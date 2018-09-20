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 Политика Украины
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Все про:дороги (1695) Одесская область (1578) Степанов Максим (81)

 В 2018 году Одесская область получила на дороги 1,5% средств от всего дорожного фонда страны, - глава ОГА Степанов

Губернатор Одесской области Максим Степанов предлагает ввести среднесрочное планирование ремонта дорог по всей стране – на 3-5 лет.

Кроме этого, обязательно установить четкие критерии распределения средств дорожного фонда – по специальной формуле. Об этом говорится в его обращении в бюджетный комитет Верховной Рады, пишет Обозреватель.

"У нас нет четкой методики распределения средств по областям. Все делается в ручном режиме. Как следствие, Одесская область, например, в 2018 году фактически получит на дороги местного и государственного значения с разных источников чуть больше 1 млрд грн., а это - 1,5% денег от всего дорожного фонда страны", - заявил Степанов, комментируя свое обращение к депутатам.

Как пример, Степанов приводит ситуацию с так называемым таможенным экспериментом – когда 50% от перевыполнения платежей должны идти на ремонт дорог. Но с 2018 года это норму изменили. Так, в июле Одесская область должна была получить 206 млн гривен, а в реальности поступило 5 млн гривен.

Губернатор добавляет, что также проблемой является постоянная смена правил при наполнении дорожного фонда. "Нужен стабильный источник его формирования, без ежегодных изменений законодательства", - уверен Максим Степанов.

Формульную методику распределения средств нужно разработать и утвердить дополнительно. А все эти изменения – закрепить в Бюджетном кодексе. Они позволят более эффективно и заблаговременно планировать ремонт дорог по всей стране.

Источник: https://censor.net.ua/n3087115
 
 
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Ну Саакашвили же обещал отстроить все дороги Одессы за счет поступлений от борьбы с контрабандой в портах. Вы визгу и крику наделали. А контрабанды в Одессе минимум на 2 миллиарда долларов в год. Хватило бы и на дороги и всю область отстроить. Теперь сосите х***й.
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1 к 10. Один строим , десять в карман. Одеський губернатор Степанов пропонує будувати дороги за формулою - Цензор.НЕТ 3168
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правильно говорит...шоб самые громкие крикуны не перехватывали в последний момент средства в ручном режиме-нужно среднесрочное планирование с учетам как требуемых затрат на строительство и капитальный ремонт-так и эксплуатации,поддержание дорог в хорошем состоянии.
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"Одесский губернатор Степанов предлагает строить дороги по формуле" Канберра +.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2018 году Одесская область получила на дороги 1,5% средств от всего дорожного фонда страны, - глава ОГА Степанов
 
 
 
 
 
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