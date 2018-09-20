 "После того как вернем Крым, российской базы в Севастополе больше не будет!", - Порошенко анонсировал исключение из Конституции нормы о ЧФ РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter главы государства, об этом Президент Украины Петр Порошенко сказал во время выступления в Раде.
"Из Конституции предлагается вычеркнуть норму, которая позволяет базирование Черноморского флота в Украине. После того как вернем Крым, российской базы в Севастополе больше не будет!", - сказал он.
Активисты сняли лесорубов с "ментовской" крышей.
После вызова полиции, лесорубам звонят и те убегают. А приехавшая полиция посмотрела на активистов, как на идиотов, которые хотят жить в нормальной стране с красивыми Карпатами.
Ты скотина для начала визы с оккупантом введи и торговлю тормозни чуть-чуть....
Пипец какой урод...
Не подписались Юлия Тимошенко, глава Азова Билецкий, свободовец Ильенко (тот который часто на видео с мэром Конотопа).