 Кравчук написал заявление о выходе из Конституционной комиссии: "Она фактически не работает. Это формальный орган"

Об этом он рассказал в комментарии LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Я написал заявление о выходе из состава Конституционной комиссии, поскольку она фактически не работает. Сегодня это формальный орган", - заявил Кравчук.
Он также отметил, что законопроект президента Петра Порошенко о внесении изменений в Конституцию в части закрепления европейского и евроатлантического курса Украины, который сегодня будет рассмотрен в Верховной Раде, не обсуждался в рамках Конституционной комиссии.
По его словам, создание Конституционной комиссии для подготовки изменений в Основной Закон инициировал сам президент. Однако, последние предложения об изменении Конституции даже не были вынесены на рассмотрение этого органа.
"А это крайне важный вопрос. Документ, поданный президентом в парламент, не был предоставлен нам, не выносился на обсуждение. Поэтому я подумал и решил, что такое избирательное отношение к Конституционной комиссии недопустимо", - добавил Кравчук.
Напомним, Порошенко утвердил персональный состав Конституционной комиссии, которая подготовит изменения в Конституцию Украины, в марте 2015 года. В ее состав вошли украинские политики и специалисты по конституционному праву, а возглавил - премьер Владимир Гройсман.
Остальные строили и построили "mafia state"
И президентскую пенсию не выпросил....
Пичалька..... , создал вместе с своими коллегами и тупыми избирателями мафиозное государство и не доволен сейчас...
-Та не гони Макарыч!У меня всё схвачено
все равно ведь умного сказать нечего-возраст.
Может есть на форуме кто укажет где уровень жизни лучше Украины чем в бывших страна СССР?
І вирішив немаратися.