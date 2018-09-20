 Кравчук написал заявление о выходе из Конституционной комиссии: "Она фактически не работает. Это формальный орган"

Об этом он рассказал в комментарии LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Я написал заявление о выходе из состава Конституционной комиссии, поскольку она фактически не работает. Сегодня это формальный орган", - заявил Кравчук.

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Он также отметил, что законопроект президента Петра Порошенко о внесении изменений в Конституцию в части закрепления европейского и евроатлантического курса Украины, который сегодня будет рассмотрен в Верховной Раде, не обсуждался в рамках Конституционной комиссии.

По его словам, создание Конституционной комиссии для подготовки изменений в Основной Закон инициировал сам президент. Однако, последние предложения об изменении Конституции даже не были вынесены на рассмотрение этого органа.

"А это крайне важный вопрос. Документ, поданный президентом в парламент, не был предоставлен нам, не выносился на обсуждение. Поэтому я подумал и решил, что такое избирательное отношение к Конституционной комиссии недопустимо", - добавил Кравчук.

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Напомним, Порошенко утвердил персональный состав Конституционной комиссии, которая подготовит изменения в Конституцию Украины, в марте 2015 года. В ее состав вошли украинские политики и специалисты по конституционному праву, а возглавил - премьер Владимир Гройсман.