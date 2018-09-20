 Экс-майор Мельниченко: В США у меня официальный статус политбеженца, а возня в Украине из-за личностного конфликта с Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал ТСН по телефону, комментируя решение Печерского суда, который по ходатайству прокурора ГПУ арестовал его недвижимость и банковские счета, а также дал разрешение на задержание майора экс-майора УГО.

."К большому сожалению, в Украине была и есть у власти организованная преступная группировка, которая занимается грабежом страны. И этой преступной группировке невыгодно, чтобы мои записи, мои доказательства, которые я собрал, рискуя жизнью, были использованы в суде. На сегодняшний день возня из-за того, что у меня с Порошенко - личностный конфликт", - заявил Мельниченко.

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Он отметил, что обвинения относительно незаконного обогащения не имеют никаких оснований, указанные в производстве автомобили принадлежат жене, а недвижимость – другим родственникам, и к ее покупке он отношения не имеет. Кроме того уверен, если выдвигать обвинения в госизмене против него, тогда надо открывать дело и в отношении действующего Генпрокурора.

"Автомобили никоим образом ко мне не относятся, имущество перечисленное также никоим образом ко мне не относится. Счета в банке тоже на сегодняшний день ко мне никоим образом не относятся. Я могу покупать и переписывать что угодно. Но в этом случае – это бред. Есть единственный дом, доставшийся мне от отца, который был поделен на меня и брата. Больше никаких домов у меня нет", - отметил экс-майор.

"Они подменяют понятия. Говорят, что "разглашение государственной тайны или шпионаж". Разглашать то, что твой президент – убийца и постоянно грабит государство, это государственное преступление? Когда Генеральный прокурор Луценко лично передает ФБР мои записи, это преступление, за которое против меня нужно возбуждать дело, а против него нет?" - отметил Мельниченко.

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Также Мельниченко заявил, что это не впервые против него открывают дело по одним и тем же пленкам, однако впоследствии производство закрывали. В Украину экс-майор пока не собирается. Говорит, что приедет "когда сочтет необходимым". Кроме того, он не находится в базе розыска Интерпола, от правоохранительных органов не скрывается и имеет в США официальный статус политического беженца.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Печерский суд разрешил задержать майора Мельниченко и арестовал его имущество и банковские счета по ходатайству Генеральной прокуратуры. Экс-майора Управления госохраны подозревают в совершении государственной измены в виде шпионажа, разглашении сведений, составляющих государственную тайну и превышении служебных полномочий из-за записей, которые охранник тайно совершал в кабинете Леонида Кучмы.

Мельниченко также обвиняют в легализации доходов, полученных преступным путем. Следствие по этому делу длилось с 2015 года.