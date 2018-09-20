 При принятии законопроекта в первом чтении были сделаны правки, которые не отвечают интересам ГБР, - Труба

Как сообщает пресс-служба ведомства, Роман Труба встретился с генеральным директором Директората по правам человека и верховенства права Совета Европы Кристосом Джакомопулосом, специальным советником генерального секретаря Совета Европы в Украине Режи Брийя, директором департамента исполнения решений Европейского суда по правам человека Совета Европы Кристофом Пуарелем и председателем отдела восточного партнерства директората прав человека и верховенства права Совета Европы Тиграном Карапетяном.

Директор ГБР в ходе встреч подчеркнул важность скорейшего внесения изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований". По мнению Романа Трубы, проводить конкурсы на руководящие должности в ГБР должны внутренние комиссии Бюро, а не внешняя комиссия, как это предусмотрено нынешней редакцией закона.

"При принятии законопроекта в первом чтении в сессионном зале с голоса были сделаны правки, которые не отвечают интересам ГБР и о которых не знало руководство Бюро. Среди них - оставить за внешней комиссией право избирать руководителей подразделений внутреннего контроля центрального аппарата и территориальных органов. Это может быть прямым давлением на деятельность Бюро", - приводит пресс-служба слова Романа Трубы.

Как сообщалось, директор ГБР намерен решить вопрос 27 кандидатов на руководящие должности в этом ведомстве после возвращения из Страсбурга. Ранее он отказался утвердить этих людей, отобранных внешней конкурсной комиссией по причине уничтожения результатов тестирования кандидатов на полиграфе. Тем не менее, внешняя комиссия повторно подала на утверждение те же 27 кандидатур.

Роман Труба обещает сохранять независимость Бюро и надеется запустить его полноценную работу уже в ноябре нынешнего года.

Верховная Рада приняла Закон о создании Бюро 12 ноября 2015 года. Создание этого органа предусмотрено Конституцией Украины: к нему должны перейти от прокуратуры функции досудебного расследования. Бюро будет расследовать преступления, совершённые высшими должностными лицами, служащими НАБУ и САП, а также военными преступниками.