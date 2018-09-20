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Все про:Конституция (1957) Кравчук (835) Порошенко (15423)

 Кравчук написал заявление о выходе из Конституционной комиссии: "Она фактически не работает. Это формальный орган"

Первый президент Украины Леонид Кравчук написал заявление о выходе из Конституционной комиссии. Он считает, что сегодня - это формальный орган, который не работает.

Об этом он рассказал в комментарии LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Я написал заявление о выходе из состава Конституционной комиссии, поскольку она фактически не работает. Сегодня это формальный орган", - заявил Кравчук.

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Он также отметил, что законопроект президента Петра Порошенко о внесении изменений в Конституцию в части закрепления европейского и евроатлантического курса Украины, который сегодня будет рассмотрен в Верховной Раде, не обсуждался в рамках Конституционной комиссии.

По его словам, создание Конституционной комиссии для подготовки изменений в Основной Закон инициировал сам президент. Однако, последние предложения об изменении Конституции даже не были вынесены на рассмотрение этого органа.

"А это крайне важный вопрос. Документ, поданный президентом в парламент, не был предоставлен нам, не выносился на обсуждение. Поэтому я подумал и решил, что такое избирательное отношение к Конституционной комиссии недопустимо", - добавил Кравчук.

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Напомним, Порошенко утвердил персональный состав Конституционной комиссии, которая подготовит изменения в Конституцию Украины, в марте 2015 года. В ее состав вошли украинские политики и специалисты по конституционному праву, а возглавил - премьер Владимир Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3087126
 
   
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 Топ комментарии
 
отозвался спец по внеблоковым конституциям и пустым меморандумам?
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А что это гибридное президенто сделало для страны? Для своего кармана немеряно, а для страны я как то не заметил.
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Старый коммунист решил поиграть на справедливости )) Жопа ты старая. Вот ты хто ))
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А что это гибридное президенто сделало для страны? Для своего кармана немеряно, а для страны я как то не заметил.
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Да никто не заметил )) - Признаться стыдятся ))
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Да пока он лучший през. Ну разве что Турчинов и.о лучше был

Остальные строили и построили "mafia state"
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Ему должны быть благодарны за независимость. И еще он ничего не украл.
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Вообще-то Конституцию утверждает Рада, а председатель конституционной комиссии почему-то премьер-министр.
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Во-первых, он безпарийный, во-вторых - сильно недозагружен, в третьих - будет очевидно, кто у нас традиционно виноват
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Старый коммунист решил поиграть на справедливости )) Жопа ты старая. Вот ты хто ))
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отозвался спец по внеблоковым конституциям и пустым меморандумам?
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да, но оформил капитуляцию именно этот старый хрен, у Кучмы уже и пространства для маневра никого не было. конкретно в этом вопросе.
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А у пеци ни чего не работает, он только тырить умеет.
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Вова председатель... Кравчук написал заявление о выходе из Конституционной комиссии: "Она фактически не работает. Это формальный орган" - Цензор.НЕТ 1313 а там шо бабло раздают вот так и работают.
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Теперь пиши заявление на вступление в "За життя"!!!..старый през.....
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Мабуть у "ведмедчука" знову працюватиме. Пам'ятаєте "кравчук_марчук_онопенко_суркіс_ведмедчук"? Ні, то ви замолоді. А ще ж був "ведмедчуківський" "нетак" з осовними антинатівськими тезами. "кравчук" там, як блазень, знімався в рекламних роликах.
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понял старый хрыч, что он никто и звать его никак в порошенковской ОПГ....
И президентскую пенсию не выпросил....
Пичалька..... , создал вместе с своими коллегами и тупыми избирателями мафиозное государство и не доволен сейчас...
Кравчук написав заяву про вихід із Конституційної комісії: "Вона фактично не працює. Це формальний орган" - Цензор.НЕТ 7467
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Ты Витя,после 2014го,будешь жить в Ростове!
-Та не гони Макарыч!У меня всё схвачено Кравчук написав заяву про вихід із Конституційної комісії: "Вона фактично не працює. Це формальний орган" - Цензор.НЕТ 9012
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сейчас Кравчук перекинется к Медведчуку.. там сытнее
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вот еще бы заявление написать о нехождении на телеканалы .на все,без исключения,как патриотические ,так и вражеские.
все равно ведь умного сказать нечего-возраст.
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Кравчук,член ЦК КПСС Украины и человек который из ваучеров населения страны создал олигархов до сих пор управляет и контролирует Конституцию Украины?
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P,S.Почему во всех странах бывшего блока СССР люди развивают свою экономику и уровннь жизни кроме Украины.Мы как импотенты суем туда-сюда а эфекту полный ноль.
Может есть на форуме кто укажет где уровень жизни лучше Украины чем в бывших страна СССР?
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Кравчук зрозумів. що ми на кануні грандіозного шухеру. зі зміною конституції під бариг.
І вирішив немаратися.
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а почему про Горбачева ничего не пишут? Интересно было бы узнать его мнение о конституционном процессе в Украине.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКравчук написал заявление о выходе из Конституционной комиссии: "Она фактически не работает. Это формальный орган"
 
 
 
 
 
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