана, я тоже читала такой долгий кредит - чуть ли не на 35 лет.
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а отдать он должен фуру с трусами на винницком рынке
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да нет там ниче он просто содержанка фсб
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А может это бродский так с мельниченко рассчитался? Дело в том, что в свое время его банк "денди" (и сеть обменников) прикрыл кучма, поэтому у бродского на него был ОЧЕНЬ большой зуб. Вот он и подкупил мыколу, чтобы тот скомпрометировал кучмана - а там на пленках ТАКОЕ оказалось... Скорее всего, они не рассчитывали на то, что скандал НАСТОЛЬКО громкий получится...
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Про що тут взагалі мова ?
а) Кучма плодив брехню і корупцію? Кучму треба було виганяти? Мельніченко допомагав в цьому? Кучмі це подобалося?
б) соєвий чорт і безграмотний югік брешуть постійно і корумпують країну? Мельниченко їм не подобається? ..... ЯКИЙ ВИСНОВОК ?
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простой - госуправления нема - оно разложилось
реформировать нечего - заново строить надо Екс-майор Мельниченко: Бродський дав мені сотні тисяч доларів для відкриття бізнесу в США - Цензор.НЕТ 51
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Не сомневайтесь. Сделаете в Америке хороший бизнес, приедете в Украину и вас посадят, а деньги конфискуют - заберут себе. Мне как-то звонил один работник внутренних органов. Он хотел уехать за границу. Причина - не могу здесь больше работать - специально чинят препятствия предпринимателям у которых что-то успешно, специально банкротят, чтобы взять от них деньги.
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Один знакомый СБУшник как то мне сказал: " Кто знал Гонгадзе до того как его убили? Да он вел рубрику в интернете, но у кого в то время был интернет ? Какой процент населения его слушал либо читал ? Какой был смысл Кучме его убивать?"
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от тупости и малообразоанности - а кравченки и прочие дуроломы просто самозастрелились Екс-майор Мельниченко: Бродський дав мені сотні тисяч доларів для відкриття бізнесу в США - Цензор.НЕТ 2059
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Дурацкое объяснение. Ну, допустим, в Украине тогда не было Интернета, но на Западе-то был. И там его материалы читали, изучали, делали соответствующие выводы. Да для кучмана сам факт того, что кто-то там пишет о нем, мягко говоря, нелицеприятные вещи, о которых узнают западные политики, был ОЧЕНЬ большой проблемой...
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Дурацкое там все. И исполнитель генерал, и о заказчике все знают и нечего не делают. И майор король бизнеса.
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или пашешь на спецслужбы - как этот скороспелка
хрен знает скольких агент
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"Уважаемые товарищи потомки!
Роясь в сегодняшнем окаменевшем говне,
наших дней изучая потемки,
вы, возможно, спросите и обо мне....."
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каждый народ заслуживает ту власть, которую имеет

Кучму в президенты!
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то что он кучму вывел на чистую воду то ему респект.
но за бред: с 1000 он делает 100 000 за год? он чё реально ебанутый?
это 1000%годовых
таких бизнесов нет
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Это сотни-сотни тысяч долларов. Одним из них является Михаил Юрьевич Бродский. Который просто часть денег мне подарил, а часть - дал в кредит, чтобы я мог развиваться и имел какие-то средства.Источник: https://censor.net.ua/n3087129

Этот клоун, судя по риторике, вместе с ху#лом учился.
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вместо того что бы посадить Кучму и Литвина за соучастие в виде подстрекательства в убийстве Гонгадзе, хотят посадить Мельниченко который их изобличил...
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И преследуют его видимо за то, что он шпионил в пользу ЦРУ а не ФСБ?
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бродский,капительман, роземблат, шуфрич, рабинович, звягильцев, дУпы, гепы и т.д пора открывать Бабий Яр.......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБродский дал мне сотни тысяч долларов для открытия бизнеса в США, - экс-майор Мельниченко
 
 
 
 
 
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