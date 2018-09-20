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 "После того как вернем Крым, российской базы в Севастополе больше не будет!", - Порошенко анонсировал исключение из Конституции нормы о ЧФ РФ

Из Конституции предлагается вычеркнуть норму, которая позволяет базирование Черноморского флота в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter главы государства, об этом Президент Украины Петр Порошенко сказал во время выступления в Раде.

"Из Конституции предлагается вычеркнуть норму, которая позволяет базирование Черноморского флота в Украине. После того как вернем Крым, российской базы в Севастополе больше не будет!", - сказал он.

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После того как вернем Крым, российской базы в Севастополе больше не будет!, - Порошенко анонсировал исключение из Конституции нормы о ЧФ РФ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3087119
 
   
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Надо в конституцию вписать курс гривны...
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Лысые Карпаты и менты.
Активисты сняли лесорубов с "ментовской" крышей.
После вызова полиции, лесорубам звонят и те убегают. А приехавшая полиция посмотрела на активистов, как на идиотов, которые хотят жить в нормальной стране с красивыми Карпатами.
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клоун...., но уже не смешит....
Ты скотина для начала визы с оккупантом введи и торговлю тормозни чуть-чуть....
Пипец какой урод...
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А пока пусть побудет Севастополь Российской базой... согласно конституции...
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Через сколько годын намечается возврат крыма？
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За отставку глвы ГПУ Луценко, который предал добровольцев ВСУ подписались 52 нардепа
Не подписались Юлия Тимошенко, глава Азова Билецкий, свободовец Ильенко (тот который часто на видео с мэром Конотопа).
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