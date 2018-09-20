 В 2019 году денежное обеспечение военнослужащих ВСУ будет увеличено на 37%, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter главы государства, об этом Президент Украины Петр Порошенко сказал во время выступления в Раде.
"Денежное обеспечение военнослужащих ВСУ в следующем году будет увеличено на 37%. В октябре начнем сдавать в эксплуатацию новые общежития для контрактников: 184 новых помещения, в которых поселятся примерно 23 000 солдат, часть в этом году, часть - уже в следующем", - сказал Президент.
Вопрос только в том откуда ты 1000 в день взял?
набери в пошуку на ютюбі 1000 грн в день і тобі видасть десь 20 роликів передвиборчих обіцянок Петра
... бенефис начался
если шо потом извинится
я тебя спросил честный он человек или нет?
как ты думаешь?
Слава Украине!Дзякуй Америка!И светлая память нашему старичку Мвккейнушке...
А теперь напомните зрадофилы про 1000 в день? Но не просто напомните, а конкретизируйте. ЗА ЧТО 1000 В ДЕНЬ! Конкретно и по сути.
Всё остальное - это бла-бла и физдёжь грязной воды.