 "После того как вернем Крым, российской базы в Севастополе больше не будет!", - Порошенко анонсировал исключение из Конституции нормы о ЧФ РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter главы государства, об этом Президент Украины Петр Порошенко сказал во время выступления в Раде.

"Из Конституции предлагается вычеркнуть норму, которая позволяет базирование Черноморского флота в Украине. После того как вернем Крым, российской базы в Севастополе больше не будет!", - сказал он.

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