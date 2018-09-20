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 Суд приговорил к 9 годам тюрьмы военного Балабуху, обвиняемого в убийстве на остановке в Киеве. ФОТО

Военнослужащего Дмитрия Балабуху, обвиняемого в убийстве в очереди на маршрутку в Киеве возле метро, суд приговорил к 9 годам тюрьмы.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Сергей Тищенко, передает Цензор.НЕТ.

" 9 лет лишения свободы Дмитрию Балабухе за защиту чести офицера. Суд не учел аргументы адвоката о состоянии здоровья подсудимого, его положительную характеристику с места военной службы, правительственные награды, установленный факт, что погибший Юрченко первый начал БИТЬ офицера. Причиной для нападения на офицера Дмитрия Балабуха стали слова о том, что он воевал против России. Дмирий получил тяжелое ранение во время танкового боя под Авдеевкой, вследствие чего имеет металлическую пластину в голове. Полученная травма тяжело отметилась на жизни офицера. Для того чтобы он просто уснул в квартире останавливали все часы", - рассказал он.

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"Приговор суда поразил всех присутствующих:
- 9 лет лишения свободы;
- лишить звания младшего лейтенанта;
- 81299,46 компенсации на погребение;
- 1300 грн компенсации на каждого ребенка погибшего ежемесячно с февраля до совершеннолетия;
- 150000 грн, 200000 грн и 200000 - грн компенсации семье погибшего;
- 60876 грн судебные издержки", - добавил Тищенко.

По его словам, адвокаты будут подавать апелляцию.

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Суд приговорил к 9 годам тюрьмы военного Балабуху, обвиняемого в убийстве на остановке в Киеве 01
Суд приговорил к 9 годам тюрьмы военного Балабуху, обвиняемого в убийстве на остановке в Киеве 02
Суд приговорил к 9 годам тюрьмы военного Балабуху, обвиняемого в убийстве на остановке в Киеве 03

Ранее Цензор.НЕТ публиковал детальный анализ обстоятельств данного дела: Убивство на зупинці у Києві: подробиці справи військового Балабухи.

Источник: https://censor.net.ua/n3087116
 
 
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Был бы сепаратистом - получил бы 3 условно или 0 по "тебя ждут дома"
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Охуеть. Вы Армию зря раком ставите. Вас, долбайобов, еще проклянет История за такие решения.
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Одни юристы и адвокаты собрались с базой дошкольного уровня.
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а судья был районным судьей в донецке, прокурор родом из луганской обл., оба ненавидят Украину.............при хорошем президенте из судей и прокуроров были бы сформированы батальоны, с участком фронта в ответственности. После полигонной подготовки все 100% судей и прокуроров должны пройти контрактную службу 1 год на передовой, в спец батальонах. Я вообще не понимаю, как прокурор, который сам лично не был на передовой, может просить у судьи, который там тоже не был, наказания для, например, уклоняющегося от мобилизации Військового Балабуху, підозрюваного в убивстві на зупинці в Києві, засудили до 9 років в'язниці - Цензор.НЕТ 51
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батончиком соевым не подавись, иудино......................
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд приговорил к 9 годам тюрьмы военного Балабуху, обвиняемого в убийстве на остановке в Киеве. ФОТО
 
 
 
 
 
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