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 Политика Украины, Экономика
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 В 2019 году денежное обеспечение военнослужащих ВСУ будет увеличено на 37%, - Порошенко

Денежное обеспечение военнослужащих ВСУ в следующем году будет увеличено на 37%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter главы государства, об этом Президент Украины Петр Порошенко сказал во время выступления в Раде.

"Денежное обеспечение военнослужащих ВСУ в следующем году будет увеличено на 37%. В октябре начнем сдавать в эксплуатацию новые общежития для контрактников: 184 новых помещения, в которых поселятся примерно 23 000 солдат, часть в этом году, часть - уже в следующем", - сказал Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы сохранили страну. Кремлевская "барбаросса", путинский блицкриг, план "Русская весна" - захлебнулись", - Порошенко

В 2019 году денежное обеспечение военнослужащих ВСУ будет увеличено на 37%, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3087127
 
   
 Топ комментарии
 
У 2019 році грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ буде збільшено на 37%, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7971
... бенефис начался
если шо потом извинится
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И мотивация та же.Думает, что военные будут защищать его тухес от народа после фальсификации выборов
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То есть если была 1000 грн в день то теперь будет 1370 грн?
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То есть если была 1000 грн в день то теперь будет 1370 грн?
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В день. Т.е. 30130 грн за 22 рабочих дня в месяц.

Вопрос только в том откуда ты 1000 в день взял?
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Тебе на ютюбі забанили?
набери в пошуку на ютюбі 1000 грн в день і тобі видасть десь 20 роликів передвиборчих обіцянок Петра
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Когда Порошенко пообещал 1000 гривен в день участникам АТО, пуйло отключило Украине газ. Когда Порошенко пообещал закончить войну за 2 недели, пуйло ввело свою армию. Пуйло сделало все чтобы Порошенко лоханулся но не тут то было - Порошенко сделал правильный выбор выполняя свою клятву перед народом Украины, а именно - защищать суверенитет Украины. Если бы вместо того, чтобы защищать Украину от агрессора, Порошенко занимался продажей бизнеса, то ватные войска были бы где то под Польшей резвясь по всей территории Украины.
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Хорошо что не продал, а то нападёт...надо всей страной встать на защиту нашего оберига (фабрику Рошен) и его хозяина.
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Эта фабрика - создана честным путем и успешна сегодня. Тот кто с нуля создал успешный бизнес, смог с нуля отстроить Украину. Надоели эти бомжи которые только воровством умеют состояние создавать, а без этого даже семью обеспечить не могут.
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Тогда не кисло они должны получать. Минус налоги - тыщ 25 будет.
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А это вопрос не к нему, просто одному челу очень хотелось порулить страной.
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И это в два раза меньше, чем ты понимаешь цены на газ
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Янык перед бегством тоже опомнился и давай военным зарплату прибавлять )) Да поздно было ))
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И мотивация та же.Думает, что военные будут защищать его тухес от народа после фальсификации выборов
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А як що до захисту військовослужбовців в Україні??? Їх садють за свій захист , а тут такій піар хід....???Петроооо,зійдіть на землю,до народу,та придивиться,що до чого...!
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Більше половини кацапії - це УКРАЇНЦІ. Кремль ЗДОХНЕ. Руси породили таке гамно - ними ж воно і буде ЗНИЩЕНЕ.
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... бенефис начался
если шо потом извинится
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Касательно того что Порошенко обещал - Что бы говорили зрадофилы, если бы вместо того, чтобы противостоять агрессору, верховный главнокомандующий Украины, занимался продажей бизнеса? Что было бы, если бы Порошенко платил 1000 гривен в день участникам АТО, в то время когда остальное население Украины, сидело бы без газа? Порошенко сделал правильный выбор несмотря на все старания кремля.
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Он умнее чем русская ДУРА во всем составе. Рассудительный человек, с хорошо обдуманными решениями и главное не паникер.
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то что природа его мозгами не обделила я и сам знаю
я тебя спросил честный он человек или нет?
как ты думаешь?
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Я точно знаю, что он не паникёр, когда кацапы пёрли во всю, а в Иловайске крошили сотни наших пацанов, наш президент без паники и очень мужественно, опасаясь полного пиздеца, открывал офшоры в Панаме, что бы кацапам не досталось его бабло и не усилило агрессора...вот такой он, наш великий и мудрый светоч Украины....бля, а ведь найдутся те, кто примет это за чистую монету.
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Лично Порошенко офшоры не открывал - открывали Родшильды без ведома и согласия Порошенко так как корпорацию Рошен, Порошенко передал в управление Родшильдам в 2006 году и ты трепло это прекрасно знаешь и осознанно врешь падаль во благо кремля ибо ты по сути своей кремлевская мразь, место которой в могиле.
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Порошенко выполнил клятву защищать Украину, а зрадофилы даже присягу нарушили убежав в моменты опасности в страну агрессора.
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У кацапов, родной язык монголотатарский если ты не знал - 80% слов в моем комментарии, исторически принадлежат Украине, поэтому мимо.
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Йой! Добре. Молодець. Ти в Саратові був? Яка там гарна українська мова! Схожа варіантом на Полтавську. І в чомусь схожа на Західняцьку.
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80% русского языка, исторически принадлежит Украине, так что не нервничай. Ты лучше у кацапов спроси - имеют ли они право, использовать украинские слова в своем наречии.
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Конечно - мне не нравится когда ватные существа, использующие украинский язык, рассказывают носителям этого языка как разговаривать.
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Кремль прислал Медведчука на подмогу Порошенко. Силы Зла укрепляются. Ничего, мы еще живы. Еще дышим, еще мечтаем, надеемся и готовы к переменам... Кто знает, возможно, эта осень будет действительно другой...
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Пускай помогает разваливать рашку - Мы только ЗА.
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Перед уходом гнида второй раз обберёт страну устроив инфляцию...
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Вот, если сразу убирать всех постоянно пасущихся тематически ботов, то оставшиеся коментарии более-менее адекватны.
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Говорят, БПП сворачивает свои агитационные палатки на местах, потому что у Порошенко созрела идея перенести выборы на год. Причины две - закрыть еще оставшиеся оппозиционные каналы и договориться с Оппоблоком и всеми, кто к нему присоединиться. О чем договориться? Скорей всего, о сферах влияния и разделе Украины.
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Полезные идиоты и козломордые и в такой новости зраду в жопе у Пороха найдут.Это как подчиненному на работе возмущаться,.что ему зарплату повысили.Ну такие непутевые.Ваши головы только на рыбалку годятся.-рыбу глушить.
Слава Украине!Дзякуй Америка!И светлая память нашему старичку Мвккейнушке...
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Браво Майкл. Человека любят со всем тем говном, которое в нем есть.
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Аттракцион " неслыханно щедрый." Мы все ближе к заветной тысяче гривен в день.
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Яценюк еще в 14 году обещал за любой подбитый танк около 48 тыс грн, а зп не меньше десяти тыс
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Ну и что? За танк не платят? Таки платят.
А теперь напомните зрадофилы про 1000 в день? Но не просто напомните, а конкретизируйте. ЗА ЧТО 1000 В ДЕНЬ! Конкретно и по сути.
Всё остальное - это бла-бла и физдёжь грязной воды.
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Повышать з/п начнут как всегда с генералитета, как дойдет очередь до рядовых - в бюджете сразу закончатся деньги)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2019 году денежное обеспечение военнослужащих ВСУ будет увеличено на 37%, - Порошенко
 
 
 
 
 
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