 В 2019 году денежное обеспечение военнослужащих ВСУ будет увеличено на 37%, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter главы государства, об этом Президент Украины Петр Порошенко сказал во время выступления в Раде.

"Денежное обеспечение военнослужащих ВСУ в следующем году будет увеличено на 37%. В октябре начнем сдавать в эксплуатацию новые общежития для контрактников: 184 новых помещения, в которых поселятся примерно 23 000 солдат, часть в этом году, часть - уже в следующем", - сказал Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы сохранили страну. Кремлевская "барбаросса", путинский блицкриг, план "Русская весна" - захлебнулись", - Порошенко